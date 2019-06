iPhone XS Max review

Update: als je van je iPhone XS Max houdt, of overweegt om er een te kopen, dan wordt het pakket een stuk verleidelijker nu iOS 13 binnenkort gelanceerd wordt.

Het nieuwste besturingssysteem van Apple, dat beschikbaar zal zijn voor de iPhone XS Max, bevat veel nieuwe functies, zoals de Dark Mode en snellere apps, zodat je het meeste uit je iPhone-ervaring kunt halen.

De iPhone XS Max (uitgesproken als 'Tien S Max') is de grootste smartphone die Apple ooit heeft gemaakt. Met een 6,5-inch display, nauwelijks schermranden en de iconische notch in het scherm is het een dominante aanwezigheid in de hand.

De iPhone XS Max is bovendien niet alleen de grootste, maar ook de duurste iPhone tot nu toe, waarbij Apple een toestel levert met een schermformaat dat kan concurreren met het meest hoogwaardige Android-model.

Update: de iPhone XS Max heeft nieuwe concurrentie van de Samsung Galaxy S10 Plus, dus we hebben vergelijkingen toegevoegd met het topproduct van Samsung.

Dit is een gedurfde uitspraak van een bedrijf dat zich tot 2017 met de introductie van de 5,8-inch iPhone X heeft verzet tegen de drang om de schermafmetingen even sterk aan te passen als zijn Android-rivalen.

Nochtans heeft Apple beslist dat nu het juiste moment is om zijn smartphoneschermen te vergroten en de iPhone XS Max is de eerste generatie van de nieuwe, grotere vormgeving.

Voor degenen die een groter scherm voor video en gaming onderweg willen, zal de grotere display van de iPhone XS Max een welkome aanvulling zijn op Apple's assortiment. Gebruikers die een premium ervaring willen zonder de supergrote afmetingen kunnen dan weer terecht bij de kleinere iPhone XS die tegelijk gelanceerd is.

Ontwerp

Hetzelfde design als de iPhone X, maar groter

Een beetje korter en smaller dan de iPhone 8 Plus, met een groter scherm

Het ontwerp van de iPhone XS Max is misleidend. Neem hem op en de afgeronde zijkanten van de smartphone zorgen ervoor dat hij duidelijk dikker aanvoelt.

Het resultaat is een smartphone die niet zo comfortabel in de hand ligt. Gezien de grootte en de kosten van de XS Max is het een smartphone die je wel goed wilt vasthouden. Dit is echter maar het halve verhaal.

We hebben de iPhone XS Max vergeleken met een aantal smartphone tijdens onze uitgebreide evaluatie, waaronder de Samsung Galaxy Note 9 (6,4-inch scherm), OnePlus 6T (6,41-inch) en Sony Xperia XZ3 (6-inch). De iPhone voelde dikker aan en lag minder goed in de hand dan de rest.

Het grappige is dat de iPhone XS Max dunner is dan al die smartphones met een dikte van slechts 7,7 mm.

De reden hiervoor is eenvoudig: aflopende randen. De Samsung, Sony en OnePlus hebben namelijk aflopende randen en geven de indruk van een dunner apparaat, terwijl ze ook beter in je hand liggen.

De iPhone XS Max heeft een volledig vlakke achterkant die iets lastiger vast te houden is. We vonden dat een strategisch geplaatste pink aan de onderkant van de smartphone een must was voor het gebruik met één hand.

Wat nog indrukwekkender is, is dat de XS Max erin slaagt om een enorm 6,5-inch display in een behuizing te persen die een tikje korter en smaller is (157,5 x 77,4 mm) dan bij de iPhone 8 Plus, die slechts een 5,5-inch display heeft.

Hoewel de iPhone XS Max een beetje lomp in de hand ligt, is er geen twijfel over het feit dat je een enorme display krijgt, die gepropt zit in een verrassend bruikbare vormgeving.

Het stalen frame aan de buitenzijde en de nieuwe glassoort aan de voor- en achterzijde - deze soort is sterker dan het glas op de iPhone XS Max - geven de iPhone XS Max een premium uitstraling, terwijl zijn water- en stofbestendigheid ook is verbeterd.

Apple heeft de bescherming verhoogd naar IP68, waardoor de iPhone XS Max 30 minuten lang kan worden ondergedompeld tot een diepte van maximaal twee meter zonder nadelige gevolgen. Apple beweert dat de bescherming is getest in een aantal vloeistoffen, waaronder zout water, water met chloor, melk, wijn en bier. We raden je weliswaar af om de smartphone bewust onder te dompelen in deze vloeistoffen.

We moeten hierbij vermelden dat de garantie van Apple, net als die van alle smartphonefabrikanten, geen schade door contact met vloeistoffen dekt. Als de vloeistofbestendigheid van de iPhone XS Max slecht werk aflevert, valt dit dus niet onder de garantie.

De hoofdtelefoonaansluiting van de iPhone is voorgoed verdwenen

Er is geen hoofdtelefoonaansluiting meer in de iPhone XS Max. De poort is nu volledig dood nadat Apple een eind heeft gemaakt aan de iPhone 6S en iPhone SE (de laatste twee smartphones met de 3,5mm-aansluiting die beschikbaar waren op de site van het bedrijf), wat betekent dat je een centrale Lightning-poort krijgt naast de luidspreker en microfoon onderaan de iPhone XS Max.

Er zit een stel Apple EarPods met een Lightning-kabel in de doos bij de iPhone XS Max, maar als je deze in de Lightning-poort stopt, kun je de oplaadkabel niet tegelijk gebruiken.

Gelukkig ondersteunt de iPhone XS Max ook draadloos opladen, dus als je een oplaadmat bij de hand hebt, kun je de handset opladen terwijl je een hoofdtelefoon met kabel gebruikt.

De aan-/vergrendelknop bevindt zich aan de rechterkant van de XS Max, en is makkelijk met je duim of wijsvinger te raken, terwijl de volumetoetsen onder de fysieke mute-knop aan de linkerkant van de smartphone zitten.

Houd de aan-/vergrendelknop ingedrukt en Siri verschijnt, wat betekent dat je bij het uitschakelen van de iPhone XS Max de aan-/uitknoppen en de volumeknoppen ingedrukt moet houden tot er een melding op het scherm verschijnt.

Over het algemeen is Apple echter niet ver vooruitgegaan ten opzichte van het ontwerp van de iPhone X, buiten dat hij een beetje is uitgerekt. Er is echter een nieuwe kleuroptie bij de XS Max.

Apple introduceerde een nieuwe gouden afwerking voor zowel de iPhone XS Max als XS. Hij is een beetje rijker dan de subtielere gouden afwerking bij de iPhone 8 en 8 Plus. Als je het goud iets te veel vindt, is de iPhone XS Max ook verkrijgbaar in Silver en Space Gray.