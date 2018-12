Tesla försökte få Mario Kart till sina bilar, men Nintendo vägrade, enligt Musk

Tesla ägare kan ha varit otroligt nära möjligheten att kunna spela Mario Kart inuti sina elbilar, enligt Teslas grundare och VD Elon Musk.

När ett fan på Twitter frågade om Tesla skulle kunna interagera en version av Mario Kart i bilarnas instrumentbräde, så förare skulle kunna spela medan bilarna laddades, svarade Musk: "Vi försökte. Nintendo vill inte licensiera det till oss."

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

We tried. Nintendo won’t license it to us.November 29, 2018