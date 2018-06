Sportsuret Suunto 9 forudser hvornår du træner, så du sparer batterilevetid

Lanceringen af Suunto 9 er lige blevet annonceret, og selv om det ser ud som om, at det er et fuldblods multisports-ur, så er det virkelige fokus på batteriet.

Suunto hæver, at dets nye wearable-produkt kan holde i op til 120 med GPS'en slået til, og hvis det passer, så slår det alle rivalerne. Den lange batterilevetid bliver angiveligt opnået ved hjælp af Suuntos egen "FusedTrack"-algoritme, der kombinerer GPS og data fra en bevægelsessensor. På den måde bliver strømforbruget til GPS'en lavere - uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.

Suunto 9's batteri har ikke bare lang levetid, det er også smart og fleksibelt. Det har tre forskellige modes (ydelse, udholdenhed og ultra), hvilket giver forskellig levetid, og man har mulighed for at lave en personlig indstilling.

Uanset hvornår du sætter gang i det mode, du har brug for, så får du at vide, hvor lang levetid, der er tilbage, hvilket sikrer, at batteriet ikke går kold midt i en maraton.

Meddelelserne er ikke kun baseret på ren batterilevetid, men også på din tidligere aktiviteter. Sportsuret kan dermed forudsige, hvor lang tid, du har tænkt dig at bruge uret den næste dag - og på forhånd advare dig om, hvorvidt der er batteri nok til det.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Masser af features

Selv om den lange batterilevetid lyder godt, så skal produktet jo også kunne andet, men med 80 forskellige sport-modes går man nok ikke helt galt i byen. Hertil kommer overvågning af hjerterytme, fuld GPS navigation, vejralarm og meget andet.

Det er selvfølgeligt kompatibelt med Suuntos app, så du undervejs hurtigt kan dele alle dine aktiviteter og desuden modtage opkald.

Det lyder som om, at Suunto 9 er godt bygget. Det har rustfrit stålkrans og stålknapper, safir-krystalglas og en robust urkapsel med silikone rem.

Prisen kommer til at ligge omkring 4.500 kroner. Det er ikke billigt, men dermed indgår uret som et alternativ til Garmins Fenix 5X, der er i samme prisleje.

Hvis du ikke er blevet skræmt væk af prisen, så kan du se frem til, at Suunto 9 rammer hylderne sidst i juni. Er du blevet nysgerrig, men synes, at prisen er for høj, så kan Suunto Spartan Trainer Wrist HR eller Suunto 3 Fitness være et alternativ.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.