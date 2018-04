Nintendo Labo -arvostelu

Aina kun joku mainitsee Nintendo Labon ja sen pahviset lisäosat, emme pysty olla ajattelematta Paavo Pesusienen jaksoa, jossa Paavo ja Patrick löytävät tyhjän laatikon ja luovat siitä taianomaisia maailmoja. Suunnilleen tältä tuntuu käyttää Nintendo Laboa.

Labo ei ole pelkästään kasa erilaisia pahviosia, vaan uuden rakentamiseen tarkoitettuja työkaluja. Nintendo on onnistunut luomaan näillä lisäosillaan todellisen kultakaivoksen, koska käyttötapoja ja eri pelimahdollisuuksia on loputon määrä. Labon täysi hyödyntäminen vaatii silti myös hieman mielikuvitusta ja vaivannäköä.

Miten se toimii?

Look! We're a robot!

Labo on hyvä esimerkki siitä, miten Nintendo onnistuu käyttämään yksinkertaista teknologiaa innovatiivisiin lopputuloksiin. Oikeanpuoleisessa Joy-Conissa (Nintendo kutsuu sinistä ja punaista ohjainta nimellä Joy-Con) on infrapunatunnistin ja jokaisessa rakentamassasi Toy-Conissa (pahvisessa rakennelmassa) on erityiset paikat valkoisille tarroille. Tekniikka yhdistelee Joy-Conien liikeohjaimia ja HD Rumble -tekniikkaa. Infrapunatunnistin osaa lukea pahviosiin sijoitetut valkoiset tarrat ja pystyy siten seuraamaan, missä osat liikkuvat Kaikki liike peilautuu Nintendo Switchin näytölle.

Nintendo Labon sovellusta käynnistäessä näet kolme eri valikkoa: Make (rakenna), Play (pelaa) ja Discover (tutki). Make-osiosta löydät kaikki rakennusohjeet eri Toy-Coneille, Playn kautta pääset nimensä mukaisesti pelaamaan kaikkia minipelejä (jokaisella Toy-Conilla on vähintään yksi minipeli) ja Discover-valikosta voit selvittää miten Toy-Conit ja Joy-Consit toimivat tai kuinka saat ratkaistua erilaisia ongelmia. Discoverin kautta pääset käsiksi myös Toy-Con Garageen, josta kerromme tarkemmin arvostelun myöhemmässä vaiheessa.

Rakentaminen

Kuten todennäköisesti jo tiesitkin, jokainen Toy-Con rakennetaan pahvista. Onneksi se ei kuitenkaan ole erityisen vaikeaa – jos osaat koota IKEA-huonekalut, osaat koota myös Toy-Conit.

Laatikosta löytyy useampi litteä pahvinpala, jotka on värikoodattu näyttämään, mihin Toy-Coniin ne kuuluvat. Niissä on myös kirjaimet, jotta osaat koota asiat oikeassa järjestyksessä. Jotkin Toy-Conit vaativat lisäksi rengasniittejä, lankoja ja hihnoja, mutta myös nämä tarvikkeet tulevat laatikon mukana.

Olisi houkuttelevaa hypätä suoraan monimutkaisiin Toy-Coneihin, kuten pianoon tai moottoripyörän kahvoihin, mutta Labo ohjaa sinua harjoittelemaan ensin tavallisen Joy-Con-pidikkeen rakentamista. Jos ostit Variety-setin, suosittelemme jatkamaan sen jälkeen vaikkapa radio-ohjattavaan autoon, jonka kasaamiseen menee noin 10-15 minuuttia. Se antaa hyvää esimakua siitä mihin Labo pysyy, muttei saa hermojasi romahtamaan liian monimutkaiseen kasaamiseen. Jos sen sijaan hyppäät suoraan robotin kasaamiseen, alat todennäköisesti toivoa, että olisit voinut aloittaa jostakin yksinkertaisemmasta. Älä kuitenkaan pelästy, harjoitus tekee mestarin!

Deceptively neat beginnings

Toy-Conien kasaaminen on yksinkertaista. Sinun täytyy vain etsiä pakkauksesta tarvittavat pahviosat, avata peli Nintendo Switch -konsolillasi ja valita haluamasi Toy-Con. Nintendo Switch osaa sitten antaa ruudulle selkeät ohjeet rakennelman kasaamiseen.

Vaikka onnistuimmekin kasaamaan Variety-setin onkivavan jalat ristissä sängyllä, suosittelemme kasaamaan Toy-Conit pöydän ääressä. Vältyt turhilta selkäkivuilta, etkä kadota kasaamiseen tarvittavia osia.

Osista kannattaa todellakin pitää hyvä huoli, sillä pakkauksen mukana ei tule lainkaan varaosia. Joudut myös heittämään pois melko paljon ylimääräisiä pakkauspahveja, joten tarvittavat osat saattavat helposti sekoittua niihin. Suosittelemme siis tarkistamaan jokaisen pahvinpalan, ennen kuin heität mitään pois. Rakentamisessa kannattaa muutenkin olla tarkkana, sillä jos taitat pahvinpalan väärin (kuten me teimme) tai kadotat rengasniitin, olet pulassa. Rakentaessa kannattaa siis olla järjestelmällinen.

There are a lot of parts to keep track of

Onneksi Joy-Conien kasaaminen ei ole mikään ylitsepääsemätön prosessi, sillä Nintendo Labosin ohjeet ovat selkeät. Sovellus kertoo tarkasti mitkä pahvinpalat tarvitset, miten ne täytyy taittaa ja kuinka kauan kasaaminen suunnilleen kestää.

Ohjeet ovat myös huomattavasti hauskemmat kuin IKEAn huonekaluissa. Labon ohjeissa on käytetty sopivasti huumoria ja niiden sävy on rohkaiseva. Opimme myös arvostamaan sitä, että pidemmissä ohjeissa ehdotetaan pieniä taukoja. Varsinkin yhdeltätoista illalla, kun olimme vasta robotin kasaamisen puolessa välissä ja ihmettelimme miksei se tuntunut enää hauskalta.

Nintendo on suunnitellut myös kasaamisvaiheen hauskaksi. Jos siis yrität kiirehtiä kasaamisen läpi vain siksi, että pääsisit pelaamaan nopeammin, menetät todennäköisesti puolet koko projektin ilosta. Nintendo haluaakin saada käyttäjänsä tuntemaan, että he pelaavat pelejä, jotka ovat itse rakentaneet.

There are dad jokes aplenty in these instructions but that's fine by us

Toy-Conien rakentaminen on oikeastaan jollain tapaa terapeuttista. Jos värityskirjat ja pulmapelit eivät vetoa sinuun, suosittelemme kokeilemana Laboa.

Nintendo on luonut jokaisesta ohjeen vaiheesta myös 3D-mallin, jota saa pyöritettyä Switchin kosketusnäytöllä. Mallin avulla näet, miltä Toy-Con näyttää eri kulmista ja pystyt myös zoomaamaan kuvaa nähdäksesi tarkemmin jonkin tietyn kohdan. Voit myös siirtyä ohjeissa eteen- ja taaksepäin käyttämällä kosketusnäyttöä tai Joy-Coneja.

Ohjeiden pikakelaus miellyttää varmasti kaikkia, jotka ovat kärsimättömiä äärimmäisen yksityiskohtaisten ohjeiden kanssa. On toki hyvä, että Labon ohjeet ovat niin yksityiskohtaiset, mutta toisinaan päädyimme hyppäämään useamman kohdan yli. Toy-Coneissa voi olla useampi samalla tavalla kasattava osa, joten jokaisen ohjeistaminen erikseen tuntui välillä turhalta.

Kun Toy-Con on rakennettu valmiiksi, voit yksinkertaisesti sujauttaa Joy-Conit paikoilleen. Ohjaimet tuntuvat yllättävän tukevilta pahvin sisällä, emmekä joutuneet pelkäämään niiden lipsahtamista pois paikoiltaan. Pahvi tuntui myös ylipäätään erittäin tukevalta.

You're being optimistic if you think you can build faster than the minimum times

Kasaamisen vaikeus ja siihen kuluva aika vaihtelee eri Toy-Conien välillä. Jokaisen rakennusprojektin alussa näkyy arvio siihen kuluvasta ajasta, jotta osaat varata riittävästi aikaa sen kasaamiseen.

Nintendo osasi arvioida radio-ohjattavan auton 10-15 minuutin kasausajan oikein. Onkivavan kohdalla se arvioi ajaksi jopa kaksi ja puoli tuntia, mutta onnistuimme kasaamaan sen 45 minuuttia arviota nopeammin.

Robotti-setin kasaamiseen menee Nintendon mukaan vähintään kolme tuntia. Me emme kuitenkaan päässeet miniaikaan, vaan jouduimme jakamaan työtaakan kahdelle eri päivälle – olisimme nimittäin muuten menettäneet hermomme kasaamiseen. Lopputuotos on kuitenkin komea, sillä saat puettavan robottiasun käsi- ja jalkataljoineen.

Nintendo rohkaisee käyttäjiään myös muokkaamaan Toy-Coneistaan oman näköisiä ja olisimmekin voineet käyttää tunteja pelkästään niiden koristeluun värikynillä, tusseilla, teipillä, liimalla ja liimattavilla silmätarroilla. Yksinkertaisesta radio-ohjattavasta autosta saa siis muokattua mitä tahansa.

These are all RC Cars that have been modified

Nintendo aikoo ilmeisesti julkaista myös virallisia, erilaisilla pelihahmoilla varustettuja kustomointisettejä Toy-Conien räätälöimiseen. Et kuitenkaan välttämättä tarvitse valmiita settejä muokataksesi Toy-Coneista haluamasi näköisiä. Aiomme esimerkiksi tehdä omasta robottisetistämme Blastoise-pokemonin näköisen. Päivitämme kuvan arvostelun yhteyteen, kun saamme lopputuloksen valmiiksi.

Pelaaminen

Molemmissa seteissä on oma sovelluksensa, joka tulee laatikon mukana. Variety-setin omistajat pääsevät siis pelaamaan eri pelejä kuin Robot-setin ostajat.

Variety-setissä on viisi eri Toy-Conia ja seitsemän eri peliä (experiences). Radio-ohjattava auto, talo ja moottoripyörä sisältävät kukin yhden pelin, mutta pianossa ja onkivavassa on kaksi peliä. Labon pelit tuntuvat enemmän mobiilipeleiltä kuin konsolipeleiltä, mutta se ei oikeastaan häirinnyt meitä, sillä Toy-Conien rakentaminen ja niillä pelaaminen Toy-Con Garagessa tarjoavat niin hauskan pelikokemuksen.

Vaikka pelit ovatkin yksinkertaisia, ne tuottivat paljon iloa ja ihmetystä. Pelejä ohjataan niin erityisellä tavalla, että koko prosessi tuntuu virkistävällä tavalla erilaiselta muihin konsolipeleihin nähden.

Onkin vaikeaa olla innostumatta yksinkertaisesta kalastuspelistä, kun käytät itse rakentamaasi pahvista onkivapaa. Mikä parasta, kaikki osat toimivat yhteen saumattomasti, sillä liikkeesi toistuvat välittömästi Switchin näytöllä. Olimme vaikuttuneita siitä, miten sulavaksi pelikokemus oli saatu.

Smooth and seamless

Nintendo osaa vangita käyttäjän huomion tehokkaasti. Esimerkiksi onkipeli kuulostaa periaatteessa äärimmäisen yksinkertaiselta, mutta se on silti uskomattoman koukuttava (emme voineet vastustaa sanavalintaa). Peliin on jopa kehitetty pieniä vivahteita, jotka täytyy oppia napatakseen suuren kalan.

Kotia muistuttavan Toy-Conin nukkekotipeliin taas on kehitetty kuusi omaa minipeliä. Kodin sisustusta muuttamalla voi muuttaa koko pelin kulkua ja saada asukkaat tekemään erilaisia asioita. Huomasimme käyttäneemme yli tunnin pelkästään niiden ihmettelyyn.

Four bits of cardboard means hours of fun

Robottisetissä on omat pelinsä, joista kaikki liittyvät robottiasun käyttämiseen. Pääpeli sijoittuu avoimeen kaupunkiin, jossa tehtävänäsi on tuhota erilaisia kohteita metallisilla käsilläsi. Robottiasun käsi- ja jalkataljojen avulla pystyt tallustella ympäriinsä ja lyödä rikki erilaisia rakennuksia. Joy-Conin kontrollien avulla pystyt muuttumaan aseistetuksi autoksi kyykistymällä ja jopa nousta lentoon ojentamalla kätesi. Liikkeitä on helppo hallita nojaamalla vartalolla haluamaasi suuntaan.

The Joy-Cons in the backpack and headset will detect your movements

Löydä uutta

Kolmas osio on nimeltään Discover. Siellä on selitetty muun muassa, miten kasaamastasi pahvirakennelmasta tulee toimiva Toy-Con, kuinka Toy-Coneja käytetään ja miten niitä saa korjattua.

Digging into the details

Discovey-osion toiminnot liittyvät oikeastaan kaikkiin Labon osioihin: ensin rakennat Toy-Con ja opit ymmärtämään miten sen osat kuuluvat yhteen, sitten pelaat sillä ja näet, miten se toimii, lopuksi voit vielä selvittää miten sen teknologia toimii katsomalla läpivalaisukuvaa luomuksestasi. Tämän jälkeen saatat miettiä, miten Toy-Conit saisi toimimaan yhteen tai miten niitä voisi käyttää toisissa peleissä (kyllä, pystyt ohjaamaan kauko-ohjattavaa autoa vaikka onkivavallasi). Viimeinen askel on unohtaa valmiit pelit kokonaan ja luoda omia Toy-Coneja, jotka osaavat kommunikoida toisten Toy-Conien kanssa.

Nyt pääsemmekin Nintendo Labon parhaaseen ominaisuuteen: Toy-Con Garageen

Toy-Con Garage

Toy-Con Garage on Nintendo Switchin taianomaisin ominaisuus. Se on piilotettu ovelasti Discover-osioon kaivonkantta esittävän kuvakkeen alle.

Ominaisuus on periaatteessa yksinkertainen ja erittäin visuaalinen ohjelmointitapa, jonka voi jakaa syyhyn ja seuraukseen. Prosessi toimii loogisesti vasemmalta oikealle. Päätät ensin mistä signaali syötetään, sitten valitset mihin liikkeeseen se reagoi ja lopuksi mitä se saa aikaan. Voit siis esimerkiksi määrittää, että vasenta Joy-Conia ravistamalla oikeanpuolinen Joy-Con tärisee tai päästää äänen.

Toy-Con Garagen ensiaskel on muokata olemassa olevia Toy-Conejasi tekemään uusia asioita tai kommunikoimaan keskenään. Pienen säädön jälkeen voit esimerkiksi käyttää onkivapaa radio-ohjattavan auton ohjaimena tai saada robottiasun päästämään erilaisia ääniä asentoasi muuttamalla.

You can keep things simple

Ominaisuus vie yksinkertaisimmatkin toiminnot aivan uudelle tasolle. Kaikki tuotteen esittelyvideon katsoneet ovat nähneet Labo-hahmon, jonka selkään kiinnitetty Joy-Con alkaa täristä ja kaataa hahmon. Voisit toisaalta ohjelmoida hahmon selkään kiinnitetyn Joy-Conin vaikkapa päästämän tietyn äänen, kun hahmo kaatuu. Mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat.

Nintendo uskookin, että ihmiset alkavat kehittää omia luomuksiaan. Olemme nähneet tästä jo muutamia esimerkkejä, kuten juoma-automaatin, kitaran ja jopa kokonaisen rumpusetin. Peruskäyttäjät tuskin pääsevät tälle tasolle, mutta parhaassa tapauksessa Labo onnistuu varmasti muodostamaan ympärilleen aktiivisen ja luovan yhteisön.

But things can get complex quite quickly

Uskomme, että Nintendo aikoo myös julkaista lisää valmiita settejä heille, jotka haluavat päästä helpommalla. Odotamme kuitenkin ennen kaikkea näkevämme käyttäjien omia Labo-ideoita. Voimme hyvin kuvitella ihmisten hakeutuvan Labo-foorumeille, jossa he voivat jakaa omia rakennusideoitaan ja hakea inspiraatiota toisilta käyttäjiltä. Labon suosion potentiaali piileekin nimenomaan Toy-Con Garagessa, sillä valmiisiin minipeleihin kyllästyy todennäköisesti melko pian.

Kestävyys

Suhtauduimme Toy-Conien kestävyyteen hieman varautuneesti, sillä ne ovat lopulta vain pahvista kasattuja rakennelmia. Pohdimmekin, kuinka kauan Toy-Conit kestävät käyttöä ennen kuin ne repeytyvät tai taittuvat.

Jos sinulla on omia lapsia, ensimmäinen ajatuksesi oli varmasti se, miten kalliit lelut kestävät lasten rajuja leikkejä. Variety Kit maksaa nimittäin noin 60 euroa ja Robot Kit 67 euroa. Sen hintaisia leluja ei toivoisi heiteltävän ympäriinsä.

Meidän käytössämme Labon pahvi vaikutti kuitenkin kestävältä ja tuntui mukavalta käsissä. Toy-Conien jatkuva käyttö testimme aikana ei vaikuttanut niihin ulkoisesti millään tavalla. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, ettemme testanneet tuotetta lasten kanssa, joten oma käyttömme on todennäköisesti melko paljon hellävaraisempaa.

A working fishing rod crank at the hands of a competitive child won't last forever

Pahvi tulee tietysti väistämättä kulumaan ajan kanssa, joko luonnollisesti tai lasten innokkaissa leikeissä.

Uskomme silti, että lapset osaavat arvostaa itse rakentamiaan ja räätälöimiään Toy-Coneja sen verran, että he pitävät niistä hyvää huolta. Toisaalta rakkaiden Toy-Conien tahatonkin vahingoittuminen saattaa aiheuttaa monenlaisia tunteenpurkauksia, joten suosittelemme säilyttämään rakennelmat turvallisessa paikassa.

Se ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa, jos asut pienehkössä kodissa ja sinun pitäisi saada suuret Toy-Conit mahtumaan kaikkien muiden lelujen joukkoon. Toy-Conit saa tietysti myös purettua ja rakennettua uudelleen, mutta emme usko kenenkään kärsivällisyyden riittävän kokoamaan niitä uudelleen joka käyttökertaa varten.

Vahvuudet

Nintendo Labo tuottaa varmasti yhtä paljon iloa niin rakennettaessa kuin pelatessakin. On upeaa nähdä projekti, joka kannustaa käyttäjiään yhdistämään fyysistä ja virtuaalista maailmaa omilla rakennelmillaan. Setin teknologia ei ole kovin monimutkaista, mutta se on helposti ymmärrettävää, sulavaa ja tehokasta.

Labosta olisi voitu helposti tehdä tylsä sovellus, mutta sen persoonalliset ohjeet ja miellyttävät grafiikat saavat kokemuksesta innostavan.

Näemme erityisesti Toy-Con Garagessa huomattavaa potentiaalia. Ominaisuus toimisi mainiosti koulutuskäytössä, mutta ennen kaikkea se kannustaa keksimään omia luovia projekteja. Parhaassa tapauksessa Toy-Con Garage onnistuu jopa muodostamaan ympärilleen aktiivisen yhteisön, joka alkaa jakaa omia ideoitaan muiden käyttäjien kanssa.

There's more to do here than play with cardboard

Nintendo on onnistunut kehittämään tuotteen, joka saa lapset (ja miksei vanhemmatkin) luomaan pelejään aktiivisesti sen sijaan, että he tuijottaisivat passiivisesti Switch-konsolin näyttöä. Se on juuri sellainen lelu, jonka parissa puuhastellessa lapset ja vanhemmat voisivat viettää yhteistä aikaa.

Labon pelit ovat yksinkertaisia, mutta suuri osa innosta tulee osallisuudesta pelin luomiseen. Peleihin tuntee sellaista yhteyttä, mitä virtuaalinen ja laajennettu todellisuus eivät vielä tällä hetkellä pysty tarjoamaan.

Heikkoudet

Vaikka olemme vieläkin epäluuloisia Toy-Conien pitkän aikavälin kestävyydestä, se ei ole tällä hetkellä suurin huolenaiheemme Labon suhteen.

Suurempi ongelma on Toy-Conien vaatima säilytystila, sillä erityisesti pienissä asunnoissa asuvien voi olla hankalaa löytää paikkaa valmiille rakennelmille. Toivoisimme pakkauksiin myös jonkin verran varaosia – erityisesti, koska setit ovat suunnattu lapsille.

Yhteenveto

Vaikkemme ole kaikista kärsivällisimpiä ja luovimpia ihmisiä, saimme Nintendo Labosta paljon irti. On vaikea olla innostumatta pahvirakennelmien uutuudenviehätyksestä. Pidemmän päälle valmiit Toy-Conit alkoivat kuitenkin kyllästyttää ja huomasimme hakeutuvamme entistä useammin Toy-Con Garageen.

Emme usko, että Nintendon tuote sopii kaikille, sillä sen käyttäjältä vaaditaan kärsivällisyyttä, luovuttaa ja ripaus mielikuvitusta – varsinkin jos haluaa uppoutua kunnolla Toy-Con Garagen maailmaan. Uskomme kuitenkin, että monet näistä ominaisuuksista löytyvät lapsilta jo luonnostaan ja Labo voi parhaimmillaan olla hyvä kanava luovuuden ilmaisemiseen.

Kids could discover their artistic skills as much as their programming skills

Käyttökokemus kehittää hyvin luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä ja mietimmekin kieli poskella, onko järjestelmä Nintendon salainen suunnitelma kouluttaa tulevaisuuden pelikehittäjiä – käyttökokemus kun opettaa ohjelmoinnin ajatteluprosessin perusteet. Monesta muusta pelistä poiketen Labo saa todella innostettua pelaajansa oppimaan entistä enemmän pelin takana vaikuttavasta mekaniikasta.

Vaikkeivat lapset välttämättä jaksaisikaan paneutua Toy-Con Garageen, he voivat löytää Labon avulla vaikkapa innostuksen musiikkiin tai taiteisiin.

Näemmekin Labossa paljon potentiaalia oppimiskäyttöön. Nykyään lapsille aletaan opettaa koodaamista jo ala-asteella, joten mikä olisikaan hauskempi tapa oppia sen perusteita kuin Toy-Con Garage.

Suurin osa tuotteen markkinoinnista keskittyy pahvisiin Toy-Coneihin, mutta todellisuudessa ne ovat vain hyvin pieni osa Laboa. Nintendo on kehittänyt ennen kaikkea innostavan ohjelmiston, joka suorastaan kannustaa yhteisöjen muodostamiseen.

Hinta ja julkaisupäivä

Nintendo Labo julkaistaan Suomessa 27.4. Julkaisuhetkellä Labo on saatavina, joko 60 euron hintaisena Variety-settinä (kauko-ohjattava auto, onkivapa, talo, moottoripyörä ja piano) tai 67 euron Robot-settinä.