Robot skal hjælpe med at vurdere skader på biler

En auto-takserings-billede-algoritme skal støtte Topdanmarks eksperter i at vurdere skader på biler. Kort vil sagt selskabet bruge machine learning til at kigge på billeder af skadede biler og få kunstig intelligens til at give en vurdering af skadens omfang samt pris for udbedring.

Danmarks næststørste forsikringsselskab modtager hvert år et hav skadesanmeldelser på biler, og mange af dem er småskader. Bilerne ryger en tur på autoværkstedet, som vurderer, hvor meget det vil koste at udbedre skaden. Skadens pris skal derefter godkendes af en taksator hos Topdanmark, som vurderer billederne og rapporten fra værkstedet.

”Det er den proces, der nu skal automatiseres, og vores nye robotrådgiver skal assistere taksatoren i sit arbejde og derved gøre processen hurtigere, så vi kan spare tid i sagsbehandlingen til glæde for både kunder og værksted - men også give en mere korrekt beregning af skadens omfang,” siger Stig Geer Pedersen, Senior Project Manager RPA & Machine Learning, i Topdanmark.

Træner en algoritme

Topdanmark har derfor henvendt sig til Alexandra Instituttet, der udvikler skræddersyede it-løsninger og netop er eksperter i blandt andet billedemodellering med machine learning.

”Med machine learning bliver muligt at få en computer til at kigge de mange billeder igennem, sammenligne billederne med den rapport, som autoværkstedet har udarbejdet, og vurdere om skadens pris svarer til omfanget,” siger Lee Lassen, Senior Computer Vision and Graphics Specialist i Alexandra Instituttet, der samarbejder med TopDanmarks egen machine learning-afdeling.

Udfordringen er, at det er nemt for et menneske at afgøre, hvilken del af bilen man ser, om det f.eks. er forfra eller bagfra, men det er det ikke for en computer. En del af projektet går derfor ud på at lave programmer, der kan forstå et todimensionelt billede tredimensionelt - og dermed oversætte billedet til computersprog.

”For at komme i gang kræver det, at du fodrer algoritmen med millioner af billeder af bilskader og fortæller algoritmen, hvilken del af bilen du ser, hvilken skade det er, samt hvordan autoværkstedet typisk har vurderet skaden. Du lærer altså algoritmen, hvad der er op og ned. Dernæst træner du algoritmen på et ukendt datasæt for at se, om den rammer rigtigt eller forkert,” fortæller Stig Geer Pedersen fra Topdanmark.

Stor økonomisk gevinst

Topdanmark udbetaler et trecifret millionbeløb om året til skader på biler, og selv en marginal forbedring vil have en stor økonomisk virkning for forsikringsselskabet og deres kunder.

”En algoritme svarer på millisekunder, når den først er trænet. Vi mennesker bruger lang tid på at åbne 20 billeder i en e-mail – og vi kan bedre udnytte vores eksperters tid på sværere sager, der kræver det menneskelige øje,” slutter Stig Geer Pedersen.

Samarbejdet fortsætter indtil videre til september 2018.

Foto: Pixabay