Läcktes precis en Surface Laptop 2 i ett avsnitt av Iron Fist på Netflix?

Ryktena om att Microsoft förbereder sig för att lansera deras nya Surface Laptop 2 vid deras pressevenemang den 2 oktober kan precis ha hettat till ännu mer. Detta är tack vare en ovanlig källa, nämligen i form av superhjälteserien Iron Fist på Netflix.

Det var uppmärksamma journalister på den tyska hemsidan WindowsUnited.de som rapporterade fyndet, då en karaktär i serien lyfter fram en svart Laptop-liknande enhet med Microsofts logo på baksidan 50:54 minuter in i det första avsnittet i säsong 2 av Iron Fist på Netflix. Logon är precis lik den som används på företagets Surface-enheter.

Det är oerhört vanligt med produktplaceringar i populära tv-serier och filmer, men det är ganska ovanligt att se produkter som ännu inte släppts officiellt.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Vi fick bara en väldigt kort glimt av enheten, så vi kan inte direkt kalla detta konkreta bevis. Med tanke på att det går rykten om att Microsoft planerar att släppa en svart Surface-enhet, som tydligen är känd som "Surface Black" internt, kan detta dock mycket väl vara en hint om vad som är på väg.

Under tiden föreslår ett annat rykte att Surface Laptop 2 och Surface Pro 6 kommer att presenteras under evenemanget den 2 oktober och trots att båda enheter kommer att erbjuda uppdaterade specifikationer, kan de komma att kosta lika mycket som sina föregångare från den tidigare generationen.

Detta är välkomna nyheter som kommer från Roland Quant på Winfuture, som publicerade ett inlägg på Twitter, där han nämnde att de två enheterna kommer att ha samma pris som tidigare. Han nämnde även att vi inte kommer att få se någon annan hårdvara.

About Microsoft's hardware event on Oct 2: expect Surface Pro 6 and Surface Laptop 2. At the same prices as before, with updated hardware. And likely nothing else.September 26, 2018