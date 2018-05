E3 2018: alla de senaste nyheterna och ryktena från årets stora spelmässa

E3 2018 är bara några veckor bort. Om du inte är en gamer som fortfarande håller fast vid glädjen av din Atari 2600, har du förmodligen hört talas om den största spelmässan i kalandern. Varje juni samlas de bästa och mest begåvade talangerna i industrin i ett hett Los Angeles för att visa upp sina digitala produkter för världen.

Det är där de stora plattformarna (Nintendo, Sony och Microsoft) samlas för att visa upp ny hårdvara eller nya spel som får oss alla att tappa hakan. Det är stället där fantastiska överraskningar avslöjas (kan detta vara året vi äntligen får Half-Life 3?) och besökare får mer djupgående genomgångar av tidigare hintade titlar.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

[Uppdatering: E3 närmar sig och vi drömmer om alla saker vi önskar att se från Nintendo under deras livestream.]

När äger det rum?

Nästa E3 kommer äga rum mellan 12:e till 14:e juni 2018. Som många av de flesta tidigare år, kommer mässan att äga rum i det enorma Los Angeles Convention Center och erbjuder det vanliga utbudet av konferenser och presentationer.

Presskonferens schema för E3 2018 än så länge

EA – 9:e juni klockan 11:00 PT/ 19:00 BST

– 9:e juni klockan 11:00 PT/ 19:00 BST Microsoft – 10:e juni klockan 13:00 PT/ 21:00 BST

– 10:e juni klockan 13:00 PT/ 21:00 BST Bethesda – 10:e juni klockan 18:30 PT/ 02:30 BST

– 10:e juni klockan 18:30 PT/ 02:30 BST Ubisoft – 11:e juni klockan 13:00 PT/ 21:00 BST

– 11:e juni klockan 13:00 PT/ 21:00 BST Square Enix – 11:e juni klockan 10:00 PT/ 18:00 BST

– 11:e juni klockan 10:00 PT/ 18:00 BST Sony – 11:e juni klockan 18:00 PT/ 02:00 BST

– 11:e juni klockan 18:00 PT/ 02:00 BST Nintendo – 12:e juni klockan 09:00 PT/ 17:00 BST

Detta kommer från... Sony

Sony har bekräftat att deras presskonferans kommer äga rum måndagen den 11:e juni klockan 18:00 PT eller 02:00 BST.

Med tanke på att PS4 Pro introducerades för mindre än två år sedan (med en förväntad livslängd på åtminstonde några år) bör vi inte få några allt för stora nyheter på hårdvarufronten. Vi gissar att de redan börjat på utvecklingen av PS5, men det är ingenting vi kommer få se i det första taget. Shawn Layden har dessutom redan bekräftat att ingen hårdvara kommer att dyka upp under mässan.

Han har också bekräftat att presentationen kommer att fokusera på fyra Sony-exlusiva titlar: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man och The Last of Us Part 2. Fans kan förvänta sig djupdykningar, uppdateringar och nya trailers för samtliga av dessa titlar från tredjepartsutgivare och indieutvecklare.

Detta kommer från... Microsoft

Microsoft har bekräftat deras planer för E3 2018, men den här gången är de lite annorlunda. De har bestämt sig att flytta från Los Angeles Convention Centers mässagolv för ett mer fanfokuserat evenemang i Microsoft Theater. Microsoft kommer dock fortfarande ha en plats på den vanliga mässan, men det här utrymmet kommer att tillägnas streamingtjänsten Mixer. Detta förklarar de tidiga planlösningarna som visade att Microsoft skulle få ett mycket mindre utrymme jämfört med tidigare mässor.

Till och med Microsofts pressammandrag kommer att flytta. De flyttar från Galan Center och kommer istället att hållas i Microsoft Theatre den 10:e juni 13:00 PT eller 21:00 BST.

Den här förändringen tycks vara ett svar på det ökade besökarantalet och mässans omfattning, efter att dörrarna öppnades för allmänheten.

"Microsoft Theater låter oss inte bara att centralisera vårt Xbox-fokus på E3," säger VD:n och marknadschefen Mike Nichols, "dess storlek gör det möjligt att nå ut till ännu fler fans och partners under Xbox E3 konferensen 2018 än någonsin tidigare."

Även om vi numera vet om när och vart mässan kommer äga rum, har vi fortfarande ingen aning om exakt vad som kommer att meddelas. Efter det stora avslöjandet av Xbox One X under 2017, förväntar vi oss en mer mjukvarubaserad mässa.

Halo 6 kommer bli det sista kapitlet för 343 Industries efter Bungie-trilogin. Vi tror inte att utvecklaren kommer gå vidare från Master Chief under den närmsta framtiden, men vi gissar att nästa Covenant-nitande titel kommer marknadsföras som en stor vändpunkt i serien. Gears Of War 5 kan få en visning (vi tror att det är en aning tidigt ännu, men du vet aldrig) och det går rykten om nya tag för Fable. Detta ger oss hopp om en eventuell uppvisning av Fable 4.

När det gäller VR då? Xbox har gjort stora investeringar i HoloLens och även om det enda spelrelaterade innehållet vi fått se än så länge är en interaktiv Minecraft-värld, hoppas vi få se några nya VR-titlar.

Detta kommer från...Nintendo

Nintendo har bekräftat att deras traditionella sändning och Treehouse Livestream kommer att äga rum tisdag den 12:e juni 09:00 PT eller 17:00 BST.

Med tanke på att ett nytt Zelda och Super Mario redan släppts, förväntar vi oss att Nintendo avslöjar några nya titlar till deras övriga populära franchises. Det är verkligen dags för ett nytt Smash Bros som är uppbyggt från grunden för Switch och ett som riktar in sig på eSport-scenen som formats runt Brawl och Melee genom åren.

Nintendo har bekräftat att Smash Bros kommer vara ett stort fokus under mässan och kommer ta upp en stor del av presentationen. Det kommer att dyka upp i livestreamen först och ta upp en stor del av utrymmet på mässans uppvisningsgolv.

Kirby och Yoshi förväntas också få nya äventyr under 2018, så vi förväntar oss definitivt att Nintendo kommer visa upp gameplay från båda karaktärer. Yoshis Wooly World var en oväntad hit på 3DS och vad vi sett än så länge tyder på ett plattformsspel i liknande stil. Vi hoppas också på (även om det är osannolikt) att Animal Crossning äntligen kommer till Switch med nytt innehåll. Snälla, snälla, snälla, Nintendo...

Metroid Prime 4 kommer nästan säkert att visas upp, oavsett om det blir under E3 eller via Nintendo Direct på förhand. Den senaste tidens fokus på 3DS har blivit väl mottaget av fans, så vi har höga förhoppningar för Samus Arans nästa häftiga äventyr. Slutligen kommer det något som alla har efterfrågat: ett Switch-baserat Pokémon. Det ryktas om att det kommer heta Pokémon Stars och den nya titeln kan vara en helt ny Pokémontitel eller en anpassning av Sun and Moon. Vi blir nöjda oavsett vad ni bestämt er för Nintendo!

Nintendo kan ge oss ännu mer spelglädje i våra liv med en uppdaterad version av deras Joy-Con gamepads. De som förväntar sig ett enormt uppgraderat kontrollerutseende kommer dock bli lite besvikna, då den nya versionen enbart fokuserar på att fixa anslutningsproblemen som Switchen haft sedan sin lansering. Det har varit ett vanligt problem att Joy-Con-kontrollerna (eller i alla fall den vänstra enheten) förlorat sin anslutning till huvudkonsolen. Nintendo har bara lyckats utfärda delvis framgångsrika programvarufixar och har varit tvungna att uppmana spelare att undvika att spela i närheten av föremål, som till exempel akvarium eller mikrovågsugnar. De nya kontrollerna bör fixa dessa problem, låt oss hoppas att de förbättrar D-Paden också.

Vi gissar att det även finns en chans att Nintendo kommer avslöja några nya kit till deras tillbehör Nintendo Labo, som nu finns tillgängligt över hela världen.

Detta kommer från... EA

Vi vet att EA Play kommer återvända till Hollywood Palladium i Los Angeles mellan den 9:e till 11:e juni, precis innan E3 officiellt börjar.

EA har bekräftat att fansen kommer få möjlighet att se och spela de senaste EA Sport-titlarna som Madden 19, FIFA 19, NHL 19 och NBA Live 19.

Nu har det även bekräftats att det nya Battlefield-spelet kommer att dyka upp, men vi vet fortfarande inte någonting om vad spelet faktiskt kommer innehålla. Det nya monsterjagande Anthem från den kandadensiska utvecklaren Bioware, verkar rätta till alla fel Mass Effect Andromeda hade i sin mashup av Lost Planet, Dark Void och Destiny. Dess dynamiska miljöer, ombytliga vädermönster och co-op action har definitivt fångat vår uppmärksamhet. Trots att spelets lanseringsdatum flyttats fram, kommer det vara ett av mässans största fokus med en helt ny djupgående titt.

Mer detaljer om vad som kommer att dyka upp på mässan är ännu inte bekräftat.

Detta kommer från... Ubisoft

Ubisoft har bekräftat att deras presskonferens kommer att äga rum den 11:e juni klockan 13:00 PT eller 21:00 BST.

Förutom mer detaljer om det nya Assassins Creed (vi hoppas personligen att Origins tvååriga utvecklingsperioder blir den nya normen), hoppas vi att Ubisoft avslöjar något om den enda kvarstående Tom Clancy franchisen värd att nämna: Splinter Cell. Det ryktas om att Michael Ironside kommer tillbaka för att göra rösten till Sam Fisher och vi är ivriga över att se en Splinter Cell efter MGSV och hur den grovt underskattade Blacklist kan förbättras. Vi förväntar oss dessutom lite mer information om The Division 2, nu när det har bekräftats.

Sedan har vi den stora titeln: Beyond Good & Evil 2. Detta var överraskningen under E3 2017 och även om spelet utan tvekan är under de tidiga utvecklingsstadierna kommer 2018 markera originalspelets 20-årsjubileum. Därför hoppas vi på en inblick i dess värld och stilen på spelet som komma skall. Kan vi kanske få se Rainbow Six Siege 2? Med en av de största spelarbaserna förutom COD och Battlefield, kan en uppföljare till Siege mycket väl avslöjas på scenen i LA.

Detta kommer från... Bethesda

Bethesda har bekräftat sin närvaro på E3 2018 genom att avslöja att deras presskonferens kommer äga rum söndagen den 10:e juni klockan 18:30 PT eller 02:30 BST. En kort trailer som meddelade presentationen visade karaktärer från Bethesdas stora franchises: Elder Scrolls, Doom och Fallout. Den nämnde dock inte exakt vilken typ av avslöjanden vi kan förvänta oss.

Under årets mässa finns det några saker vi förmodligen kan förvänta oss att se, bland annat en ny expansion till Elder Scrolls Online och några nya tillskott till Quake Champions.

På den mindre säkra sidan förväntar vi oss en ny AAA-titel från Bethesda i år. Med ett nytt Wolfenstein, en remaster av Doom, ett nytt Dishonored och en tillbakablick till Fallout som släppts nyligen, hoppas många på någon typ av Elder Scrolls-material. Bethesda har dock tidigare nämnt planer på två nya spel innan Elder Scrolls 6, så vi kan förvänta oss något helt nytt från Bethesda i år eller en eventuell uppföljare till Doom.

Vi gissar att det kommer visas upp en hel del DLC-material (eventuellt till Wolfenstein 2) och vi får kanske också höra något mer om mobilspelet företaget har arbetat på.

Vi förväntar oss dessutom ny information om Switch-portar, Dishonored på Switch hade till exempel varit ett väldigt välkommet tillskott.

Detta kommer från... Square-Enix

Square-Enix hade inte ett jättestort deltagande på E3 2017, men 2018 kommer vara ett stort år för det japanska företaget. Därför är det inte överraskande att företaget meddelat sitt alldeles egna showcase den 11:e juni klockan 10:00 PT eller 18:00 BST. Remaken på The Final Fantasy 7 (eller åtminstone den första episoden) bör vara en av de största grejerna, då detta markerar tre år sedan dess officiella lansering 2015.

Kingdom Hearts 3 bör också släppas under 2018 och med tanke på att Square-Enix släpper nya versioner av varje titel med allt mer knasiga undertitlar, tycker vi att det är dags för något nytt. Det har redan bekräftats Toy Story och Big Hero 6 inspirerade världar och fans hoppas på att få mer tid med Sora, Kalle Anka och Långben.

Sedan har vi Tomb Raider uppföljaren, Shadow Of The Tomb Raider. Med Eidos Montréal (en nyetablering av Eidos Interactive som publicerade Deus Ex) i ledningen och redan två utmärkta tillskott till Uncharted-spelserien sedan Rise Of The Tomb Raider, förväntar vi oss att se Lara Croft att ta tillbaka skattjägartronen från Nate, Chloe och Nadine.