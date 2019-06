Xbox Two: wat we willen zien bij een nieuwe Xbox

De laatste jaren was de nieuwe Xbox louter een droom. We hoopten dat Microsoft de volgende Xbox aan het ontwikkelen was, en we vermoedden zelfs dat het wel eens het geval zou kunnen zijn, maar tot voor kort waren we daar niet zeker van.

Microsoft heeft tijdens de E3 2019-conferentie de nieuwste generatie hardware officieel bekendgemaakt onder de vorm van het mysterieuze Project Scarlett. Project Scarlett, dat tijdens de feestdagen van 2020 op de markt zal komen, is blijkbaar vier keer krachtiger dan de Xbox One X, met de mogelijkheid om games te spelen aan 120 fps en eventueel met 8K-resolutie.

Toch wil Microsoft niet bevestigen of Project Scarlett meer dan één nieuwe Xbox-console bevat. Dit ondanks geruchten dat er twee nieuwe Xbox-consoles op de markt zullen worden gebracht: een hoogwaardige console met als codenaam 'Anaconda' en een console voor beginners met als codenaam 'Lockhart'.

Microsoft kan wel eens de lippen stijf op elkaar houden over de verdere details van Project Scarlett, maar we weten wel welke specificaties we kunnen verwachten en wanneer de console (of consoles) in de rekken zal (zullen) liggen.

Hieronder kan je alles lezen wat we weten over de nieuwe Xbox.

Bron afbeelding: Microsoft

Wat is het laatste nieuws over de volgende Xbox van Microsoft?

Microsoft heeft Project Scarlett officieel bekendgemaakt tijdens de E3 2019-conferentie. De nieuwste generatie hardware blijkt vier keer krachtiger te zijn dan de Xbox One X en biedt tot 120 fps, 8K-mogelijkheden, ray-tracing, SSD als virtuele RAM en een custom processor van AMD. Deze hardware maakt tevens omgekeerde compatibiliteit mogelijk binnen alle Xbox-consoles - dat komt neer op vier generaties.

En alsof dat nog niet genoeg is, is Halo Infinite de eerste bevestigde lanceertitel.

Lanceringsdatum van de Xbox Two

De Xbox Two (oftewel Project Scarlett) zal tijdens de feestdagen van 2020 op de markt komen, dus rond november/december 2020.

Nieuws en geruchten over de Xbox Two

Project xCloud

Hoewel de gamestreaming-service van Microsoft nog niet klaar is voor primetime, staat deze verder dan iedereen dacht: Project xCloud, waarop momenteel bèta-tests worden uitgevoerd door Microsoft-medewerkers, kan al 3.500 games vanuit de cloud streamen, met nog eens 1.900 games met potentiële titels die eraan zitten te komen.

Microsoft maakte deze en andere belangrijke informatie bekend in een blog op de Xbox Wire , en zegt dat er binnenkort nog meer details zullen worden onthuld.

De belangrijkste punten in het bericht zijn dat Microsoft een aantal games heeft die al compatibel zijn met de service van de Xbox One, Xbox 360 en de originele Xbox-gamebibliotheek, en dat het bedrijf beweert dat games die op de Xbox One zijn uitgebracht, compatibel zouden kunnen zijn met de xCloud, zonder extra werk voor ontwikkelaars.

Om deze games naar klanten te streamen, heeft Microsoft xCloud-servers geïmplementeerd in datacentra verspreid over 13 Azure-regio's - zoals Noord-Amerika, Europa en Azië - en het bedrijf zegt dat het meer centra zal blijven bouwen naarmate het blijft groeien.

En al even interessant is dat Microsoft zegt dat ontwikkelaars zoals Capcom en Paradox momenteel tests aan het uitvoeren zijn op de servers, en dat het zijn developer kit heeft bijgewerkt om cloudspecifieke API's te integreren. In sommige voorbeelden van Microsoft maken de nieuwe developer tools het mogelijk voor de ontwerpers om multi-player games in de cloud naadlozer te maken, door alle verbindingen naar dezelfde server te verhuizen, en ze zorgen ervoor dat games de fontgrootte kunnen schalen, afhankelijk van welk scherm je gebruikt.

Teasers voorafgaand aan de E3

De verwachtingen waren hoog voor de E3 2019-showcase van Microsoft op 9 juni, en het bedrijf droeg zijn steentje bij aan de hype door geheime berichten te verbergen in zijn drie trailers als aftelling naar de showcase, waarin werd gesuggereerd dat de nieuwe Xbox-console(s) zijn (hun) opwachting zou(den) maken.

De eerste video had als code R55, de tweede G36 en de derde B0. Alle drie werden ze opgemerkt door een oplettende Twitter-gebruiker die vaststelde dat deze de RGB-code voor de kleur Scarlet zijn, de codenaam voor wat wordt aangenomen de nieuwste generatie Xbox-consoles te zijn. In een omslachtige bevestiging van de theorie beloonde Microsoft de Twitter-gebruiker met een gratis maand Game Pass voor zijn inspanningen. Nu weten we dat de gebruiker met de haviksblik het bij het rechte eind had en Project Scarlett werd tijdens de conferentie officieel bekendgemaakt.

Het cloud gaming-patent van Sony

Volgens een recent aanvaard patent van het United States Patent and Trademark Office (gepubliceerd op Digital Trends ) dat in 2014 door Sony werd ingediend, werkt het bedrijf aan een "system for combining recorded application state with application streaming interactive video output".

Met andere woorden, een cloud gaming-service die zou kunnen concurreren met Google Stadia (of een nieuwe Xbox met cloudstreaming) en die eventueel samen zou kunnen worden gelanceerd met de PS5.

Spelers zouden een game kunnen streamen door middel van een hostingserver. Als je dus een toestel hebt dat met internet kan worden verbonden, ongeacht of dit een mobiel apparaat, console of pc is, kan je dit met de server verbinden, en het spel dat je wilt spelen zal naar je monitor of scherm worden gestreamd, zodat je met je favoriete invoerapparaat kunt spelen. Stel je Netflix maar eens voor om te gamen.

In plaats van een game te downloaden, wordt deze rechtstreeks gestreamd naar je apparaat zodat je in realtime kunt spelen. Zo hoef je geen games te verwijderen om meer opslagruimte op je apparaat te hebben en beperk je de hardwarevereisten - hoewel je technisch gezien geen eigenaar bent van de titel.

Bron afbeelding: Sony/United States Patent and Trademark Office

Sony vermeldt ook dat gameontwikkelaars baat zouden hebben bij deze cloud gaming-dienst, want deze zou het maken van illegale kopieën voorkomen (aangezien de games alleen op de server bestaan) en ontwikkelaars zouden games kunnen ontwerpen om specifiek de mogelijkheden van de dienst te gebruiken.

Maar hoe zouden spelers voor deze dienst betalen? Sony legt twee specifieke modellen uit in zijn patent. In het eerste zou Sony zelf abonnementskosten aanrekenen aan gebruikers en daarna auteursrechten aan de ontwikkelaars betalen. In het tweede zouden de ontwikkelaars zelf abonnementskosten aan de spelers vragen en daarna Sony een bedrag betalen voor het gebruik van de hostingdienst. Bij geen van de twee modellen wordt echter een prijsklasse vermeld.

We verwachten dat Sony deze cloud gaming-dienst samen met de PlayStation 5 zal implementeren, hoewel het bedrijf niet heeft verklaard of dat het geval is. Maar het ziet ernaar uit dat de xCloud van Microsoft een stevige concurrent zal hebben aan Sony en Google Stadia.

Sony bevestigt de PS5

In een interview met Wired heeft Mark Cerny van Sony bevestigd dat de next-gen Playstation-console later dit jaar zal worden gelanceerd, maar hij weigerde te bevestigen of deze de naam PlayStation 5 zou krijgen.

De toekomstige console, die draait op een aangepaste versie van de derde generatie AMD Ryzen chipset (8 cores met de nieuwe Zen 2-microarchitectuur van het bedrijf), zal raytracing ondersteunen – een ingewikkelde lichttechniek die tot nu toe voorbehouden was voor ongelooflijk hoogwaardige pc-GPU's. De chipset zal tevens een nieuwe 'gouden norm' kunnen bieden in meeslepende 3D-audio, voornamelijk voor zij die ervan houden te gamen met een hoofdtelefoon.

Een van de andere belangrijke upgrades hier is de integratie van een aangepaste SSD, die anders zal werken dan wanneer je een SSD op je bestaande PS4 aansluit.

Sony toonde tijdens het interview een demo van een vroegere developer kit aan Wired. Tijdens een game van Spider-Man had een fast travel laadscherm 15 seconden nodig op een PlayStation 4 Pro, terwijl dezelfde taak minder dan een seconde duurde op de nieuwste developer kit. Er wordt geschat dat deze zo'n 19 keer sneller is dan een standaard SSD op het vlak van leestijden.

In principe zou je verwachten dat je games een pak sneller laden op deze next-gen console. Dit gezegd zijnde is het mogelijk dat er aan de integratie van dergelijke technologie een prijskaartje hangt. De prijs zou dus een stuk hoger kunnen liggen.

De toekomstige Xbox zal krachtiger zijn dan de PS5 - volgens industrie-insiders

Volgens een tweet door journalist Ainsley Bowden (via T3 ) hebben "zeer betrouwbare" bronnen voor Xbox- en Microsoft-informatie bevestigd dat de next-gen vlaggenschip-console van Microsoft (met als codenaam de 'Xbox Anaconda') krachtiger zal zijn dan de PS5.

Je kunt de tweet hieronder lezen:

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV17 April 2019

De bewering van Bowden is niet bevestigd, daarom nemen we het beter met een korreltje zout. Wanneer een speculatieve Twitter-gebruiker vraagt naar de bronnen van deze informatie, antwoordde Bowden dat de informanten "al jaren juiste informatie geven over lekken".

Not my sources. Rather, known sources for MS/Xbox info that are very reliable and have been accurate for years on leaks. Keep in mind, it shouldn’t be surprising. It was already announced last year by MS directly that they would have the most powerful hardware again next-gen.18 April 2019

Ondanks de onzekere bronnen van deze informatie, zou het ons eigenlijk niet verrassen als de volgende Xbox effectief krachtiger is dan de PS5.

Het doet er niet toe dat de bedrijfsleider van Xbox, Phil Spencer, vorig jaar zei dat de next-gen consoles van Microsoft "de benchmark voor consolegaming zullen vormen", maar wat de specificaties betreft, is de Xbox One X krachtiger dan de PS4 Pro. Het zou dus geen grote verrassing zijn om te zien dat de Xbox nogmaals iets meer geavanceerder zal zijn op het vlak van next-gen consoles.

Xbox One S All-Digital Editon

Dankzij de altijd draaiende geruchtenmolen wisten we al dat Microsoft aan een schijfloze versie van de Xbox One S (de Xbox One S All-Digital Edition genaamd) aan het werken was - een nieuwe 4K HDR-console met streamingmogelijkheden die geen schijven of andere fysieke media gebruikt.

Maar Microsoft heeft nu officieel de goedkopere, schijfloze Xbox One S All-Digital Edition gelanceerd.

De All-Digital Xbox One S is op 7 mei 2019 wereldwijd op de markt gekomen voor 229 euro en maakt deel uit van de Xbox One-consolefamilie van Microsoft, waardoor je dezelfde games kunt spelen als de iets duurdere Xbox One S.

Op basis van de specificaties kan je er eigenlijk geen onderscheid maken wanneer je ze naast elkaar zet. (Specificaties zijn een 1 TB HDD, 8-cores, Custom Jaguar CPU @ 1,75 GHz, Custom GPU @ 914 MHz, 12 CU's, 1,4 TFLOPS, 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 218 GB/s.)

Als aanvulling op het systeem maakte Microsoft ook een nieuw Xbox Game Pass Ultimate-plan bekend dat een Xbox Live Gold-lidmaatschap combineert met een lidmaatschap van Xbox Game Pass voor €12,99 per maand en dat voor alle Xbox One-eigenaars verkrijgbaar is. Net zoals vroeger kan je de Xbox Game Pass nog steeds apart kopen voor €9,99 per maand en de Xbox Live Gold voor €6,99 per maand, maar je bespaart er wel wat mee.

Gelekte specificaties

Dankzij een rapport van een Franse gamingwebsite is het mogelijk dat we eindelijk de specificaties kennen van de next-gen Xbox-consoles met als symbolische codenaam Lockhart en Anaconda.

Volgens een rapport van Franse gamingwebsite JeuxVideo zullen er twee next-gen Xbox-consoles worden onthuld op de E3 2019 - je kent ze misschien bij hun codenamen Lockhart en Anaconda.

Bovendien beweert de website dat de nieuwe Xbox-specificaties die vorig jaar waren gelekt best wel lijken op wat we effectief kunnen verwachten dat Microsoft later dit jaar zal bekendmaken.

Volgens het rapport zal de Lockhart-console het toestel voor beginners zijn, met een lagere prestatie en daardoor een lagere prijs. Maar het interessantste aspect van de vermeende Lockhart-specificaties is misschien wel dat deze geen schijflade bevat – en dus voornamelijk dienst doet als een cloudstreaming-box voor digitale games, apps en andere media.

Toch is de Anaconda volgens de geruchten een veel hoogwaardiger systeem, met zeer hoge prestaties en een bijbehorende hogere prijs – naar verluidt gelijk aan die van de Xbox One X bij de lancering.

Beide consoles hebben vermoedelijk SSD's, die de algemene prestaties en de laadtijden zouden moeten verbeteren.

Volgens het rapport zullen beide consoles in 2020 op de markt worden gebracht, samen met Halo: Infinite (dat een van de lanceertitels van de nieuwe generatie zal zijn).

Maar wat waren de vermoedelijke specificaties die vorig jaar waren gelekt?

Specificaties van Xbox Lockhart:

CPU - Aangepaste 8 cores (16 zen threads 2)

GPU - Aangepaste NAVI 4+ Teraflops

RAM - 12 GB van GDDR6 geheugen

Opslag - SSD 1TB NVMe 1 + GB / s

Specificaties van Xbox Anaconda:

CPU - Aangepaste 8 cores (16 zen threads 2)

GPU - Aangepaste NAVI 12+ Teraflops

RAM - 16 GB van GDDR6 geheugen

Opslag - SSD 1TB NVMe 1 + GB / s

De nieuwe Xbox-consoles hebben als codenaam 'Anaconda' en 'Lockhart'

Volgens Windows Central worden twee next-gen consoles verwacht, samen met een bijkomende 'Scarlett Cloud' Xbox-console - met als codenaam 'Anaconda' en 'Lockhart'.

Volgens de geruchten zal de 'Anaconda' het premium Xbox One X-model vervangen. De console zal vermoedelijk een SSD bevatten om de prestatie van de framerate te verbeteren, en zal waarschijnlijk meer grafische kaarten bevatten en blijk geven van een betere algemene prestatie. De 'Lockhart', daarentegen, zal een opvolger zijn van de Xbox One S, zodat er een goedkoper alternatief wordt aangeboden.

Maar ongeacht de stap van Microsoft naar streamingdiensten, zegt het bedrijf dat er altijd plaats voor consoles zal zijn:

"We ontwikkelen Project xCloud niet om gameconsoles te vervangen, maar als een manier om dezelfde keuze en veelzijdigheid te bieden waarvan video- en muziekliefhebbers vandaag genieten. We zijn meer manieren aan het toevoegen om Xbox-games te spelen."

"We vinden het geweldig wat er mogelijk is wanneer een console wordt verbonden met een 4K-tv met volledige HDR-ondersteuning en surround-geluid – dat blijft een fantastische manier om consolegaming te ervaren. We geloven ook in het stimuleren van gamers om te beslissen wanneer en hoe ze willen spelen."

Wat de analist zegt...

We hadden een gesprek met Matias Rodriguez, vice president of technology voor de Gaming Studio bij Globant, over wat er moet gebeuren opdat de next-gen consoles van Sony en Microsoft de concurrentie kunnen verslaan en, op dit ogenblik, of de nieuwe Xbox of PS5 krachtiger lijkt te zijn.

Hij vertelde ons het volgende: “Hoewel hardwarevoordelen zoals CPU en GPU vaak criteria zijn waar mensen naar kijken wat de bedrijfs- en verkoopprestaties van een console betreft, zijn veelzeggender tekenen van de prestatie van een console software SKD's, verbindingen met game engines (zoals Unity en Unreal) en, voornamelijk, de toolchain waarmee gamestudio's en uitgevers content kunnen bouwen voor het platform van de console.

“Hierdoor en statistisch gezien, waren Xbox en Playstation om de beurt de allesoverheersende console, maar ik voorspel dat Microsoft deze keer de leiding zal nemen."

Maar welke zijn de voornaamste factoren in de oorlog van de next-gen consoles? Rodriguez gaf ons een overzicht van de eigenschappen waarvan hij denkt dat ze de voorkeuren van spelers beïnvloeden wanneer ze een van de consoles komen afhalen.

Exclusiviteit

“Het eerste belangrijke evaluatiecriterium waarmee consumenten rekening houden wanneer ze in de winkel zijn voor een nieuwe console, is exclusiviteit", zegt Rodriguez.

"Momenteel is Sony de duidelijke leider op dat vlak, met exclusieve games als God of War en Uncharted. Microsoft kwam tekort met Forza, Sea of Thieves en Halo Wars 2, maar heeft de tekortkoming erkend; en Phil Spencer, executive vice-president of gaming bij Microsoft, trok ten strijde om eigen topstudio's naar het Xbox-ecosysteem te brengen.

“Het bleek een succesvolle strijd te zijn, met de toevoeging van Obsidian en Ninja Theory studio – die Microsoft voorbereidden op next-gen consoles. Er werd ook bekendgemaakt dat Microsoft de nieuwe Halo-game, Halo Infinite, zal uitbrengen, die naar verwachting de huidige Halo-game die zich in het esports-ecosysteem bevindt, zal overtreffen en vervangen."

Momenteel is Halo Infinite een van de enige eigen titels van Microsoft die we op de nieuwe Xbox verwachten (naast misschien Gears 5) en, hoewel de serie daadwerkelijk een grote aantrekkingskracht op fans uitoefent, is het misschien niet genoeg om PlayStation-gamers te doen overschakelen naar de nieuwe Xbox.

Ondertussen biedt de PS5 de mogelijkheid om The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima en Death Stranding als exclusieve games te spelen op de next-gen console. Op het gebied van exclusieve games lijkt Sony de leiding te nemen.

Achterwaartse compatibiliteit

"Op dit vlak heeft Microsoft het voordeel ten opzichte van PlayStation in de huidige generatie, dankzij de native ondersteuning en door het feit dat ze niet hoeven te streamen," zegt Rodriguez. PlayStation erkende het voordeel van Microsoft, en Mark Cerny, lead architect bij Sony, heeft al laten vallen dat de next-gen PlayStation meer dan next-gen games zal kunnen ondersteunen, maar er werden hierover nog geen verdere details bekendgemaakt.

“Microsoft heeft de huidige functionaliteit voor achterwaartse compatibiliteit reeds, en lijkt samen te werken met Nintendo om Xbox-content op het Switch-platform te plaatsen, die wordt geacht te worden gestreamd.

Microsoft heeft absoluut de overhand wat achterwaartse compatibiliteit betreft. Zoals Rodriguez vermeldt, heeft Microsoft achterwaartse compatibiliteit al geïntegreerd, waardoor Xbox-spelers een beperkt aantal Xbox 360-titels kunnen spelen, en het bedrijf zal ongetwijfeld dezelfde strategie gebruiken om de nieuwe Xbox compatibel te maken met Xbox One-titels.

Hoewel Sony heeft gezegd dat de PS5 achterwaarts compatibel zal zijn met de PS4, kan je er (voor zover wij weten) nog steeds geen PlayStation- of PlayStation 2-titels mee spelen – iets wat een succes zou zijn bij spelers. Het is onduidelijk of dat iets is dat Sony plant voor in de toekomst, maar op dit ogenblik lijkt het onwaarschijnlijk.

Cross-platform/-progressie

"Microsoft was altijd al meer open naar het grote publiek toe wat betreft het mogelijk maken van cross-platform en cross-progressie op hun titels tussen de Xbox en de pc", legt Rodriguez uit. "Bovendien zijn er aankondigingen gedaan over streaming naar de Nintendo Switch, wat Microsoft een voorsprong zou kunnen geven op PlayStation."

Het is geen geheim dat Sony geen fan is van cross-platform – de enige titels die het mogelijk maken om volledig cross-platform te spelen tussen PlayStation en andere consoles, zijn Rocket League en Fortnite. Ondanks dat Sony beweert "open te staan voor zaken", hebben bepaalde ontwikkelaars Sony ervan beschuldigd "favorieten te hebben" (via Kotaku). Of Sony zijn cross-play beperkingen zal versoepelen, is niet duidelijk, maar een stijgende druk door fans en ontwikkelaars kan het bedrijf wel eens in de juiste richting duwen.

Ondertussen staat Microsoft eerder open voor cross-platform games, waarbij kan worden gespeeld tussen de Xbox One en de pc, Switch en zelfs mobiel in sommige gevallen. Voor spelers die graag online met vrienden spelen (zonder de beperkingen van op welk platform die vriend speelt), zou cross-platform een belangrijke factor kunnen zijn bij de keuze van een next-gen console. Ga mee met de tijd, Sony.

Cloud gamestreaming

"Zowel Sony als Microsoft beschikken over platforms en services ter ondersteuning van cloud gamestreaming, het voordeel zit hem dus in de vorm van exclusieve content en toegankelijkheid," vertelt Rodriguez ons. “Met betrekking tot exclusieve content en op het vlak van afleveringsmechanismen, hebben zowel Microsoft als Sony sterke distributiekanalen, maar het lijkt erop dat Microsoft een voorsprong heeft op Sony door te leveren aan Nintendo Switch-gebruikers – wat een potentiële toegang vormt tot miljoenen spelers die hoogstwaarschijnlijk thuis een pc of Xbox hebben."

Terwijl Microsoft digitaal lijkt te gaan met zijn schijfloze Xbox One S All-Digital (en geruchten over een schijfloze next-gen console), heeft Sony net de goedkeuring voor een patent gekregen voor een cloudgaming-service die de concurrentie zou kunnen aangaan met zowel Google Stadia als de nieuwe Xbox. We weten niet veel meer over deze streamingservice van Sony (of of het samen met de PS5 wordt gelanceerd), maar als dat het geval is, zal het een doorbraak zijn en mogelijk Stadia verhinderen om een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

Relatie met ontwikkelaars / ontwikkelingsomgeving

“Dit is een belangrijk element voor succes geweest voor Microsoft, aangezien ze ervoor zorgen dat de Xbox-omgeving is afgestemd op game/pc-ontwikkeling", legt Rodriguez uit. "Dat gebied was een enorm leerproces voor Sony met de PS3, en als resultaat is de PS4 beduidend verbeterd wat de ontwikkelingsomgeving betreft. Naar verwachting zullen Sony, Microsoft en Nintendo een solide ontwikkelingsomgeving blijven aanbieden, alsook een indie-vriendelijk publicatie-ecosysteem."

Microsoft is ongetwijfeld de meest vriendelijke van de gaming-reuzen op het vlak van indie-titels. Met het ID@Xbox-programma kunnen indie-ontwikkelaars zelf titels publiceren voor Windows en de Xbox One, en waarschijnlijk blijft het programma bestaan in de next-gen (of tenminste een bepaalde vorm ervan). Bovendien zijn Microsoft-titels meestal dezelfde binnen de pc en de Xbox One, wat het voor ontwikkelaars makkelijker maakt.

Als Sony een tandje kan bijzetten en de PS5 op een pc-niveau kan brengen (wat het geval lijkt te zijn), kan het platform vriendelijker worden voor ontwikkelaars en spelers.

Hoe zal de nieuwe Xbox heten?

Het moeilijkste aan kijken naar de toekomst is proberen te raden hoe de console zou gaan heten, gezien de vooruitgang van de namen in het verleden. Microsoft zal het merk Xbox zeker niet gauw vaarwel zeggen, maar de subtitel is een beetje moeilijker te bepalen. Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe Xbox de codenamen Xbox Scarlett, Xbox Anaconda en Xbox Lockhart zal behouden.

Als het een gloednieuwe consolegeneratie is, zou het logisch zijn om de console Xbox Two te noemen, maar Xbox 720 klonk uiteindelijk op een bepaald ogenblik verbijsterend logisch, dus laten we niet te overmoedig zijn. Het zou ons niet helemaal verrassen als de naam Xbox Zero zou zijn – of zelfs Infinite, naar het voorbeeld van de nieuwe Halo game.

De veelbesproken streamingconsole kan de numerieke benaming misschien ook gewoon achter zich laten – Xbox Cloud, misschien?