Trendy nyhed fra Polaroid Originals

I de senere år er interessen for instant-kameraer steget dramatisk, og det er med den trend in mente, at Polaroid Originals har lanceret en ny version af sit succesfulde OneStep 2 instant-kamera. Den nye model hedder OneStep 2 VF, hvor VF står for View Finder (søger).

OneStep 2 VF har fast fokusering, der giver skarpe billeder fra omkring 60 cm til uendelig – hvilket blandt andet gør det velegnet til selfies. Derudover har kameraet fuldautomatisk eksponering, indbygget flash, selvudløser og batteriopladning via USB. I forhold til den tidligere model findes der nu også en rigtig god optisk søger, lover Polaroid Originals.

OneStep 2 VF kan bruges sammen med den nye generation af Polaroid Originals instant-film i det klassiske Polaroid-format: 10,752 cm x 8,847 cm. Fratrukket rammen er billedformatet 7,894 cm x 7,680 cm. rammen.

Samtidig med det nye analoge kamera udgives to nye film i et begrænset oplag. Ice Cream Limited Edition er en blanding af pastelfarvede rammer, mens Tropics Limited Edition er et mix af rammer med tropisk inspiration.

Polaroid Originals OneStep 2 VF fås i enten hvid eller grafitgrå til 749 kr. og de to sæt Limited Edition-film koster hver især 169 kr.

Foto: Pressefoto