Lightworks -arvostelu

Lightworks on erittäin tehokas videoeditointiohjelma, joka on pakattu täyteen ammattilaatuisia työkaluja. Se on nopea, joustava ja pienen totuttelun jälkeen myös todella helppokäyttöinen.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Lightworks Lataa ohjelma tästä: Lightworks Kehittäjä: EditShare Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows, Mac, Linux Versio: 14

Mitä projektia sitten aiotkaan työstää, on Lightworks oiva työkalu sen suorittamiseen. Peruskäyttäjät voivat helposti kompressoida videota pienemmäksi, tehdä yksinkertaisia leikkauksia tai vaikkapa ladata videon suoraan YouTubeen. Leikkaaminen on helppoa, sillä Lightworksissä on hyvin suunniteltu aikajana, joka selkeyttää työnkulkua. Kun saat projektisi valmiiksi, voit jakaa tuotoksesi suoraan haluamaasi videopalveluun.

Lightworks on kuitenkin kaikkea muuta, kuin ohjelma kotivideoiden muokkaamiseen, sillä sen ominaisuudet riittävät helposti vaikka lyhytelokuvan jälkituotantoon. Lightworksin tasokkaat työkalut auttavat saamaan sekä äänen että kuvan juuri sellaiseksi kuin haluat. Reaaliaikaiset efektit ja värimääritykset auttavat saavuttamaan täydelliset sävyt kuvaasi samalla kun monimutkaiset renderöinti- ja koodausprosessit pyörivät huomaamattomasti taustalla.

Käyttökokemus

Muiden ammattimaisten ohjelmien tavoin myös Lightworksin kattavien työkalujen käyttö vaatii hieman opettelua. Se ei nimittäin ole enää pelkkä Windows Movie Makerin korvike. Sen juuret ammattikäytössä näkyvät erityisesti käyttöliittymässä, jonka ulkonäkö ja termistö ovat tuttuja muista ammattimaisista videoeditointiohjelmista, kuten Adoben Premierestä ja Applen Final Cut Prosta.

Työprosessi alkaa projektin luomisella ja kuvataajuuden päättämisellä. Lightworks tukee kaikkia yleisesti käytettyjä kuvataajuuksia. Sen jälkeen olet valmis käärimään hihat ja aloittamaan itse projektin. Ohjelmaan voi kuvata videota reaaliaikaisesti suoraan kamerasta tai tuoda ennestään nauhoitettuja audio- tai videoklippejä. Kun olet saanut tuotua projektiin kaikki klippisi, voit siirtää niitä aikajanalle ja alkaa työstää leikkaustasi. Tottumattomille käyttäjille se saattaa aluksi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta tekniikan oppii nopeasti kokeilemalla.

Lightworksista löytyy paljon kehittyneitä reaaliaikaisia efektejä videosi hiomiseen. Ohjelmassa voi säätää muun muassa värejä ja tehdä blurreja tai maskeja. Voit käyttää Lightworksin kymmeniä valmiita presettejä tai toisaalta säätää efektit manuaalisesti juuri haluamasi näköiseksi.

Lightworksin ammattiversiota on käytetty monen hittielokuvan kuten The Wolf of Wall Streetin, Pulp Fictionin ja Mission Impossiblen editointiin. Nyt on sinun vuorosi.

Lightworks Pron ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa videon vieminen muussa kuin MPEG-formaatissa, 4K-videoiden julkaiseminen suoraan YouTubeen ja 3D videoiden vieminen.

Viimeisimmät päivitykset

Lightworks 14 korjasi monta aiempaa ongelmaa ja lisäsi muun muassa seuraavat ominaisuudet:

Parannettu selostustyökalu

Uudet automaattiset videoefektit

Playback-kontrollit fullscreen-tilassa

Parannettu tuki kahdelle näytölle

Mahdollisuus viedä video YouTubeen ja Vimeoon 48fps-kuvataajuudella

Voit lukea tästä tarkemman kuvauksen kaikista uusimman päivityksen muutoksista.

