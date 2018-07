Anmeldelse: Huawei P20

Opfølgeren til Huaweis P10 har mange gode ting med sig, ikke mindst kamera og hardware, men Huawei P20 har ikke helt det, der skal til for at konkurrere med de bedste flagskibe fra 2018. Det ser ud som om, at Huawei har overladt det slagsmål til storebroderen P20 Pro.

Da vi første gang hørte, at efterfølgeren til P10 ville få navnet P20, blev vi meget glade. Det faktum, at man sprang over tallene fra 11 til 19 måtte jo helt klart betyde, at mobilen ville tage et stort spring fremad og måske endda blive dobbelt så god som forgængeren?

Men selv om den har fået et fantastisk nyt design og et hurtigt AI-understøttet kamera, så var vores første indtryk altså ikke overvældende.

Nu har vi så haft den i hånden i længere tid, og vi har også haft fat i storebroderen P20 Pro, og vi må nu erkende, at vores første indtryk var korrekt et langt stykke hen ad vejen.

Misforstå os ikke. Huawei P20 er en glimrende mobil på sin egen måde, men den har ikke flyttet sig nok fra forgængeren P10 til at være et superkøb her i 2018, især ikke, når man tænker på, at alle de ønsker og forventninger, vi havde til den, er indfriet med Pro-udgaven.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Huawei P20 pris og tilgængelighed

Kan fås til kr. 4.700

Prisen for Huawei P20 ligger på 4.700 kroner. Det bringer den side om side med LG V30 og gør den billigere end Sony Xperia XZ2, Samsung Galaxy S9 og Google Pixel 2 XL. Til gengæld er den lidt større og mere kraftfulde Mate 10 Pro nu en smule billigere - og det giver stof til eftertanke.

Ligner en Huawei

Ai-understøttet kamera

Gode specifikationer

Stærkt design

Med lanceringen i Grand Palais i Paris kom Huawei P20 godt og glamourøst fra start. Her blev der især fokuseret på det AI-understøttede dual-kamera på bagsiden. Med fortsættelsen af det succesfulde samarbejde med kamera-legenden Leica har fokus hele tiden været på fotografering.

P20 kan prale af to Leica Summilux-linser på bagsiden og en Kirin-processor, der leverer kraft til AI-mulighederne til kamera-app'en. Huawei hævder, at AI-funktionerne gør dig til en bedre fotograf, fordi du hele tiden bliver serveret automatisk skift til kamera-modes, der passer til det, som mobilen mener, du er i gang med at fotografere.

Det lyder lidt skræmmende, men er det i virkeligheden ikke. Det betyder bare, at hvis du får en kat i søgeren, så tænker kameraet "hov, her er en kat", og herefter skifter den til den bedste forud programmerede indstilling.

Kameraet har også forbedrede muligheder for optagelser ved dårlig belysning, hvilket inkluderer en AI-understøttet Super Night Mode, der gør, at man kan tage forbavsende gode billeder om natten uden brug af stativ.

P20 kommer med hardware, der er et flagskib værdigt: En otte-kernet Kirin-processor med 4GB RAM og 128GB diskplads. Hele pakken serveres i et glasunderstøttet, super flot design, der kommer i en række graduerende farver, eller hvis man ønsker det, helt almindelige farver.

Graduerende farver

149,1 x 70,8 x 7,7 mm, 165 g

Skærm med "notch"

Ingen stik til høretelefoner

Man kan ikke benægte, at P20 er en iøjnefaldende smartphone. Første gang vi tog den med ud i offentligheden, blev vi omringet af en flok teenagere, der ville vide, hvad det var. Og de var meget imponerede.

Normalt får vi kun kommentarer fra fremmede, når vi går rundt med vores OnePlus, så der er ingen tvivl om, at Huawei har gjort det OK med designet. Vores testversion var i pink og guld, men vi syntes nu ikke, at det var nemt at finder farveskiftet.

Bagsiden med hærdet glas hare n opalagtig pink farve, som giver et marmorlignende udtryk, og selv om der muligvis er nogen, der ikke er vilde med det pinke islæt, så er der sikkert mange, der vil elske en mobil, der ser ud som, at den er fundet på en strand.

Når det er sagt, så er det lidt et problem, at bagsiden er så glat. Den er ikke nem at holde fast i, og man bør overveje et cover.

Bagsiden er også lidt usædvanlig, forstået på den made, at de forskellige logoer og informationer som serienumre, står skrevet horisontalt hen over mobilen. Det samme gør produktionsinfo fra Leica.

Det får den til at ligne en traditionel horisontal orienteret kamera med linsen på højre side i stedet for søgeren. Det eneste der mange er en Sony-agtig hardware lukkermekanisme. Den kunne jo så have været placeret i venstre side. Man kan i øvrigt bruge volumen-knappen som udløser.

Dobbelt-kameraets to linser (Der er desværre ikke en tredje med - den befinder sig i pro-udgaven) er samlet i en oval form, der stikker en smule op. Vend mobilen rundt, og du har et selfie-kamera øverst i midten i stil med dette års "notch"-mode. (Mere om det senere).

Den sorte kant er OK tynd, selv om den nederste kant er lige stor nok på grund af fingeraftryksområdet, som ikke - desværre - er trykbar.

Mobilen kommer med præ-installeret beskyttelse, hvilket kan være lidt irriterende, da det tydeligt kan se kanten rundt om fingeraftryks-området, og man kan mærke det, når man swiper nedad.

P20's runde metalkanter har en pinkagtig finish med SIM-placeringen øverst i venstre side, volume og tænd/sluk er placeret i højre side. For neden et to sæt borede huller - det ene til højttaler - plus en centreret USB-C port. Og nej, der er ingen stik til hovedtelefoner.

Valgfri notch

5,8 tommer, 1080 x 2244, 428ppi

18.7:9 aspect ratio

TFT LCD

Huawei P20's FHD+ skærm gør det godt. Med 5,8 tommer er det et godt kompromis mellen en mindre mobil og en phablet. Den føles ikke stor i hånden på grund af den tynde kant og notchen.

Og før du nu begynder at hidse dig op, så må vi erkende, at P20's notch er den mindst irriterende udgave, vi endnu er stødt på. Huawei har nemlig lavet en softwareløsning, der kan "blokke" den ud med sort på hver side.

Så uanset om du nu bedst kan lide en stor skærm eller et mere uniform udtryk, så får du begge dele med denne mobil. Vi fandt ud af, at muligheden for at kunne "slå notchen til og fra" forvandlede os fra absolut nejsigere til ok'ere. Vi skulle bare lige slå funktionen til og fra et par gange, indtil vi fandt ud af, hvad vi bedst kunne lide. Uanset hvad, så er den en fin funktion.

Det bringer os til farve og lys. P20 har masser af skærm-indstillinger, så man kan få lige det, man ønsker. Man kan sætte den til "natural tone", hvilket vil sige, at skærmen automatisk tilpasser sig omgivelserne, eller man kan vælge mellem normale eller mættede farver. Man kan vælge default eller varme farver, og man kan vælge Eye Comfort-mode for nattesøvnens skyld… og så videre.

Brightness-slideren går fra latterlig mørk til temmelig lys, men man kan også vælge at lade mobile selv afgøre det ud fra, hvor du befinder dig. Og du kan sætte opløsningen ned for at spare på batteriet.

Alt i alt er standard-indstillingerne glimrende, og vi fandt ingen grund til at rode for meget rundt med dem

De indbyggede skærmbaggrunde virker fint med mobilens farver, og fremhæver P20's farvedesign. Alt fremstår knivskarpt, og ikonerne nærmest springer ud ad skærmen.

Billedformatet på 18.7:9 er et lidt mærkeligt valg, men det giver masser af plads til indhold - uanset om du nu slår notchen til eller fra. Du vil dog inde ud af, at du er nødt til at slå en del apps manuelt over til fullscreen, da mange ikke er født til dette format.

Mobilen advarer dig om dette, men for os var det ikke noget problem, idet de fleste app's blot genstartede i korrekt størrelse. Hvis du ikke slår fullscreen til, så har du bare den normale kant forneden.