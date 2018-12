Parhaat pc-pelit 2018: 40 parasta peliä, joita ei kannata ohittaa

Joskus sitä kaipaa vain pakenemista virtuaaliseen maailmaan räjäyttelemään kaikkea mahdollista. Onneksi Just Cause 4 on kehitetty juuri tätä tarvetta tyydyttääkseen. Sen avoimen maailman hiekkalaatikko on täynnä mahdollisuuksia oman tuhovimman selättämiseksi, joskin varsinaisena tehtävänä on poistaa epämiellyttävä diktaattori vallasta. Tosin tämäkin tehdään tuhoa kylvämällä!

Pelaajan käytössä on kymmenittäin erilaisia vempaimia, aseita ja kulkuvälineitä, joilla kulkea maalla, merellä tai ilmassa. Kaikessa kannustetaan kokeilemaan mitä mielenvikaisempia stuntteja, sillä juuri siinä on pelin hauskuuden ydin. Silmitön kaaos ja taivaallinen vapaus nostavatkin Just Cause 4:n yhdeksi vuoden parhaimmista pc-peleistä.