Teslan autopilotti saa päivityksen

Elon Musk twiittasi, että Teslan omistajat saavat elokuussa ilmaisen ohjelmistopäivityksen, joka parantaa autojen autopilotti-ominaisuutta.

Päivitys V9 kehittää muun muassa auton ohjausta ja navigointia. Tarkoituksena on tehdä itsestään ajavista autoista aiempaa omatoimisempia ja turvallisisempia.

Muks kertoi twiitissään, että nykyiset ohjelmistoviat "korjattaisiin täysin elokuun päivityksessä" ja että V9-päivitys "sallisi täysin autonomisia toimintoja".

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features.June 10, 2018