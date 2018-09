Test: Apple Watch 4

Apple har helt tydelig stor tro på at smartklokker har kommet for å bli, og det er Apple Watch 4 et tydelig bevis på. Designet er en stor oppgradering i seg selv med den større skjermen som presenterer mye mer informasjon, og mens helsefunksjonene kun vil være relevante for en del av brukerne, er de uansett velkomne og et tegn på hvor Apple er på vei. Hadde den hatt bedre batteritid og dermed mulighet til å spore søvn, kunne den vært den perfekte smartklokka.

Endelig har Apple Watch fått det mange har savnet i Apples smartklokke: et nytt design, og noen nyheter som bidrar til å gjøre den mer nyttig.

Den større skjermen og de avrundede kantene gjør den mye penere å se på i tillegg til å gi den flere funksjoner, og Apple har også lagt til ekstra funksjoner som er rettet spesielt mot sårbare grupper og folk med spesifikke helseproblemer.

Hvis du fortsatt har den originale Apple Watch eller Apple Watch 2 har du kanskje begynte å tenke at det er på tide å oppgradere, og det viser Apple at de er klar over ved å endelig gjøre noen større endringer.

Apple Watch 4 er fortsatt en av de dyreste smartklokkene på markedet, men den skal også være den mest populære (ifølge Apple) – så hva er det egentlig som er nytt, og er det virkelig verdt en oppgradering?

Pris og lanseringsdato

Apple Watch 4 kommer i to ulike størrelser på 40 og 44 mm, og prisene ligger på henholdsvis 4390 og 4690 kr. I en del andre territorier kommer hver av de to variantene også i egne LTE-utgaver, men disse i hvert fall inntil videre ikke i salg i Norge.

Forhåndssalget var i gang allerede et par dager etter Apples store lanseringsarrangement 12. september, og den har vært i ordinært salg siden 21. september.

Nøkkelfunksjoner

Unike helsefunksjoner

Kun for de få, men fortsatt nyttig

Den haptiske tilbakemeldingen fra krone-knotten er topp

Den største nyheten med Apple Watch 4 er designet. De nye helsefunksjonene er for all del spennende nok og de gjør denne smartklokka ekstra interessant for dem som har nytte av dette, men den gruppa er likevel mye mindre enn de som bare er ute etter en ny smartklokke.

I tillegg har vi ikke hatt mulighet til å teste enkelte av de nye helsefunksjonene, og det gjelder spesielt EKG-funksjonen som ikke er aktivert ennå. Den vil bli tilgjengelig i USA først, mens den vil komme til resten av verden på et senere tidspunkt.

Heldigvis fikk se den demonstrert av Apple, og den fungerer ved at du åpner appen på telefonen og holde krone-knotten inne for å gjennomføre testen.

Da overføres data fra testen til Health-appen på telefonen, og denne kan eksporteres til en PDF-fil og leveres til legen din. I denne kan du også tilføre notater som kan gi kontekst til målingene.

Den andre funksjonen vi ikke har fått testet skikkelig er fall-varslingen. Den krever nemlig at du faller på en spesiell måte og blir liggende der før funksjonen aktiveres. Vi prøvde riktig nok ut, men det ble litt pinlig etter hvert og vi må kanskje finne en måte å teste det ut skikkelig. Vi lover å oppdatere denne testen om vi klarer å samle litt mer mot i tiden fremover.

En ting som bekymrer oss med denne funksjonen er imidlertid batteritid – det er flott at fall-varsling er en funksjon som er tilgjengelig og at den aktiveres automatisk for alle over 65 år, men det faktum at du må lade klokka hver dag kan være vanskelig å huske for enkelte og det betyr at sikkerheten den er ment å gi det brukeren (eller eventuelle pårørende som har kjøpt den som gave) blir borte hvis klokka går tom for strøm.

Apple Watch gir deg også varslinger i tilknytning til pulsen din, og en av dem gjelder hjerteflimmer. Du får altså et varsel hvis det oppstår uregelmessigheter med hjerterytmen din, som i ytterste konsekvens kan føre til livstruende komplikasjoner.

I tillegg kan du også få varsel ved uvanlige plus-utslag. Hvis pulsen din blir uvanlig høy eller lav over en lang nok periode (rundt 10 minutter), får du et varsel om at alt ikke er helt som det skal og at du burde vurdere å kontakte lege.

Undertegnede har en relativt lav puls ved løping, og det første til et varsel innimellom som ga inntrykk av at testingen fungerte.

Den andre store oppgraderingen utover designet (som vi straks kommer tilbake til), er skjult på innsiden av Apple Watch 4. Krone-knotten har nemlig fått en stilig virtuell klikkefølelse som gir følelsen av at du klikker deg gjennom lister på håndleddet ditt. Den lager til og med en forsiktig lyd, og hele opplevelsen føles veldig bra.