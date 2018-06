Samsung Gear S4 får muligvis et stort batteri og kommer i guldfarve

Uanset om uret kommer til at hedde Samsung Gear S4 eller Galaxy Watch, så er det meget sandsynligt, at Samsung arbejder på et ny smartwatch, og vi har hørt, at det tager fat på ét af de største problemer for denne type ure: batteriets levetid.

Ice Universe hævder (og de har tidligere haft ret), at Samsung Gear S4 får et 470 mAh-batteri – en forbedring fra 380 mah-batteriet i Samsung Gear S 3 og 300 mAh-batteriet i Samsung Gear Sport.

Det er en stor forskel, og kan betyde, at du kun skal oplade Samsung Gear S4 to gange om ugen. Vi oplevede 2-3 dages batterilevetid på Samsung Gear S3 i vores test. Et større batteri betyder ikke nødvendigvis en længere batterilevetid, da det også afhænger af, om der er andre ændringer på uret.

Få det i guld

Det er ikke den eneste læk, hvad angår Samsung Gear S4 vi har til dig, for SamMobile hævder, at det kommende ur kan fås i sølv, guld og sorte nuancer.

Desuden tilføjer de, at Samsung vil lancere to varianter af gear S4 – sandsynligvis en sporty og en elegant udgave – ligesom de gjorde med Samsung Gear Classic S3 og S3 Frontier. De nævner også, at det kun er én af disse varianter, der vil være tilgængelig i guldfarven. Det er formentlig den stilfulde udgave, der får guldfarven.

Indtil videre er der altså kun tale om rygter.

