Se hvordan Apples «sterkeste glass hittil» tåler et fall fra 2. etasje

Apple har gått hardt ut og hevdet at glasset i iPhone XS og iPhone XS Max er det mest robuste glasset i en smarttelefon noensinne. Tom's Guide har bestemt seg for å teste om dette stemmer.

Som alltid så vil resultatene av slike tester variere, og Tom's Guide har laget en video hvor de tester hvordan glasset på iPhone XS tåler ett fall på ca 3,5 meter mot asfalt.

Både XS og XS Max overlevde fallene fra fra normale høyder (0.9m, 1.2m, 1,5m) hvor de landet på bunnen, forsiden og baksiden. Dette er falltester fra høyder som man gjerne mister telefonen fra hele tiden.

Det måtte faktisk til et fall fra 6,1 meter for å knuse glasset i iPhone XS Max. Fallet fra 2. etasje gjorde i tillegg telefonen helt ubrukelig. Faktisk ser den ut til å ha flere sprekker enn piksler, og man kan si at den gikk fra «Super Retina» til «Super Ødelagt».

Flere oppdateringer, flere problemer: Dette er problemene i iOS 12, og slik løser du dem

Fortsatt greit med beskyttelse

Denne testen forteller oss i hovedsak to ting. Først og fremst så ser det ut til at iPhone XS og XS Max bruker Cornings nye «Gorilla Glass 6» (Apple vil ikke bekrefte dette), som skal være dobbelt så sterkt som «Gorilla Glass 5».

Ryktene tilsier også at Samsung Galaxy S10 skal bruke samme glasstype.

For det andre, selv om det ser ut til at Apple har gjort sitt for å sørge for at glasset skal leve lenger så er prislappen på de nye telefonene fra Apple såpass høy at det gir mening å investere i beskyttelse uansett.

Apple sin påstand står, dette kan faktisk være det sterkeste glasset som er satt i en smarttelefon noensinne. I alle fall som har gjennomgått denne typen tester.

Og som Toms Guide så klokt påpeker så vil erfaringene variere rundt dette. Det har vi selv erfart i våre falltester, som selvsagt alltid er godt planlagt og tilrettelagt (men ikke helt).