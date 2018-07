Så meget kan du spare på din mobilforsikring

Rigtig mange danskere vil have svært ved at klare hverdagen uden deres smartphone, så derfor giver det god mening at forsikre den. Men det er ikke lige meget hvilken forsikring, man vælger. Mobilabonnement.dk, som er Danmarks største sammenligningstjeneste for mobilabonnementer, har lavet et pristjek af mobilforsikringer. Den viser, at der kan være omkring 1.000 kroner at spare om året - og stor forskel på, hvad der er dækket af forsikringerne.

Udgangspunktet for sammenligningen er, hvad det koster at forsikre en iPhone 7 til 6.000 kroner købt i december 2017. Pristjekket viser, at det ofte bedst kan betale sig at tegne en tillægsforsikring til sin eksisterende indboforsikring, fremfor at købe en tillægsforsikring særskilt til mobilen hos en anden forsikringsudbyder.

Samme budskab kommer fra en forsikringsekspert:

”De fleste indboforsikringer kan omfatte elektronikdækning, og derfor er de almindelige tillægsforsikringer, som kan købes oftest spild af penge. Gennem indboforsikringen er alle elektroniske genstande omfattet, og ikke kun det enkelte produkt. Selvom en selvrisiko typisk er højere via en indboforsikring, kan det ikke betale sig at tegne en tillægsforsikring til det enkelte apparat,” siger Søren Ahlgren Mortensen fra Dinforsikringsekspert.dk til Mobilabonnement.dk

I pristjekket er der 963 kroners forskel på den billigste og dyreste forsikring. Og måske behøver forsikringen slet ikke komme i spil, fortæller Søren Ahlgren Mortensen.

”Købeloven giver reklamationsret, som dækker fejl og mangler på produktet, der opstår i løbet af de første to år. Det betyder, at hvis der opstår fejl, som man ikke selv er skyld i, er man som regel dækket af reklamationsretten.”

Penge ud ad vinduet

Når man vælger forsikring, bør man også tage selvrisikoen med i overvejelserne, mener forsikringseksperten. Det er det beløb, man selv betaler i forbindelse med en skade, hvis der bliver brug for forsikringen.

Derudover skal man være opmærksom på afskrivningsreglerne i forsikringsbetingelserne, altså hvor meget mobilen falder i værdi. Når mellemregningerne er klaret, når man sikkert frem til en bestemt konklusion, vurderer eksperten:

”For de fleste er en tillægsforsikring på det enkelte produkt penge ud ad vinduet,” konkluderer Søren Ahlgren Mortensen.

Pristjekket af mobilforsikringer

Selskab Selvrisiko Pris for et års dækning

If 1.000 kr. 336 kr.

Alka 1.000 kr. 420 kr.

Yndlings.dk 0 kr. 696 kr.

Kliksikker.dk 575 kr. 790 kr.

Next.dk 1.000 kr. 1.044 kr.

CallMe 300/600 kr. 1.068 kr.

Telenor 599 kr. 1.068 kr.

Telia 400 kr. 1.188 kr.

Mobilforsikring.dk: 399/699 kr. 1.299 kr.

Pristjekket er foretaget af Mobilabonnement.dk

Foto: Pixabay