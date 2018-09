Arvostelussa Sony WH-1000XM3 -langattomat vastamelukuulokkeet

Jos Sonyn uusissa WH-1000MX3 -vastamelukuulokkeissa on mitään todella yllättävää, se on lippulaivamallin jo kaksi vuotta kestänyt ilmiömäinen laatu vuosi toisensa jälkeen. Yhtiön vastamelukuulokesarja on onnistunut päihittämään Bosen kilpailevat mallit ongelmitta, eikä kisa ole edes ollut tiukka.

Taustalla vaikuttaa yhtiöiden erilaiset kehityssuunnat. Bose on tehnyt erinomaista jälkeä kehittäessään vastamelualgoritmiaan vuosien ajan, kun taas Sony on keskittynyt äänentoiston hiomiseen sekä luomaan mukailevan algoritmin, joka yhden ulkoisen melun sterilisoivan kuvun sijaan mukautuu kulloiseenkin tilanteeseen sopivimmaksi.

Viime vuonna ensiesittelyn tehnyt yhdistelmä saakin Sonyn uudessa mallissa lisää elämää parantavia mukavuuksia, kuten miellyttävämmät kupit, kevyemmän rakenteen sekä vertailukelpoisen hinnan. Vaikka muutokset jäävät lopulta verrattain pieniksi edelliseen malliin verrattuna, riittävät ne silti nostamaan Sony WH-1000MX3:n vastamelukuulokkeiden uudeksi kuninkaaksi.

Sony WH-1000XM3 hinta ja saatavuus

Hinta: 379 €

Saatavilla Suomessa

1000X-sarjalaiset ovat jo kolmatta vuotta peräkkäin Sonyn lippulaivakuulokkeet. Ne tarjoavat huipputason melunvaimennuksen ja erinomaisen äänenlaadun – aivan kuten tämän hintaluokan kuulokkeilta voikin odottaa.

Suomessa WH-1000XM3:t saa 379 eurolla, mikä ei suinkaan ole edullisimmasta päästä, mutta ainakin sen julkaisuhinta on pysynyt käytännössä ennallaan viime vuodesta.

Hinnan taustalla on myös syynsä.

WH-1000XM3:n sisällä on runsaasti tavaraa, joihin lukeutuvat peräti neljä erillistä mikrofonia kuulokkeiden sisä- ja ulkopuolella. Laadukas vastamelutoiminto vaatii myös varta vasten suunniteltua ohjelmistoa ja tehokkaita komponentteja ympäristön melun reaaliaikaiseen analysointiin. Kun yhtälöön lisää vielä kosketustoiminnoilla varustetut kupit, alkaa hinta näyttää jo sopivammalta.

Sony WH-1000XM3:t ovat jo myynnissä kaikissa hyvin varustelluissa suomalaiskaupoissa.

Muotoilu

Kevyempi kuin edellismalli

Pehmustettu sanka

USB-C-latausliitäntä

Kosketustoiminnot

1000X-sarjan tuoreimman mallin suurin muutos on eittämättä sen muotoilussa, joka on paitsi kevyempi myös paljon ergonomisempi.

Kuulokkeet painavat nyt 255 grammaa eli noin 22 grammaa vähemmän kuin edellisvuoden mallissa. Ero ei välttämättä kuulosta suurelta, mutta ottaen huomioon että kuulokkeita pidetään päässä todennäköisesti pitkiäkin aikoja, kaikki säästetyt grammat auttavat käyttömukavuuden parantamisessa.

Kuulokkeiden sanka on myös uudistettu huomattavasti miellyttävämmillä pehmusteilla, jotka tuntuvat mukavammilta ja näyttävät paremmalta. Varsinaiset kupit ovat myös aavistuksen syvemmät, minkä lisäksi kuulokkeen aiemmin hopeiset koristukset on korvattu kuparisilla.

Oikeanpuoleisen kupin microUSB-liitin on korvattu puolestaan USB-C-latausportilla, joka valikoimastasi riippuen joko lisää tai vähentää tarvittavien johtojen määrää.

Näiden pienempien muutosten ohella WH-1000XM3 säilyttää edelleen hyvin simppelin muotoilunsa, joka sopii mainiosti mallin kohderyhmälle: liikematkustajille.

Kuulokkeet saa joko kokonaan mustana tai harmaa-hopeisina ja ne ovat Sonyn logoa lukuun ottamatta suorastaan minimalistisen ilmeettömät.

Vasemmassa kuulokkeessa on ainoastaan kaksi painiketta, joista toinen toimii virta- ja Bluetooth-painikkeena ja toinen vaihtaa vastamelutoimintoasetuksia (On, Off ja Ambient-tila). Vasemmassa kupissa on vielä aux-liitäntä ja oikeassa USB-C-portti kuulokkeiden lataamiseen. Pakkauksen mukana tulee USB-piuha, 3,5 mm kuulokejohto, kaksipiikkinen aux-adapteri (ns. lentokoneadapteri) sekä kovakantinen kantolaukku.

Näkyvistä painikkeista ilmeisimmät toistonamikat ovat puolestaan sijoiteltu oikean kupin kosketuspinnalle. Kappaleiden kelaus eteen- ja taaksepäin toimii yksinkertaisesti joko oikealle tai vasemmalle pyyhkäisemällä, kun taas pysäytys- ja jatkotoimintoja varten kuppia napautetaan kevyesti kahdesti. Äänenvoimakkuuden säätö toteutuu pyyhkäisemällä kuppia ylös tai alas.

Kosketustoiminnot ovat loogiset, mutta vaativat alkuun hieman opettelua. Noin viikon käytön jälkeen eleet ovat iskostuneet jo selkäytimeen.

Ominaisuudet

Erinomainen vastamelutoiminto

Quick Attention -tila

aptX- ja aptX HD -tuki

Erinomainen äänenlaatu

Integroitu Google Assistant

Puheenlaadussa edelleen parannettavaa

Vastamelukuulokkeet ostetaan ennen kaikkea juuri niiden vastameluominaisuuksien vuoksi, eikä näiden suhteen maailmassa ole juuri 1000XM3:n voittanutta.

Sonyn tekemien testien perusteella 1000XM3:n vastamelutoiminto on jopa neljä kertaa tehokkaampi kuin 1000XM2:ssa. Ottaen huomioon, kuinka hyvin jo edellisvuoden M2-malli hoiti tonttinsa, on parannus vakuuttava.

Väitteet tuntuivat saavan katteen myös käytännön tasolla ympäristöissä, joissa oli joko runsaasti matalaa huminaa (kuten juna- ja lentokonematkat) tai vaihtoehtoisesti korkeita ääniä (esimerkiksi ihmisten puheensorinaa tai taustamusiikkia). Tilanteesta riippumatta WH-1000XM3 toimi erinomaisesti ja vähensi häiritsevän taustahälyn hentoiseksi huminaksi. Toisinaan se onnistui jopa poistamaan taustamelun kokonaan. Yksittäiset iskut, kuten avainnipun putoaminen lattialle, kuuluvat yhä osittain läpi.

Viime vuoden mallin tapaan 1000XM3:ssa on lisäksi mahdollisuus suodattaa joitain ääniä vastamelutoiminnon läpi. Ambient Noise -tilassa esimerkiksi lentokoneiden kuulutukset kuuluvat selkeästi läpi myös kuulokkeet päässä. Vielä kätevämpi ominaisuus on Quick Attention -tila, jonka avulla ulkoisen äänimaailman saa päästettyä kokonaan läpi. Tila kytkeytyy käyttöön nopeasti, kun asetat kätesi oikean kuulokekupin päälle. Kuulokkeet hiljentävät tuolloin automaattisesti musiikin ja kytkevät päälle molemmissa kupeissa olevat mikrofonit, jotta kuulet kaikki ympäristösi äänet. Yhtä kätevää ominaisuutta ei löydy mistään toisista vastamelukuulokkeista.

Äänenlaatuun ei sen sijaan ole tänä vuonna juurikaan koskettu, vaan se on yhtä laadukas kuin 1000XM2:ssa. Edellinen lause saattaisi kuulostaa asteen huonommalta, jos M2:t eivät olisi yhä yhdet markkinoiden laadukkaimmista kuulokkeista.

Sony WH-1000XM3 kuulostaa viime vuoden mallin tapaan hieman paremmilta Android-pohjaisilla laitteilla, joissa on tuki aptX HD -standardille, mutta myös iPhone-laitteilla äänenlaatu on erinomainen. Keskitaajuudet toistuvat suorasukaisina, yläpää kristallinkirkkaana ja bassossa on sopivaa painontuntua sekä tarvittaessa potkua. Ääni on vastamelukuulokkeiksi yllättävän tasapainoinen ja erotteleva.

Kuulokkeet pääsevät näyttämään parastaan LDAC-koodekilla varustetuissa laitteissa, kuten Sony Walkmanissa, mutta ne eivät missään nimessä ole välttämättömiä hyvästä äänenlaadusta nauttiakseen.

Vaikka jo nykyinen äänenlaatu sekä erinomainen vastamelutoiminto tekevät Sonyn lippulaivasarjan uutukaisesta markkinoidensa parhaan, kuulokkeet ovat tulevaisuudessa vain entistä täydellisemmät Google Assistant -tuen myötä. Ominaisuus ei ollut vielä kirjoitushetkellämme käytettävissä, mutta Sony pyrkii saamaan ominaisuuden käyttöön vielä syyskuun aikana. Sen myötä Googlen puhetoiminnolla toimivan virtuaaliavustajan voi valjastaa tiedonkeruuseen, tapahtumien ajoittamiseen sekä navigoimiseen suoraan lennosta pikaisesti kuuloketta napauttamalla.

Jos et tosin malta odottaa muutamaa viikkoa, voi vastaavalla toiminnolla varustetut kuulokkeet hankkia Sonyn kilpailijalta, Bose QuietComfort 35 II -mallista. Kuulokkeissa on tosin todennäköisesti melko paljon heikompi äänenlaatu – ja korkeampi hintalappu.

Sen sijaan 1000XM3:n mikrofonin puheenlaatu ei valitettavasti yllä kuulokkeiden muun suorituskyvyn tasolle. Testeissämme tehtyjen puhelujen ja niistä saatujen palautteiden perusteella ääni kuuluu yhtä selkeästi – joskin aavistuksen hiljaisempana – kuin puhelimen omaa mikrofonia käyttäessä. Epäilemme syyn johtuvan sisäisistä mikrofoneista.

Satunnaissoittoja varten kuulokkeen oma mikrofoni ajaa kyllä asiansa. Mutta jos tarkoituksena olisi käyttää 1000XM3:a vakituisesti työkuulokkeina, niin markkinoilla on myös huomattavasti parempia ja juuri tähän tarkoitukseen suunniteltuja kuulokkeita.

Akunkesto

30 tunnin akunkesto

Pikalataustoiminto

Automaattinen sammutus erillisen sovelluksen kautta

Kuulokkeiden akunkestoon vaikuttaa lopulta moni eri tekijä, mutta muutaman päivän testauksen jälkeen huomasimme akunkeston yltävän noin 30 tunnin tietämille. Käytimme neljän päivän aikana kuulokkeita viisi tuntia tuntia päivässä. Tuona aikana niitä ei tarvinnut ladata kertaakaan ja viimeisenä iltana akkua oli jäljellä vielä noin 30 %.

Bose QuietComfort 35:een verrattuna akku kestää noin 10 tuntia pidempään, jos laitetta käyttää langattomasti, ja saman verran vähemmän piuhan päässä. Joka tapauksessa akkua riittää pidemmäksikin aikaa ilman pelkoa latauksen tarpeesta.

1000XM3:ssa on lisäksi pikalataustoiminto hätätapauksia varten, jolloin vain kymmenen minuutin latauksella kuulokkeisiin saa virtaa jopa viideksi tunniksi. Väite näyttäisi pitävän paikkansa, sillä saimme ladattua kuulokkeet 30 prosentista 50 prosenttiin kymmenessä minuutissa.

Jos akusta haluaa tiristää kaikki mehut irti, voi kuulokkeiden säätöjä muokkailla Sonyn oman Headphones Connect -sovelluksen kautta. Kuulokkeet menevät lepotilaan vakioasetuksilla 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen, mutta ohjelman avulla ajan voi lyhentää aina viiteen minuuttiin asti.

Yhteenveto

Uusi vuosi tuo Sonylta jälleen uudet laadukkaat vastamelukuulokkeet. Lyhykäisyydessään Sony WH-1000XM3:t ovat juuri sellaiset kuulokkeet, joita odotimme uudelta markkinajohtajalta – vaikkakin ne ovat hieman liian samanlaiset kuin edeltäjänsä.

Jos et välttämättä tarvitse markkinoiden parhaita ja uusimpia vastamelukuulokkeita, niin suosittelemme kääntymään vielä Sony WH-1000XM2:n puoleen. Nykyisten alennusten myötä ne ovat lähes yhtä laadukas vaihtoehto huomattavasti edullisempaan hintaan.