Volkswagen vil lancere selv-parkerende biler i 2020

I gennemsnit tilbringer indbyggerne i New York hvert år mere end 100 timer med at parkere. Tyskerne bruger 41 timer om året og briterne 44 timer, hævder Volkswagen .

Nu vil bilproducenten bringe det tal så tæt på nul som muligt for deres kunder.

I sidste uge annoncerede WV, at de har indgået en aftale med lufthavnen i Hamborg, om at teste selv-parkerende biler i et af lufthavnens parkeringshuse. De satser på at alle bilmærker i VW Group, herunder Audi, Porsche, Lamborghini og Bentley vil være forsynet med teknologien i 2020.

Som det er nu, kan ejere af udvalgte Audi-, Porsche- og VW-modeller, som er udstyret med den seneste VW AI-teknologi , stille deres køretøjer ved indgangen til parkeringshuset, hvorefter de så selv vil navigere frem til en ledig plads. Bilerne bruger kortdata til at navigere efter og orienterer sig efter "billedmarkører" ved brug af sensorer.

Når bilejerne skal hente køretøjerne, sender de en besked til bilen via en app, og den vil så straks finde tilbage til indgangen.

“Folk bruger i øjeblikket omkring 30% af deres køretid i byområder på at lede efter en parkeringsplads,” siger Johann Jungwirth, som er digital chef i VW Group. “Autonom parkering kan yde et betydeligt bidrag i forhold til at skabe en bekvem, stress-fri mobilitet for vores kunder. Vi ønsker derfor at demokratisere teknologien og gøre den tilgængelig for så mange mennesker som muligt.”

For at undgå uheld , vil disse biler være isoleret på et særligt område af parkeringshuset, som ikke vil være åbent for offentligheden, da bilerne afprøver “tusinder af parkeringsmanøvrer”.

Men i den næste fase af den såkaldte “mixed traffic testing”, vil Hamborg lufthavn lade selv-parkerende biler få adgang til resten af parkeringshuset, for at se hvordan de klarer uforudsigelige biler og fodgængere.

VW’s endelige mål er at lade deres parkerings-teknologi klare parkeringen på alle typer parkeringspladser.

Biler: de næste personlige assistenter?

Jaguar , BMW , Nissan og Ford arbejder alle på at gøre selv-parkerende biler klar til tests på parkeringsanlæg og almindelige veje.

Men Volkswagen Group er først ude af starthullerne, når det handler om test på offentlige steder. De har dog andre og mere langtrækkende planer, når det handler om selvkørende biler.

Lige nu kan elektriske eller hybride Porsche-modeller ved Hamborg lufthavn køre hen til ladestationer, hvor de kan kommunikere med en “laderobot”, som vil række en arm ud og lade bilen op til den når 100%. Herefter vil Porschen automatisk finde hen til en almindelig parkeringsplads så ladestationen er klar til næste bil.

Audi's seneste selvkørende prototype vil kunne klare opgaver for dig, mens du er på arbejde

Men VW-biler vil ikke kun snakke med robotter. Til næste år, håber VW at kunne afprøve “V2X procedurer”, som i realiteten vil lade autonome biler tale med de netværk, der befinder sig i nærheden.

Det vil give bilerne mulighed for at opdatere ruter baseret på uheld eller vejrforhold, eller søge efter parkeringspladser i et større område uden hjælp.

Og på samme måde som Uber og Tesla , håber VW at have selvkørende varebiler klar til at fragte gods allerede fra næste år.

Noget som især er banebrydende, er deres planer om at lade biler køre ærinder for en, mens man selv laver andre ting. VW har beskrevet deres planer for “Audi AI Zones”, hvor Audi’er kan navigere frem til for eksempel en bilvask eller en benzinstation for at blive serviceret.

Ved hjælp af en app kan ejerne vælge, hvad deres biler skal foretage sig, mens de er ude, og derefter slippe dem fri.

De kan sågar programmere bagagerummet, så det kan lokaliseres via GPS og modtage pakkeleveringer. På den måde kan forsendelser leveres til bilen, mens man er på arbejde, eller den kan aflevere ens bedste sæt tøj til et renseri i Audi Zone, så man selv slipper for den slags trivielle opgaver.

Via Digital Trends