Ensiarviossa Razer Phone 2

Razer Phone 2 ei mullista tuttua pelipuhelinta, vaan lähinnä iteroi jo totuttua. Kamera ja näyttö on päivitetty hivenen parempaan, selkämys on lasipinnotteinen ja siinä on langaton lataus sekä valaistuva Chroma-logo – ja isompi hintalappu.

Razer Phone 2 ei ole yhtiön mukaan ainoastaan pelipuhelin, vaan myös heidän oma lippulaivamalli, joka pärjää ominaisuuksillaan kilpailijoidensa rinnalla. Siis Razerin mielestä.

Paperilta luettuna kaikki näyttää kyllä vakuuttavalta ja Razer Phone 2:n speksit ujuttaa sen näppärästi muiden lippulaivamallistojen seuraan. Laitteessa on 5,72 tuuman QHD-näyttö, Snapdragon 845 -piirisarja, 8 Gt RAM-muistia, 64 Gt tallennustilaa ja microSD-korttipaikka, tuplakamerajärjestelmä, 4 000 mAh akku sekä veden- ja pölynkestävä IP67-luokituksen kuori.

Razer on myös kuunnellut fanejaan ja lisännyt älypuhelimensa selkämykseen valaistun Chroma-logon. Ikoninen logo on tuttu kaikista Razerin tuotteista, ja sitä totta puhuaksemme jäi kaipaamaan myös edellisestä Razer Phonesta.

Kaikki näyttää toistaiseksi hyvältä, mutta kun uutta mallia vertailee vanhan kanssa, ei eroja enää huomaakaan. Razer ei suinkaan ole ainoa yhtiö, joka pyörittää samaa suunnittelua mallista toiseen, mutta kun sisuskaluissa on vain pientä parannusta korkeampaan hintalappuun verrattuna, emme voi tuntea itsemme kuin pettyneeksi.

Razer Phone 2:n hinta ja saatavuus

Razer Phone 2:n hinta Euroopassa alkaa 849,99 eurosta, mikä tekee uudesta mallista noin sata euroa kalliimman edeltäjäänsä. Tosin satiininmusta malli nostaa hintaa entisestään 949,99 euroon. Suomen hinnan voi odottaa pyörivän samassa hintaluokassa.

Hinnankorotus ei ole tosin suuri yllätys, sillä näin tekevät kaikki mobiilivalmistajat. Tämän puhelimen kohdalla korotukselle ei vaan saa oikein katetta.

Razer Phone 2:n julkaistaan ensimmäisille alueille jo lokakuussa, mutta Eurooppaan peilimustamallia aletaan toimittamaan 9. marraskuuta alkaen. Kalliimmalle satiininmustalle ei sen sijaan ole annettu vielä toimitusaikataulua.

Muotoilu

Kuten olemme maininneet Razer Phone 2 on miltei identtinen edeltäjänsä kanssa. Näytön ylä- ja alapuolella komistavien tehokkaiden kaiuttimien ympärillä on isot reunat, puhelimen omat kulmat ovat pyöristetyt ja virta- ja lukitusnäppäimet on sijoiteltu laitteen sivulle yhdessä sormenjälkitunnistimen kanssa.

Takakansi näyttää sen sijaan huomattavasti erilaisemmalta, sillä Razer Phone 2:ta suojelee Gorilla Glass 5 -pinnoite, minkä lisäksi kameran sijainti on siirretty puhelimen yläosaan keskelle.

Sijainti on muutaman vuoden jäljessä nykymuotoilussa, mutta ainakin se on toimiva. Pinnoite tuntuu ja näyttää myös ensiluokkaiselta, joskin se kerää myös mukavasti sormenjälkiä.

Takakannen komein uudistus on kuitenkin valaistu Chroma-logo.

Puhelimen Chroma-sovelluksen kautta valaistuksen värin voi lisäksi muuttaa 16,8 miljoonasta eri värisävystä mieleisekseen sekä vaihtaa sen valaisutiheyttä kolmesta eri vaihtoehdosta. Hengittävä muuttaa kirkkautta himmeästä valoisaan, staattinen pitää kirkkauden vakiona ja syklinen kierrättää kaikkia värisävyjä vuoron perään.

Vähemmän yllättäen RGB-valaistus syö myös akkua aika mukavalla tahdilla, joten logon valaistuksen voi halutessaan myös sammuttaa kokonaan. Tai vaihtoehtoisesti laittaa se virransäästötilaan, jolloin logo palaa ainoastaan silloin, kun näyttöä ei ole lukittu.

Ominaisuus on silti hauska pieni lisä ja älypuhelimissa verrattain uniikki.

Razer Phone 2:n kulmat tuntuvat kädessä myös aavistuksen pyöreämmiltä, jolloin sen käyttäminen on aavistuksen mukavampaa. Alumiininen kuori tuo laitteeseen puolestaan jämäkkyyttä.

Mitoiltaan uusi malli on 158,5 x 78,99 x 8,5 mm, joten se on himpun leveämpi ja paksumpi kuin alkuperäinen. Ero on kuitenkin mitättömän pieni, ja laitetta voi edelleen käyttää hyvin yhdellä kädellä.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Puhelimessa ei ole myöskään kuulokeliitäntää, joten ainoa keino liittää siihen erilliset kuulokkeet on USB-C-liitännän kautta. Ostopaketin mukana tulee myös kuulokeliitäntäadapteri, ja se tukee 24-bittistä DAC-muunninta laadukkaamman äänen takaamiseksi.

Etupuolella olevat stereokaiuttimet tukevat puolestaan Dolby Atmosta ja Dolby Digital 5.1:tä sekä 32-bittistä DAC:ia. Kyseiset kaiuttimet ovat edelleen markkinoiden parhaimman kuuloiset puhelimissa.

Harmi vain, että Razer Phone 2 näyttää niin samanlaiselta edeltäjänsä kanssa, sillä vuodessa on ennättänyt tapahtua paljon. Kun reunasta reunaan yltävät näytöt ja entistä ohuempi muotoilu on nykyistä muotia, Razer Phone 2 tuntuu auttamatta vanhentuneelta.

Näyttö

Razer Phone 2:ssa on sama 5,7 tuuman QHD 120 Hz UltraMotion -näyttö kuin alkuperäisessä mallissa.

120 hertsin taajuus takaa viiveettömän pelikokemuksen, äärimmäisen sulavan käyttöliittymän sekä vain 8 ms vasteajan. Razerin päätös pysyä myös 16:9-kuvasuhteessa nykyisten 18:9 tai suurempien näyttöjen sijaan on myös ajateltu puhtaasti pelinäkökulmasta.

Kuvasuhde ero näkyy vaakaruudulla pelatessa nimenomaan näytön korkeudessa, jolloin PUBGin tai Fortniten kaltaisia pelejä pelatessa näet yksinkertaisesti enemmän ruudultasi.

Razer on tehnyt tosin pieniä parannuksia näyttöön lisäämällä muun muassa maksimikirkkautta 50 %. Kirkkaus yltää uudessa mallissa 645 nitiin, joka takaa paremman pelikokemuksen varsinkin käyttäessä puhelinta valaistuissa ympäristöissä.

Lisäkirkkaus parantaa myös HDR-kuvanlaatua ja siten elokuvien katselua.

Kannattaa myös huomioida, että Razer Phone 2:n näyttö on LCD-paneelilla nykyisten LED-näyttöjen sijaan. Vanhempi tekniikka takaa paremman virkistystaajuuden, mutta se johtaa myös aavistuksen paksumpaan puhelimeen ja heikompaan väritoistoon.

Puhelimen näyttö tarjoaa silti vakuuttavan katselu- ja pelikokemuksen, eikä mobiilipelaajille ole oikeastaan edes tarjolla tämän parempaa vaihtoehtoa juuri nyt.

Akkukesto

Razer on jättänyt Razer Phone 2:een saman 4 000 mAh akun kuin edellismallissa, joten kirkkaamman näytön ja RGB-valaistun logon seurauksena akkukesto ei luonnollisesti yllä samaan. Kerromme kuitenkin tarkat testitulokset, kunhan olemme päässeet rääkkäämään akkua kunnolla.

Razer Phone 2 tukee tosin Quick Charge 4+:aa, joten kännykkään saa virtaa nopeasti pinteessä.

Takaosan lasipinnoite mahdollistaa myös langattoman latauksen, ja yritys tuokin markkinoille erillisen ja niin ikään valaistun lataustelakan.

Lataustelakka on mahdollista myös kääntää pystysuuntaan, jolloin älypuhelinta voi ladata joko vaaka- tai pystytasossa. Latausasema on ostettava tosin erikseen, eikä meillä ole toistaiseksi tietoa sen hinnoittelusta tai julkaisupäivästä.

Kamera

12 megapikselin tuplakamerajärjestelmä saattaa aluksi vaikuttaa identtiseltä Razer Phonen vastaaviin, mutta linsseihin on tuotu muutamia pieniä parannuksia.

Ensinnäkin Razer on vaihtanut sensorit Samsungin valmistamista Sonyyn, minkä lisäksi laajakulmalinssin optista kuvanvakainta, salamaa sekä ohjelmistoa on paranneltu.

Käytännössä muutosten pitäisi tarkoittaa sitä, että Razer Phone 2:n kameroiden laatu on aavistuksen parempi etenkin hämäräkuvauksessa.

Pääkamerat pystyvät lisäksi kuvaamaan hidastettua kuvaa 1080p-resoluutiolla ja 120 ruudun kuvanopeudella. Se ei yllä aivan 240 ruudun tai 960 ruudun kuvataajuuteen, joista olemme nähneet Samsungin ja Sonyn malleissa, mutta ominaisuus on silti hyvä lisä.

Tele- ja laajakulmalinssien vuoksi kameroilla voi lisäksi zoomata kaksinkertaisen etäisyyden ilman kuvanlaadun heikkenemistä.

Valitettavasti testikappaleessamme ei ollut kuitenkaan kameraohjelmiston viimeisintä versiota, joten emme päässeet testaamaan näitä käytännössä.

Etupuolen kamera pystyy kaappaamaan puolestaan täysteräväpiirtolaatuista kuvaa 60 ruudun kuvataajuudella, mikä on lisätty puhelimeen yksinomaan striimaajien toiveesta.

Suorituskyky ja käyttöliittymä

Razer Phone 2:n sisuksissa jyllää lippulaivamallien viimeisintä huutoa oleva suoritin Qualcomm Snapdragon 845 sekä 8 gigan edestä löytyvää RAM-muistia.

Yhtiö on keskittynyt viiveettömän pelikokemuksen tarjoamiseen, joten lopputulos puhelimella pelatessa on äärimmäisen sulava. Parannukset myös edellisen mallin jäähdytykseen takaavat sen, ettei laite kuumene liiaksi ja suorituskyky heikkene edes raskaassa pelikäytössä.

Pelasimme testisessiomme aikana hetken Gear.Clubia ja huomasimme Razer Phone 2:lla pelin latausaikojen olevan nopeat, ruudunpäivityksen sulava ja viiveen olematon.

Tiettyjen pelien suorituskykyyn voi myös itse jossain määrin vaikuttaa mukana tulevan Game Boosterin avulla. Ohjelman avulla voi vaihtaa muun muassa resoluutiota, virkistystaajuutta ja muita säätöjä hieman peleistä riippuen. Täten suorituskyvyn voi pumpata täysille esimerkiksi PUBGin parissa ja vähentää vastaavasti tehoja, kun pelaillaan rauhallisempaa Candy Crushia.

Razer esittelee mallin myötä myös kokonaan uuden kauppapaikan, Razer Cortexin, joka korostaa parhaita pelejä pelattavaksi Razer Phone 2:lla. Sovelluksesta ei valitettavasti käy kuitenkaan ilmi, mitkä pelit ovat varta vasten kehitetty puhelimen 120 hertsin näyttöä ja Dolby 5.1 -kaiuttimia ajatellen, mutta ainakin se helpottaa uusien pelien löytämistä.

Pelaajat saavat Razer Cortexin kautta ladatuista peleistä myös virtuaalista rahaa, joka on käytettävissä myöhemmin ilmestyviin ominaisuuksiin. Tästä ei kuitenkaan tiedetä vielä sen tarkemmin.

Razer Phone 2:n käyttöjärjestelmänä toimii Android 8.1 Oreo, mikä on pienoinen pettymys nyt kun Android 9 Pie on jo julkaistu. Yhtiö sanoo päivityksen uusimpaan versioon tapahtuvan tulevaisuudessa, mutta sen tarkempaa ajankohtaa ei vielä kerrottu.

Käyttöliittymään on tuotu myös vakiona Nova Launcher -teema, joka ei ole aivan niin tyylikäs kuin Androidin vakioasetukset, mutta sen voi vaihtaa kätevästi pois halutessaan.

Tallennuskapasiteettia on puolestaan 64 gigan edestä ja lisätilaa kaipaavat voivat kasvattaa sitä peräti kahdella teralla microSD:n kautta.

Yhteenveto

Razer Phone 2:ssa on monia pieniä parannuksia edellisvuonna julkaistuun pelipuhelimeen kohdistaen sen entistä paremmin omalle kohdeyleisölleen.

Emme kuitenkaan osaa vielä sanoa lopullisesti, ovatko lippulaivamalliin tehdyt muutokset riittävät etenkään kameran tai akun osalta, joten joudutte odottamaan meidän lopullista tuomiota.

Razer Phonen hinta nostatti jo viime vuonna muutamia kulmakarvoja, ja nyt kun hinta vain kasvaa ilman merkittävää tehonlisäystä, voimme vain odottaa, miten uusi malli otetaan vastaan entistä kilpailullisemmilla markkinoilla.