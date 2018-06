Kan du knappt bärga dig för E3? Sony kommer avslöja PlayStation-nyheter varje dag fram till mässan

Mellan läckor och avslöjanden innan mässan, börjar årets E3 verkligen kännas som en fajt om att stå i strålkastarljuset. PlayStation är det senaste varumärket som försöker skapa extra hype genom att avslöja nyheter varje dag fram tills deras presentation på mässan den 11:e juni.

Från och med onsdag den 6:e juni 08:00 PT/ 16:00 BST, kommer Sony göra dagliga uttalanden från live.playstation.com samt via deras officiella Twitch-, YouTube och Facebook-kanaler.

Det kommer att vara totalt fem nyheter. Den första dagen introducerar ett nytt PS4-spel med stöd för PSVR. Det följs av ett utgivningsdatum för en kommande Worldwide Studios-titel, ett meddelande om ett helt nytt PS4-spel, ett meddelande om PSVR och slutligen detaljer om ett efterlängtat spel som kommer att få en PSVR-port.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Stora nyheter

Detta verkar vara en del av Sonys nya och mer fokuserade tillvägagångssätt på deras presskonferens under mässan, som främst kommer att fokusera på fyra stora PlayStation-exlusiva titlar: Death Stranding, The Last of Us 2, Spider-Man och Ghost of Tsushima.

Under tidigare år har denna typ av avslöjanden lagts i slutet eller i mitten av mässan för att hålla igång det hela, men nu verkar det som Sony försöker jämna ut sitt fokus för att ge alla titlar den uppmärksamhet de förtjänar.

Detta bådar verkligen gott för all den information Sony kommer ha att berätta för oss när det blir dags för den stora mässan.