Anmeldelse: Moov Now

Moov Now giver stadig meget værdi for pengene i kraft af hvor meget den tracker. Den har måske ikke et display, men til en lav pris kan du løbe, svømme, cykle, boxe og lave crossfit med præcision.

Denne anmeldelse er lavet over fem dage og er en del af TechRadars ”Running Man of Tech diary reviews”, så den ser lidt anderledes ud end andre anmeldelser af fitness trackere.

Moov Now er en underlig bærbar dims. I en bærbar verden, hvor alt skal have et display, skiller denne besynderlige disk sig ud ved netop af mangle et sådan, men har stadig masser af power.

Den indeholder alle de vigtigste elementer et fitness tracker skal have: Et batteri der holder strøm i månedsvis, skridttæller, søvnmonitorering, fitness opdateringer, cross training og løbecoach.

Du kan sågar svømme med den og får også en rimelig boksetræner med i pakken – og Moov Now er samtidig en af de billigste (og mest attraktive) på markedet.

Til en pris på omkring DKK 500 er den en utrolig lavpraktisk og billig måde at holde øje med dit overordnede fitness niveau på. Den eneste ulempe er, at du har brug for din smartphone for at se statistikkerne, hvilket ikke føles som den største ulempe.

Men hvordan yder den så på daglig basis? Det er alt sammen godt, når en producent siger, at deres produkt kan registrere skridt, træningspas og løb, men hvis det er skidt skruet sammen og ikke gør det godt, hvad er så pointen?

Jeg vil udsætte Now for en fem dages løbe-anmeldelse og vil, imens jeg under de fem dage har den spændt til kroppen, afprøve så mange træningsmuligheder som muligt, for at finde ud af, om den er pengene værd, til trods for at den er så billig.

Design

Designet på Moov Now kunne ikke være mere simpelt. Det er en lille skive, som fås i et væld af farver, der sidder i en attraktiv gummi-rem fuld af huller.

Den er meget let og har kun en lille knap på toppen, som du trykker på, når du vil starte en aktivitet eller opdatere de indsamlede data på din telefon.

Den sidder let på dit håndled – eller din ankel – og det meste af tiden mærker du slet ikke, at du har den på. Dette resulterede i flere øjeblikke af panik, imens jeg løb, hvor jeg var bange for at have tabt den. Den skal sidde på anklen for at registrere løb, men man kan dårligt mærke, at man har den på.

Til trods for at skiven føles lidt plastikagtig (hvilket er ret ligegyldigt, da du kun trykker på den igennem remmen, og derfor kun rører ved den, når du skifter fra arm til ben-hylsteret) og at dækslet til batteriet er svært at få af, er det svært at sætte en finger på designet af denne dims.

Opsætning

Opsætningen af Moov Now er lidt mere bøvlet end at tage den på, men alligevel ikke umulig. Hent Moovs app og du bliver bedt om at registrere dig på platformen (så alle dine data kan blive synkroniseret over forskellige enheder) enten direkte eller igennem Facebook.

Herefter behøves kun et par få vigtige detaljer om din fysik for at komme i gang og sikre, at kalorietælleren er så præcis som muligt. Nu er du klar.

Med øvelser såsom interval-aerobic, cykling, svømning, cardio-boksning og lignende er der forvirrende mange muligheder helt fra start.

Jeg fandt dog hurtigt ud af, at en god start var, at tage Moov på og gå i seng, for herved at teste den indbyggede søvn-tracking. Det var ikke nødvendigt at fortælle Moov at jeg sov – nøjagtigheden var helt i top. Moov registrerede minuttet, hvor jeg vågnede.

Den første træningssession

Jeg besluttede at starte langsomt ud med Moov. Her virkede '7+ minute circuit training' som et godt bud hvorefter jeg begyndte på det laveste niveau. Jeg bemærkede, at '7+' var et forsigtigt skøn, da tidsforbruget stiger, jo højere niveau du er på.

Men nu står der '+', så det er ikke noget jeg kan klandre dem for.

Jeg var meget imponeret over trackingen. Den er super. Moov tog mig igennem tre sæt, der gradvist steg i intensitet. Sættene bestod af englehop, armbøjninger, crunches, squats, lunges og planker, og Moov Now missede kun TO bevægelser efter omkring 125 repetitioner (og her var det sågar mig, der ikke lavede den korrekte bevægelse under lunges).

Jeg testede på samme tid Samsung Gear S3 , som lover den samme tracking under træning… forskellen imellem de to enheder er sindssyg. Moov Now er den bedste jeg endnu har set – og den tilføjer sågar nyttige informationer imens du træner (såsom: ”forestil dig, at der er et æble under din hage imens du laver crunches” – et rigtig godt tip).

Der er dog et par ulemper. Moov-appen er ikke officielt understøttet af Chromecast, så jeg var nødt til at kigge på skærmen på min telefon for at se hvilken træningsmulighederne, til trods for at Google siger, at du bør kunne spejle din android-enhed til din Chromecast-enhed, hvis denne netop er optimeret til at sende billedet videre.

Her er endnu en ulempe: Stemmen optages – det er tekst til tale. Det betyder, at en robot læser hvert ord op individuelt, hvilket ender med at blive usammenhængende.

Når jeg nu var nødt til at downloade denne træningssession på forhånd, hvorfor kan Moov så ikke udtale det som en levende person?

Der er heller ikke nogen indbygget pulsmåler, så kalorietælleren er lidt overflødig, men det er en mindre detalje. Du kan bruge en tredjepartsenhed og sågar Moovs egen, Moov HR, som godt nok får dig til at ligne Olivia Newton John, da den skal spændes fast i panden.

Løb, knægt

OK, det var tid til at løbe. Jeg havde kun tid til en kort løbetur denne dag, så jeg gik efter kadence træning (dette kalder Moov 'running efficiency'), eftersom dette altid har været en god måde at løbe hurtigere på.

Jeg startede øjeblikkeligt på niveau 16, for at få mest muligt ud af testen, men andre vil nok starte langsommere ud. Det kan føles og se mærkeligt ud, når man forsøger at få 190 skridt ind per minut. Jeg fik også nogle underlige blikke på min tur på arbejde.

Det er dog det hele værd. Du tvinger dine ben til at bevæge sig hurtigere, og forbedrer ydelsen på de korrekte muskler, så du for hver gang kan løbe længere. En vinder.

Endnu engang var Moov Now fremragende. Du skal have din telefon bundet om armen for at høre instruktionerne. Det går hurtigt fra lette instruktioner under opvarmning til selve træningssessionen og hvis du falder under den fastsatte hastighed, får du straks besked igennem hovedtelefonerne. Hele tiden med den IRRITERENDE ROBOTSTEMME.

Det er et meget simpelt system. Du hører en behagelig jingle, når du gør det korrekt og til den rigtige hastighed. Appen giver dig løbende besked om, at du er på rette spor.

Der er også minutbaserede opdateringer ift. din kadence. Det er meget nemt at følge med.

Du får samme teknikforbedrende tips, som under cross training-sessionen. Eksempelvis: ”forestil dig at jorden brænder under dine fødder”, ”rank ryggen”, ”forestil dig at du holder et æg i den ene hånd”, hvilket gør det meget nemmere at opnå den rette løbeteknik.

Når du er færdig med at løbe, får du al statistik præsenteret på én gang. Det er godt, men nogle af mine var uden for idealområdet. Eksempelvis ramte jeg jorden for hårdt med hvert skridt. Der var ingen information om, hvordan jeg forbedrede dette, hvilket ærgrede mig. Jeg må bare prøve igen. Alligevel nyder jeg Moov Now her ved enden på første dag. Den er meget nem at bruge, tracker alt hvad jeg har brug for og har en masse sjove muligheder.