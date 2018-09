Arvostelussa Flexound Humu

Humulle on vaikea antaa arvosanaa, koska sillä ei käytännössä ole vielä kilpailijoita. Tyylikkään näköinen tyyny tuntuu mukavalta niskan takana ja kykenee yllättävän laajaan bassotoistoon. Sen erottelukyky ei yllä saman hintaluokan kuulokkeiden tai kaiuttimien tasolle, mutta äänen resonointi tuo uuden ulottuvuuden video- ja pelikokemukseen.

Suomalaisyritys Flexoundin kehittämä Humu on tuote, jollaista markkinoilla ei olla vielä aiemmin nähty. Se on mukava nojatuolin tyynyä muistuttava äänituntumasoitin, jossa ei kuitenkaan ole perinteisiä kaiuttimia tai subwooferia.

Mikä se sitten oikein on?

Humu on kaikessa yksinkertaisuudessaan ääntä toistava tyyny, joka värisyttää tyynyn rakennetta ja ilmaa. Tyyny luo kuulijalle ikään kuin oman äänikuplan, jota kuunnellessa tuntuu kuin istuisi kaiuttimien edessä.

Erikoisinta Humussa on sen värinä. Tyynyn rakenne ja sitä ympäröivä ilma värisevät äänen mukana, joten esimerkiksi räjähdykset todella täräyttävät päätäsi ja niskaasi. Jos tyynyä pitää vaikkapa sohvalla, se värisyttää samalla koko sohvaa. Ainutlaatuinen värinä on toteutettu Flexoundin kehittämällä Flexound Augmented Audio -teknologialla, joka on kuulemamme mukaan herättänyt kiinnostusta jo moneen muuhunkin käyttötarkoitukseen.

Jos kuuntelukokemusta pitäisi verrata johonkin, niin elokuvia katsellessa tunnelma on hieman sama kuin Linnanmäen Cinema 4D:ssä – tosin ilman liikkuvia penkkejä.

(Image: © flexound)

Hinta ja saatavuus

Humu maksaa normaalisti 299 euroa ja on tilattavissa valmistajan omasta verkkokaupasta. Sitä pääsee kokeilemaan myös HifiStudion myymälöissä ja Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevassa Elisa Kulmassa.

Valmistajan sivuilla on käynnissä syyskuun loppuun saakka Back to school -kampanja, jonka myötä Humun saa omakseen jo 199 eurolla. Kampanjahinnan perusteella antamamme arvosana olisi noussut 80 prosentista 90 prosenttiin. 199 euron hinta tekee tuotteesta vielä huomattavasti houkuttelevamman ja parantaa merkittävästi sen hinta-laatusuhdetta.

(Image: © flexound)

Muotoilu

Humu sopii muotoilunsa puolesta melko minimalistiseenkin sisustukseen. Sen viimeistely on tyylikäs ja sitä luulisi päällepäin vain tavalliseksi niskatyynyksi.

Tyyny tuntuu mukavalta ja tukee niskaa sopivasti. Se muistuttaa laadukkaan nojatuolin niskatyynyä ja toimii hyvin sekä istuma että makuuasennossa. Sen päällinen on valmistettu keinomokasta.

Käyttäjän ei tarvitse silti huolia, vaikka Humun kanssa tulisikin hikoiltua aurinkoa ottaessa, sillä päällisen saa irrotettua ja pestyä käsin.

Humu on saatavilla vain yhdessä koossa, mutta värivaihtoehtoja on kaksi: vaaleanharmaa ja hiilenharmaa. Molemmat värit ovat hillityn tyylikkäitä ja istuvat huomaamatta sohvatyynyksi.

Huomaamattomuus onkin tärkeä seikka, sillä tyyny on sen verran suurikokoinen (480 mm x 270 mm x 145 mm), ettei sitä meinaa oikein saada säilytettyä muualla kuin sohvalla tai nojatuolilla. Tyyny myös painaa 1,6 kiloa, joten se ei ole aivan kevyttekoinen.

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, micro-USB-latausportti ja virtapainike on piilotettu läpän alle tyynyn oikeaan reunaan. Virtapainiketta painamalla saa kytkettyä laitteen päälle ja pois (lyhyt painallus) sekä paritettua sen uuden Bluetooth-laitteen kanssa (pitkä painallus). Tyynyssä ei ole mitään omia säätöjä, vaan sitä hallitaan täysin ulkoisen laitteen kautta.

(Image: © flexound)

Ääni

Ensireaktio laitetta kokeillessa on yllättynyt: Miten näin kompaktista laitteesta voi löytyä niin syvä bassotoisto? Kaikki tyynyä kokeilleet tuttavamme olivat ällistyneitä sen kyvykkyydestä. Kuulimme monta kertaa kommentin "ihan kuin olisi elokuvissa".

Laitteen sointi muistuttaakin eniten juuri elokuvateatterin kaiuttimia. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy todella vahvaan bassotoistoon, joka ei kuitenkaan ole Bluetooth-kaiuttimien tapaan yliampuva (lukuun ottamatta joitakin yläpään bassotaajuuksia), vaan muistuttaa pikemminkin suurten kaiutinten syvää toistoa.

Bassopään erottelu on suorastaan esimerkillisen hyvä laitteen hintaan nähden.

Yläpään erottelukyky ei sen sijaan pärjää saman hintaisille kuulokkeille tai aktiivikaiuttimille ja äänestä puuttuu kaipaamaamme heleyttä. Ääni kuulostaa kyllä miellyttävältä, mutta se ei ole erityisen tarkka.

Tyyny korostaa keskitaajuuksia välillä ärsyttävänkin voimakkaasti. Pyrkimyksenä on ollut ehkäpä saada elokuvien, TV-sarjojen ja videoiden puheääni erottumaan paremmin taustamusiikista ja efekteistä. Korostus toimii kieltämättä mukavasti videoissa ja peleissä, mutta turhauttaa esimerkiksi klassista, jazzia tai akustista musiikkia kuunnellessa. Vahvasti taajuuskorjattu sointi toimii parhaiten popissa, rapissa ja elektronisessa musiikissa.

Sen äänenlaatu ei ole missään nimessä huono, mutta epätasapainoinen ääni harmittaa erityisesti siksi, että laitteen alapää on niin hyvä. Jos yläpää saataisiin samalle tasolle, pääsisi Humun arvosana todella lähelle 100 prosenttia.

(Image: © flexound)

Oskillaattoritestimme osoittivat, että Humu toistaa koko luvatun taajuusalueen aina 20 hertsistä 20 kilohertsiin saakka. Ääntä ei olla kuitenkaan viritetty kovinkaan tasapainoiseksi.

Tyyny ei olekaan parhaimmillaan musiikin kuuntelussa, vaan videoissa ja peleissä. Se loistaa erityisesti matalissa äänitehosteissa, kuten räjähdyksissä ja ampumisissa, joissa ääni resonoi miellyttävästi pitkin kuulijan niskaa ja takaraivoa. Voisimme myös todeta, että se on tarjonnut tähän saakka parhaan pelikokemuksen useissa kokeilemissamme peleissä.

Suurin osa käyttäjistä käyttänee Humua Bluetoothilla, mutta sen saa halutessaan yhdistettyä äänilähteeseen myös 3,5 mm:n piuhalla. Piuhaa ei harmillisesti tule pakkauksen mukana, mutta monelta sellainen löytyy muutenkin jo omasta takaa. Bluetooth-yhteys on toki helppokäyttöisempi kuin perinteisen piuhan käyttäminen, mutta äänenlaadussa voi kuulla eron.

Musiikki kuulosti laadukkaan piuhan ja noin 550 euron hintaisen Apogee Duet -äänikortin kanssa jonkin verran paremmalta kuin Bluetoothilla. Tällä ei kuitenkaan ole kovin suurta merkitystä, sillä harva laitteen ostajista omistaa HiFi- tai studiotason etuastetta. Tietokoneen omasta kuulokeliitännästä kuunneltuna eroa ei juuri huomaa.

Akunkesto

Humussa on 1 500 mAh:n akku, jonka kestoksi luvataan kahdeksan tuntia. Lukema vaikuttaa pitävän paikkansa, mutta vaihtelee toki äänenvoimakkuuden perusteella. Akku näyttäisi kestävän hyvin myös valmiustilassa, mutta emme pysty arvioimaan sitä kovin tarkasti parin viikon testimme perusteella.

Akkua ladataan mukana tulevalla micro-USB-kaapelilla ja se latautuu tyhjästä täyteen noin kolmessa tunnissa. Kaapelin mukana ei tule muuntajaa, joten tyynyä täytyy ladata USB-portin kautta. Sitä voi kuitenkin käyttää latauksen aikana ja latausjohto ylettää tyynyyn hyvin esimerkiksi sylissä makaavasta kannettavasta.

(Image: © flexound)

Yhteenveto

Humu on jälleen yksi osoitus suomalaisten vahvasta ääniosaamisesta. Laite on helppokäyttöinen ja se vakuuttaa äänenlaadullaan. Olimme erityisen tyytyväisiä sen bassotoistoon, mutta olisimme kaivanneet erottelevampaa sointia ja heleämpää yläpäätä.

Äänituntumasoitin on parhaimmillaan erityisesti elokuvien ja TV-sarjojen katseluun sekä pelaamiseen. Ruudulla näkyvät ääniefektit heräävät henkiin täysin uudella tavalla, joka tekee vaikutuksen vielä viikonkin testin jälkeen.

Laitetta on vaikea suositella täysin varauksetta, sillä 299 eurolla saa myös perustasoiset aktiivikaiuttimet tai laadukkaat kuulokkeet. Humun käyttötarkoitus on kuitenkin lähempänä kotiteatteria, johon verrattuna sen hinta on oikeastaan edullinen.

Oman testimme perusteella Humu sopii parhaiten samaan asiaan kuin tabletit: lyhytaikaiseen viihdekäyttöön. Sen kanssa on helppo asettua pitkälleen sohvalle katsellessaan YouTube-videoita tai Netflix-sarjoja tabletilta.

Kaikkein kiinnostavinta tuotteessa on kuitenkin sen taustalla oleva teknologia. Odotamme mielenkiinnolla sen erilaisia käyttötarkoituksia esimerkiksi autoteollisuudessa tai elokuvateattereissa.