Førsteinntrykk: Mac mini (2018)

Nye Mac mini (2018) er gjenkomsten til en favoritt blant Apple-kjennere. En maskin som samler mye kraft i et kompakt, firkantet aluminiums-chassis. Spesifikasjonene og den lille tiden vi fikk sammen med denne vesle, men mektige, Mac-en beviser at dette er en dugelig oppgradering.



Den er fem ganger raskere enn den forrige Mac mini-maskinen, og mens den eldre varianten maksimalt kunne ha 16 GB RAM innenbords makter nye Mac mini å ha plass til hele 64 GB RAM. Apple har også oppgradert hastigheten og kapasiteten til lagringsløsningen med SSD-disker man kan få helt opp til 2 TB.

Designforandringene man har fått på omlag fire år er, rundt regnet, en ny farge. Man får nå maskinen i stellargrå. Den faktiske overhalingen har funnet sted under panseret, der man kan velge opp til seks kjerner i en åttendegenerasjons Intel Core i5 eller Core i7.

Mac mini posisjonerer seg som et verktøy for innholdsskapere, og Apple hevder at den er 30 ganger raskere til å kode HEVC (H.265)-video. Den har også et drøss porter på baksiden – men kun én HDMI-port. Til gjengjeld får man fire Thunderbolt 3 USB-C-porter istedenfor.

Pris og tilgjengelighet

Billigste Mac mini-basismodell får man for 8990 kroner, mens dyreste går for 12.290. Vil man ha noe ekstra, som for eksempel mer lagringsplass eller RAM, så går prisen deretter opp.

For å ha et sammenligningsgrunnlag kan vi nevne at Surface Studio 2 går for $3499 (29.000 kroner), og har en syvendegenerasjons Intel Core i7-prosessor, Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5), 16 GB DDR4 RAM og en NVMe SSD på 1 TB – for ikke å snakke om touchskjermen.

Man kan forhåndsbestille nye Mac mini 2018 nå, mens offisiell utgivelsesdato er 7. november.

Design

Designet til Mac mini er smått, kompakt og relativt kjedelig, og tilbyr få forandringer kontra forgjengeren, om det er slik at man er ute etter noe nytt og spennende. Denne maskinen er en arbeidshest, ikke en designperle. Det som er unikt, dog, er hvor mye Apple har klart å få plass til i det lille firkantede aluminiumskabinettet.

Det er noen interessante forbedringer ved nye Mac mini. Man får den nå i stellargrå, slik at den matcher iMac Pro (dette er for øvrig det eneste fargevalget). Maskinen har en kjøleløsning som flytter dobbelt så mye luft, men som fortsatt er stillegående ifølge Apple. Den inneholder også 60 % resirkulert plast i enkelte deler (foten, for eksempel), og er laget av 100 % resirkulert aluminium.

På baksiden ser vi følgende innganger og utganger:

1x 10 GB Ethernet

1x HDMI

2x USB-A

4x Thunderbolt 3 USB-C

1x Hodetelefonutgang

1x Strømkabel

På baksiden finner man også en av/på-knapp i det ene hjørnet, og på motsatt side finner man en hodetelefonutgang – den har overlevd!

Alt er på baksiden, slik at maskinen skal fremstå som ren forfra. Dette gjør også at kabler ikke går ut fra maskinen i alle retninger. Hadde inngangene vært mer spredd kunne hele greia ha vært en temmelig Medusa-lignende affære.

Med bare én HDMI-inngang må man nesten se seg nødt til enten å oppgradere til en Thunderbolt 3-skjerm eller å leve med dongler hvis man skal kunne ta i bruk mer enn én skjerm – dette på en stasjonær maskin. Hvis man tar med i betraktningen at Mac mini er laget som et verktøy for medieproduksjon, så er dette en en litt snodig løsning, gitt at flere skjermer ofte er et must, og at dette vil føre til at mange vil bli nødt til å kjøpe ekstrautstyr.

De gode nyhetene er at med Thunderbolt 3 så vil det være mulig å bruke to 4K (UHD)-skjermer samtidig, og fortsatt ha to porter til overs – for eksempel én til en ekstern grafikkortløsning, noe Mac mini 2018 støtter. Som vanlig er ikke tastatur inkludert, men noe man må kjøpe ved siden av.

Ytelse

Vi hadde begrenset tid sammen med Mac mini, men i den tiden vi fikk bruke den føltes maskinen som mer enn rask nok. MacOS Mojave var ekstremt responsivt, og når vi prøvde prosessorintensive applikasjoner, som Final Cut, så var dette plettfrie opplevelser.

Mac mini har prosessorer ment for stasjonære, åttendegenerasjons Intel Core i enten fire- eller sekskjernerskonfigurasjoner, så vi har store forhåpninger til CPU-ytelsen. Ifølge Apple klarer er den nye firkantede stasjonære maskinen fem ganger raskere enn forgjengeren.

Vi er også ekstremt glade for at Apple har gått for SO-DIMM-RAM, hvilket kommer til å gjøre det enkelt å oppgradere minnet. Apple har dog ikke avslørt om de gikk for sin proprietære NVMe SSD-kontroller eller ei, men vi håper at flashlagringen i denne maskinen også kan oppgraderes av vanlige brukere.

Den eneste begrensningen vi ser for oss med denne maskinen er at den har Intel UHD 630, altså en integrert grafikkløsning. Vi ville mye heller ha gått for et separat grafikkort. Dog, om man er ute etter bedre grafikkytelse kan man alltids plugge inn en eGPU.

Foreløpig konklusjon

Mac mini oppfyller ønsket til de som forlangte en oppgradering av Apples minste stasjonære maskin. Apple gjorde nettopp det, uten å gjøre noe med det generelle designet, og det er helt greit, siden det er snakk om et bruksverktøy. Alle godsakene er på innsiden.

Hvis man vil ha oppgraderinger utover basismodellene må man betale i dyre dommer, og basismodellene er dyrere enn for fire år siden. Det man betaler for er dog fremtidsrettet: Thunderbolt 3-hastigheter og ren SSD-lagring, hvilket burde være verdt investeringen.