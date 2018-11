Anmeldelse: Samsung Galaxy Watch

Update: Samsung Galaxy Watch har fortrængt Apple Watch 3 fra pladsen som TechRadar's best smartwatch in the world.



Samsung Galaxy Watch er et af de mest raffinerede smartwatches, man kan få i dag, med et æstetisk tiltalende design, en sammenhængende brugerflade og ikke mindre vigtigt: fire dages batterilevetid.

Det er alt det, Apple Watch 3 ikke er – på godt og ondt. Lad os begynde med, hvad der er bedre. Galaxy Watch ser ud som og føles som et armbåndsur fra øverste hylde med et rundt rustfrit stålhus og en dekorativ krans. Det er både flot og funktionelt, fordi man, ligesom på det foregående Gear S3, drejer på kransen for at navigere igennem dets forskellige skærmmenuer.

Det er den mest tilfredsstillende måde at navigere et smartwatch på. Dine fingre kommer ikke til at dække over urets lille touchscreen (som det altid er vanskelig at ramme nøjagtigt på et hvilken som helst smartwatch), og det findes kun på Samsungs nyere ure.

Drejekranse understøttes ikke af Google's Wear OS , men Apple's watchOS bruger en mindre intuitiv roterende digital knap på siden. Det er en af årsagerne til, at Galaxy Watch kører med Samsungs Tizen software og ikke Wear OS.

Se videoen nedenfor for at se Samsung Galaxy Watch in action:

Den anden grund til Tizen operativsystemet er batterilevetiden. Vi fandt, at the store 46mm Galaxy Watch varede fire hele dage ved normal brug, hvor vi tjekkede beskeder, konstant hentede notifikationer, trackede workouts, afspillede Spotify og talte med Bixby, Samsungs helt forfærdelige AI. Samsung siger, at det mindre 42 mm Galaxy Watch holder i tre dage på en opladning.

Den store forskel mellem Galaxy Watch og Gear S3 er, ud over den længere batterilevetid, at det er mere fitness-fokuseret i kraft af ekstra sensorer og en forbedret Samsung Health app. Det auto-tracker seks ud af 39 øvelser og skubber til dig, hvis du er for inaktiv, og så har det en temmelig nøjagtig søvn monitorering. Det er også vandtæt ned til 50 meter, og matcher Gear S3 Sport 5ATM rating i et mere udviklet design.

Galaxy Watch har dog også arvet visse problemer fra de foregående Gear-ure - og det, der er i vejen, er næsten alt sammen software-relateret. Samsungs kerne-apps er ganske vist fine, men Galaxy Apps store mangler væsentlige tredjeparts apps, især Google Maps, Facebook Messenger og WhatsApp. Bixby voice assistant er med, men den forstår os ikke bedre end S Voice, og Samsung Pay bruger ikke Magnetic Secure Transmission (MST), til trods for at Gear S3 gjorde det.

Samsung Galaxy Watch er i høj grad det Samsung Gear S4, der aldrig kom. Det er endnu en opdatering, som tilføjer fitness software, nye sensorer og ekstra vandtæthed til alt det, vi godt kunne lide ved Gear Sport sidste år og ved Gear S3 før det.

Forud for lanceringen af Galaxy Watch havde vi faktisk forventet, at det ville blive kaldt Samsung Gear Sport 2 eller tilmed Gear S4.

Det er et stort men sofistikeret smartwatch i to størrelser, som er rigtig fine at have på til notifikationer og træningsøvelser - med mindre man gerne vil have det bedste Garmin watch til super seriøs fitness tracking. De vigtige grunde til at gå med et smartwatch er ifølge en masse mennesker, vi har talt med: notifikationer, fitness og nem brug af apps. Enhver, der forventer at få mere ud af Galaxy Watch, bedømmer Samsungs bedste op imod et smartwatch, der ikke vil findes før i 2019 eller 2020.





Størrelse og design

Ser ud som et rigtigt armbåndsur sammenlignet med Apple Watch

Den store på 46 mm tager sig pænt ud på et mellemstort håndled

Den runde skærm og den roterende krans gør det flot, funktionelt og holdbart

Skærmen er kun et halvt sekund om at opdatere tiden andre tal, hver gang den bliver vækket.

Galaxy Watch findes i to størrelser: det store på 46 mm, i sølv og sorte nuancer, og det mindre på 42 mm i enten Midnight Black eller Rose Gold. Vi afprøvede dem begge og anbefaler 46 mm udgaven på grund af dets større batteri og touchscreen - det tager sig fint ud på et mellemstort håndled, hvis man ikke har noget imod et lidt større ur.

Det er mere af et fashion statement end det knap så elegante Apple Watch. Det er stort, rundt og skal se ud som et armbåndsur. Vi modtog komplimenter for det, da vi havde det på ude omkring; mange var overraskede over, at dette var et smartwatch blandt mængden af folk med et Apple Watch. Det skiller sig ud.

Det er mere af et fashion statement end det knap så elegante Apple Watch.

Der er ikke så meget at vælge imellem, når det gælder farven på uret og de medfølgende remme. Det sølv-og-sort-farvede på 46 mm har tre remme på 22 mm at vælge imellem: Onyx Black, Deep Ocean Blue og Basalt Grey. Det mindre sorte eller rose gold har flere remme på 20 mm at vælge imellem: Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Pink Beige, Cloud Grey og Natural Brown. Samsung sælger ekstra remme, og en hvilken som helst udskiftelig rem på 22 mm eller 20 mm kan bruges, hvis man ønsker at skifte stil fra dag til dag.

Alle tre varianter: 46mm Silver (tv), 42mm Rose Gold (i midten) og 42mm Midnight Black (th)

Den 1.3-tommer Super AMOLED skærm (1.2-tommer på 42mm uret) er klar og farvemættet, som vi efterhånden forventer af Samsungs fremragende skærm-teknologi. Det er nemt at se det hele, selv under en udendørs løbetur, takket være ekstra lysindstillinger. Og dets smarte brug af sort, især i baggrunden, brænder færre pixels på dens 320x320 opløsning. Den eneste ulempe er, at skærmen er langsom til at update, når den vækkes - tid og skridt viser gamle tal i et halvt sekund. Det er bogstavelig talt, som om du vækker det fra en lille lur, og det tager et lille øjeblik for det at komme til hægterne.

Den dekorative og funktionelle roterende krans har et tredje karakteristika: Den gør Samsung Galaxy holdbart. Vi har knust det udsatte glas på Apple Watch mere end en gang. Her beskytter det skærmen med militærisk holdbarhed og Corning Gorilla Glass DX+, som, ifølge Samsung, beskytter displayet fra at blive ridset.

To fysiske knapper smykker Galaxy Watch, og selv om de sidder på højre side af uret, har Samsung klogelig anbragt dem væk fra den almindelig midterposition, hvilket betyder, at de ikke så let bliver udsat for tilfældige tryk fra et bøjet håndled som på andre smartwatches. Dette er godt konstrueret ur - i det mindste til dagtimerne.

Man vil også gerne have det på i seng på grund af dets evne til at monitorere søvn, men desværre: Det er stort og klodset at have siddende på ens håndled hele natten. Udgaven på 46 mm vejer 63 g, og det kan føles som en sten, der er sat fast til din arm. Det er det eneste område, hvor man vil være bedre tjent med versionen på 42 mm, som vejer 49 g.