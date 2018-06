POG gjør comeback med AR-mobilspill

Nintendo started trenden med å gjenopplive gamle serier ved å ta i bruk AR i mobilspill, og det ser ut som om POG — papp- og metallplatene fra nittitallet som det florerte av i skolegårder og garderober — nå følger etter.

Uten en stor utgiver som Nintendo i ryggen har dog POG tydd til IndieGoGo — og gamle POG-travere — for hjelp med å gjøre comeback.

«POGs: The Mobile Game» er et nytt prosjekt i regi av Compton Technology, et selskap med base i London som håper at barndoms-nostalgien vil finne veien til din iPhone, iPad eller Android-enhet senere i år.

Mobilspillet, som man kan få en smakebit av via en video på prosjektets IndieGoGo-side, ser ut til å ha beholdt alle elementene som gjorde det klassiske gamblekampspillet til en suksess. Man bryner sin digitale samling på en motstanders og med det prøver å vinne den (gambling for barn, eller hva?)

AR spiller inn på den måten at man kan bruke kameraet på telefonen eller nettbrettet til å skanne samlingen — inkludert gamle POG-brikker og slammers (de tunge man brukte til å snu POG-ene.)

De som velger å gi $20 (omlag 160 kroner) til kampanjen får en spesial-slammer i gull de kan skanne inn (i spillet) når det kommer ut.

Helt nøyaktig når «POGs: The Mobile Game» blir lansert kommer an på om prosjektet når målet på $50 000 — en formidabel oppgave når det man driver med i praksis er å forhåndsselger et mobilspill basert på et blaff av en farsott fra 90-tallet. Når det er sagt, «POGs: The Mobile Game» er laget for folk som betalte i dyre dommer for papp-plater, så alt er mulig!