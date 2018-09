Førsteinntrykk: Apple Watch 4

Dette er en veldig imponerende oppgradering fra Apple, og hvis du tenker på å skaffe deg en Apple-klokke så er det denne du burde se på. I og med at det først og fremst er skjermen som er ny så er det lett å tenke at lite egentlig er forandret, men den gjør faktisk en stor forskjell. I tillegg gjør helsefunksjonene at denne klokka kan bli interessant for enda flere. Kanskje bestefaren din må skaffe seg en Apple Watch …

Apple Watch 4 er klokken både smartklokke-entusiaster og treningsentusiaster har ventet på helt siden den første Apple Watch ble sluppet i 2014.

Endelig har vi fått designoppdateringen som gjør det interessant å oppgradere – til nå har vi bare fått småjusteringer for hver nye modell. Er du tilhenger av Apple Watch og tenker på om du skal ta spranget, så er dette det rette tidspunktet.

Apple Watch 3 mistet nylig sin tittel som den beste smartklokken på markedet til Samsung Galaxy Watch i vår rangering, så hva kan Apple Watch 4 (eller Apple Watch Series 4 for å være helt nøyaktig) bringe med seg som kan la den ta tilbake topplasseringen? Det har vi sett nærmere på.

Pris og lanseringsdato

Apple Watch 4 kommer i de to variantene 40 mm og 44 mm, og mens den i en del land kommer i en GPS-versjon og en LTE-versjon så får vi kun førstnevnte i norske butikker. De norske prisene er oppgitt til henholdsvis 4 390 og 4 690 kr.

Den nye klokka kan forhåndsbestilles fra 14. september, og vil være i salg fra 21. september.

Design og skjerm

Hvis man spurte folk hva slags oppdateringer de kunne tenke seg i en ny Apple Watch, ville de fleste svare enten at den burde bli rund eller at den burde få større skjerm. Det første ble helt tydelig ikke noe av, men det siste har vi fått.

Designet til Apple Watch 4 er omtrent som vi forventet – det er basert på de foregående modellene, men som du ser på sammenlikningsbildene våre har den blitt en tanke større.

Det betyr at du får en rektangulær OLED-skjerm som er omgitt av avrundede kanter som kurver ned mot håndleddet.

De samme reimene med det samme åpningssystemet er tilbake – med et så stort økosystem av reimer hadde det jo vært rart om de var byttet ut – mens pulsmåleren er plassert på baksiden, sammen med mer ny teknologi som vi kommer tilbake til.

Den såkalte digitale kronen, altså knotten som lar deg hoppe gjennom lister og som kan trykkes inn for å bekrefte valg, er også tilbake, og over eller under den (avhengig av hvilket håndledd du har klokka på) finner du av/på- og multitasking-knappen.

Krone-knotten har fått haptisk tilbakemelding, og den gir fra seg et behagelig klikk når du vrir på den. På den måten føles hele klokka som en mer mekanisk enhet.

Generelt føles den polert, godt satt sammen og lett på håndleddet. Baksiden er også av keramikk og safir, og det gjør den enda litt mer eksklusiv i tillegg til at det gjør at mobilsignaler slipper lettere inn i LTE-utgaven. Utseendemessig er det ganske slående første gang du ser det.

Men det er jo først og fremst skjermen som er splitter ny, så vi må videre til den!

Den største forandringen der er at skjermen er strukket helt ut til kantene av klokka, så nå finnes det nesten ikke noe skjermkant å snakke om lenger. Det skal riktignok sies at mange apper hadde en sort bakgrunn som gjerne skjule de sorte kantene på de gamle modellene også, men den større skjermen kan vise mye mer på en gang.

Dette har Apple utnyttet, og det har nå blitt mulig å vise mye mer informasjon på klokkeskivene slik at du finner det du trenger med en rask kikk. Det blir spennende å se hvor lang tid det tar før andre apper blir oppdatert til å utnytte den større plassen.

Apple Watch 4 bruker fortsatt den samme OLED-teknologien som før, og den har dermed ikke alltid på-funksjonen mange har ønsket seg. Du må altså fortsatt løfte på håndleddet for å vekke den, og selv om vi ikke hadde mulighet til å teste denne funksjonene i ulike situasjoner (som når du sitter, ligger i senga osv..), så har dette fungert godt med Apples klokker tidligere.

Skjermen er også frisk, dynamisk og fargerik, og de nye urskivene er flotte. Du kan gjøre mye for å tilpasse den som du vil, og selv om den egentlig ikke er mer lyssterk enn før så virker den mer imponerende fordi den er større.

Trening

Apple Watch har blitt stadig bedre som treningsklokke, og tidligere versjoner har blitt oppdatert med mer sofistikert sporing av treningsøktene dine i tillegg til at den kan koble seg til treningsapparater og bruke dem også til å spore deg.

Alt dette er fortsatt tilgjengelig, i tillegg til at et par nyheter også er på plass. Det viktigste er den forbedrete pulsmåleren, tross at mange kanskje synes den virker litt unødvendig.

Det finnes likevel nok av folk som kan ha nytte av denne typen funksjoner, og det er dem Apple retter seg mot. Vil kjenner for eksempel en med diabetes, og hvis Apple Watch hadde fått mulighet til å måle glukosenivå så hadde han kjøpt den på sekundet.

Apple Watch 4 har fått en forbedret pulsmåler som kan følge med på hvordan hjertet ditt slår, og i tillegg er baksiden utstyrt med en EKG-måler som kan si ganske mye om helsen til hjertet ditt. Den er selvfølgelig ikke godkjent som medisinsk utstyr, men den kan forteller deg om ting du kanskje burde snakke med legen din om.

Dette hadde vi ikke mulighet til å teste fordi funksjonen ikke et tilgjengelig ennå (den kommer til USA om en måned eller to, og resten av verden på et senere tidspunkt), så foreløpig så var pulsmålingen ganske grunnleggende.

Heldigvis skal pulsmålingen være forbedret når den brukes til generell trening også, og det er godt å vite for de som bruker den til slikt. Tidligere har nemlig ikke Apple Watch vært den beste på å lese pulsen din mens den blir kastet rundt i kampens hete.

Batteri

Batteritiden til Apple Watch 4 er igjen forbedret, takket være den nye S4-brikken på innsiden som er mer energieffektiv enn før. I tillegg har Apple klart å gjøre plass til et litt større batteri.

Selskapet lover nå at den skal holde det gående i 18 timer, og de skryter dermed av batteritid som varer en hel dag. Dette er imidlertid ikke særlig imponerende i 2018, og Apple Watch henger etter Samsung og mer dedikerte trengingsarmbånd på dette punktet.

Av en eller annen grunn så virker det likevel som Apple har en tendens til å underspille batteritiden litt – de har jo lovet 18 timer batteritid tidligere også, og da opplevde vi at den varte litt lenger. I tillegg kan den holde det gående i 6 timer med GPS aktivert, og det gjør den nyttig for maratonløpere også.

Samtidig skal vi ikke glemme at den er utstyrt med en mer avansert pulsmåler, og kombinert med GPS og forbindelsen til telefonen så blir det mye teknologi å holde i gang. Det gjenstår altså å se hvordan hvor lenge den varer når vi får testet den mer grundig.

Ladingen foregår på samme måte som før ved at den trådløse laderen festes med magnet på baksiden. Dette har fungert veldig bra også tidligere, og det skal mye til at den faller av ved et uhell.

Vår tidlige dom

Apple Watch 4 bringer med seg flere oppgraderinger, men den største og viktigste er skjermen. Den har gjort det mulig å få plass til mer informasjon på en gang, og det kommer til å virke forlokkende på både nye og eksisterende brukere.

Det er bra at Apple har klart å bevare formfaktoren samtidig med at de har gjort skjermen større, og blandingen av treningsfunksjoner og helserettede løsninger kommer til å lokke til seg enda flere nye kunder.

Dessverre er det en viss mangel på dedikerte apper – tilfanget av nye apper er ikke særlig stort, og enkelte eldre har blitt fjernet – men som en frittstående smartklokke er Apple Watch 4 definitivt en forbedring fra forrige modell.