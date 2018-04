Pokemon Go-boss siger, at augmenteret virkelighed rækker længere end til det visuelle

John Hanke, som er CEO for Niantic, som er skaberne af Pokemon Go , har sagt at augmenteret virkelighed har en bred fremtid, som rækker ud over det rent visuelle, og at spil er det helt rette medium til at eksperimentere med det.

Under GamesBeat Summit i Californien (via VentureBeat ), forklarede Hanke sin vision for augmenteret virkelighed (AR for Augmented Reality) med et citat af Arthur C Clarke: “Enhver tilstrækkeligt avanceret teknologi er umulig at skelne fra magi.”

For at opnå den vision, sagde han dog, at eksperimenteren er essentiel, og at spil er det ideelle medium til at udforske nye teknologier.

Grunden er ifølge Hanke, at gamere er mere “villige til at finde sig i småfejl og uhensigtsmæssigheder i teknologien”.

Plads til eksperimenteren

Nu vil de, der har prøvet at besøge et forum eller læst kommentarfeltet for et særligt ustabilt spil, måske have en tendens til at være uenige i denne betragtning. Men Hanke er ikke helt gal på den – nu hvor spil i stigende grad bliver online og tjeneste-baseret, er det rigtigt, at brugerne er mere vant til fejl og bugs i nye titler, og at de er villige til at vente på, at de bliver fjernet.

Med AR-hittet Pokemon Go, der stadigvæk spilles lystigt, har Hanke bevist, at der er plads til nye oplevelser i gaming, og at de fejl og spilbugs, der uundgåeligt dukker op, når der bliver eksperimenteret, ikke er katastrofale.

Hanke sagde dog, at han ikke er færdig med at eksperimentere inden for AR, og hævdede, at “potentialet for AR er meget større end det rent visuelle”. I øjeblikket, forklarede han, er han og hans firma i færd med at undersøge, hvordan de kan forstærke det sociale aspekt ved AR-gaming: “Som det næste kigger vi på, hvordan vi kan få spillet til at rumme endnu flere aspekter, og hvordan vi giver flere mennesker mulighed for at få en fælles oplevelse på et offentligt område.”

Det kunne involvere lyd og stemmebaseret AR såvel som AR Cloud. Selv om Hanke ikke kom ind på yderligere detaljer i forhold til lyd- og stemmebaseret AR-oplevelser, så er det faktum, at Niantic i øjeblikket arbejder på et Harry Potter AR -spil måske en indikation af, at vi snart kan få det at se. Besværgelser og troldmandsdueller kunne meget vel være det perfekte middel til at bringe stemmekontrol og augmenteret virkelighed sammen.