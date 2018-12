OnePlus' topchef Pete Lau fotograferet med en ny, mystisk smartphone

Et lækket foto, der er taget på en internt OnePlus-møde, viser tilsyneladende topchef Pete Lau med en enhed, som kunne være enten en OnePlus 7 eller en unavngivet 5G-mobil fra firmaet.

Billedet er blevet tweetet af Ishan Agarwal, der ret ofte rammer plet med sine smartphone-læk, og det faktum, at vi rent faktisk kan se OnePlus' topchef i billedet, gør lækket troværdigt.

Man kan se en rød enhed på billedet, og den ser ud til at ligge med fronten ned mod et bord, mens en grå/hvid variant kan ses i Laus ene hånd.

Der er en tydelig cirkelrund kamera-plads på bagsiden af begge enheder, hvilket vil være et nyt designmæssigt skridt for OnePlus.

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDyDecember 19, 2018