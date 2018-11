Anmeldelse: iPad Pro 11

IPad Pro 11 er fremragende, og uden tvivl den bedste tablet Apple nogensinde har lavet – men du skal vide, hvordan du får det bedste ud af den. Den er, som navnet antyder, udviklet til den professionelle bruger, og dem der arbejder med især kreative, men også andre typer opgaver, vil elske kraften, præcisionen og den overordnede kvalitet, man får med denne iPad. Hvis du er en ‘almindelig’ bruger, vil du vælge iPad Pro mere som en luksus-anskaffelse og et medie-kraftværk – og du vil komme til at betale for fornøjelsen.

Her er vi så, med en ny iPad at kigge på – en med overvældende mange kræfter, med et opdateret design, en forbedret skærm, og et væld af ekstra muligheder.

Apple har haft brug for at forbedre iPad Pro siden lanceringen af den oprindelige model, og dette er den tablet, som de sagde, de ønskede at lave. Den fylder mindre, men har en større skærm, masser af kræfter og en Apple Pencil, som ikke så nemt bliver væk.

Alle disse ting, var noget som denne tablet havde brug for, til at gøre den tilstrækkelig anvendelig for den professionelle bruger, og denne gang har Apple leveret varen. Her er vi så med iPad Pro 11 (tallet angiver størrelsen på skærmen), der skal rette op på nogle af forskellige problemer som de første Pro-udgaver havde.

Apple har kaldt denne nye model, ‘den iPad vi ønskede at lave fra begyndelsen’ – men selv om den uden tvivl er den bedste tablet, Apple endnu har lavet, så er det store spørgsmål, om den ‘almindelige’ bruger vil få tilstrækkelig gavn af den nye iPad Pro til at retfærdiggøre den højere pris i forhold til den nyeste standard-udgave, der kom ud tidligere på året.

iPad Pro 11 pris og udgivelsesdato

Den nye iPad Pro 11, som vi anmelder her (der er også en ny iPad Pro 12.9 ) vil starte ved 6.699 kroner og være tilgængelig i en række forskellige konfigurationer.

Der er mulighed for at vælge mellem en ren WiFi-version og en model med mobilforbindelse, som giver adgang til 4G-data, når man er på farten.

Hertil kommer et udvalg af forskellige lager-kapaciteter, så lad os kigge på de forskellige priser. Startprisen, som vi har nævnt ovenfor, er for udgaven kun med WiFi samt 64GB lager.

Den næste lagerstørrelse er 256GB, hvor prisen starter ved 8.099 kroner, efterfulgt af 512GB til 10.099 kroner. Øverst i rækken ligger 1TB-udgaven, der koster hele 14.099 kroner.

Dette er vel at mærke priserne for modellerne kun med WiFi – hvis du vil have Pro’en med mobilforbindelse, skal du af med yderligere 1.400 kroner for hver af de fire versioner.

Den nye iPad Pro 11 kan forudbestilles nu og vil være tilgængelig fra den 7. november.

Helt ny skærm

Som regel når der kommer en ny iPad-model, er der en særlig feature, der skiller sig ud. Denne gang er der dog adskillige sådanne features, da Apple har givet deres mest kraftfulde (og dyreste) tablet en gennemgribende overhaling.

Det første, der vil fange opmærksomheden, er den nye skærm, der nu strækker sig længere ud mod kanterne, så de før så brede rammer er blevet væsentlig tyndere.

Dens 11”-skærm er blevet opgraderet til en såkaldt Liquid Retina-skærm, som vi første gang så på iPhone XR , da den blev lanceret for ikke så længe siden. Den har ikke den samme overvældende effekt, som man får fra en OLED-skærm, sådan som man ser det på for eksempel Samsung Galaxy Tab S4, og i betragtning af prisen på den nye iPad Pro, så vil man ærgre sig over ikke at have den bedste skærm-teknologi.

Det betyder på ingen måde, at der en dårlig skærm – Apple’s TrueTone-teknologi og dens 120Hz opdateringsfrekvens er begge dele noget, som er med til at give en bedre visuel oplevelse, og med HDR er der masser af detalje.

Opdatering: Der er i øjeblikket en vis forvirring i forhold til, om dette er en ‘ægte’ HDR-skærm – Apple har fortalt os, at den ‘kan afspille HDR-indhold’, men vi prøver at finde ud af, om resultatet nu også er godt nok til at understøtte HDR. I betragtning af, at iPhone XR ikke kan gøre det samme og bruger den samme skærmteknologi, ville det være interessant, hvis den nye iPad Pro kunne… selv om den tidligere udgave var i stand til det.

Den har ikke den samme fyldige farvegengivelse, som man kan se på en OLED-skærm, men giver til gengæld mere naturligt udseende toner. Hvis du kan lide at se periode-dramaer eller gamle grynede tv-serier, er det måske godt det samme – men til mere effektfulde scener, vil den måske virke en smule udvasket, hvor LCD-skærmens baggrundsbelysning gennemstråler de mørke områder i højere grad end på en OLED-skærm.

Effekten på denne større skærm er imponerende, når man ser den ved siden af en ældre tablet, selv om du formentlig vil blive overrasket over, hvor bred en kant der stadigvæk er rundt om skærmen.

Du havde måske forventet, at skærmen ville strække sig helt ud til kanterne, men der er stadigvæk en tydelig bjælke rundt om hele skærmen, som har den funktion, at den forhindrer brugeren i at trykke på skærmen ved et uheld, når man holder den i landskabsindstilling.

Forbedret design

Apple ser ud til at gå igennem forskellige faser, når det handler om design, hvor de skifter fra bløde kurver til et mere industrielt, nærmest brutalt design – og det sidstnævnte er hvad man får på den nye iPad Pro.

Siderne er mere i stil med iPhone 4 eller iPhone SE end nogen anden enhed, vi har set fra Apple, og det gør det at holde iPad Pro 11 til en lidt anderledes oplevelse.

Den er ikke ubehagelig, og det betyder, at man har et lidt bedre greb om denne iPad, selv om den mangler den mere eksklusive fornemmelse, som et stykke afrundet metal giver i hånden. Apple’s chef-designer, Jonathan Ive, hævdede i et interview for nyligt, at denne design-ændring, skyldes at udviklerne endelig gjorde det muligt ved at benytte miniature-komponenter. I realiteten virker det dog som om de flade kanter blot var implementeret for at give en flad kant til at hæfte Apple Pencil fast på.

Kvaliteten af det overordnede design har afgjort taget et skridt opad, selvom der ikke er noget glas på bagsiden her – en glasbagside ville have givet mulighed for trådløs opladning, selv om det er usandsynligt, at det vil være understøttet i en tablet lige med det første. Især når man tænker på hvor store oplader-pads eller docks, det ville kræve.

Højttalerne i hvert hjørne af enheden er stadigvæk til stede, og de har hver en woofer og en tweeter til at forbedre lyden – det er et plus for fans af musik og gaming, men de dårlige nyheder er, at Apple har fjernet hovedtelefonstikket fra denne enhed.

Uden medfølgende hovedtelefoner, vil dette være en kilde til stor irritation for mange brugere, som ret hurtigt kunne løbe ind i problemer.

Du vil måske tænke, "Det gør ikke noget, jeg bruger blot adapteren fra min iPhone". Men den mulighed har du ikke, fordi Apple nu bruger en USB-C-forbindelse ligesom på deres MacBooks.

Så resultatet er, at hvis du ikke har et sæt Bluetooth-hovedtelefoner, eller du har et sæt gode hovedtelefoner med kabel, som du gerne vil bruge, så er du nødt til at skulle ofre nogle ekstra penge.

Du kan selvfølgelig købe et sæt glimrende Bluetooth-hovedtelefoner – måske har du allerede nogen. Eller du kan ofre 79 kroner på adapter, så du kan bruge dine nuværende kabel-hovedtelefoner. Uanset, hvad du foretrækker, så er det en ting, du skal være opmærksom på, inden du køber en iPad Pro 11.