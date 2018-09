OnePlus 6T luopuu kuulokeliitännästä, mutta saa paremman akunkeston

Nyt se on varmaa: OnePlus 6T:ssä ei ole enää kuulokeliitäntää.

Myös OnePlus päätti luopua perinteisestä 3,5 mm:n kuulokeliitännästä – ominaisuudesta, joka tuntuu jakavan käyttäjiä voimakkaasti kahtia. Haastattelimme yksinoikeudella OnePlussan perustajaa, Carl Peitä, selvittääkseemme, miksi kiinalaisyhtiö kokee ajan tulleen kypsäksi liitännästä luopumiseen.

Mainittakoon kuitenkin aivan aluksi, että Pei itse käytti OnePlus 6T:stä nimitystä "seuraava OnePlus-puhelin", joten emme saaneet vielä vahvistusta tulevan puhelimen nimestä. Pidämme silti todennäköisenä, että puhelimen nimeksi valitaan juuri OnePlus 6T.

Syy

Ensimmäinen kysymyksemme oli ilmeinen: miksi? Miksi luopua liitännästä juuri nyt? Pein mukaan kyse on ajoituksesta ja halusta luoda paras mahdollinen älypuhelinkokemus.

”Kun aloitimme OnePlussan parissa, tavoitteenamme oli luoda paras mahdollinen älypuhelin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siihen pitäisi lisätä kaikki olemassa olevat komponentit”, Pei kertoo.

”Toisinaan täytyy tehdä päätöksiä, joilla tehostaa käyttäjäkokemusta. On myös ymmärrettävä, että vaikka jokin asia saattaa tuoda käyttäjille arvoa, se voi samanaikaisesti tuottaa myös ongelmia.”

”Meidän täytyi myös miettiä [kuulokeliitännän poistamisesta] aiheutuvia negatiivisia puolia käyttäjillemme. Aiemmin tänä vuonna tehdyssä kyselyssämme kävi nimittäin ilmi, että jopa 59 % asiakkaistamme omistaa langattomat kuulokkeet – ja tämä oli jo ennen kuin julkaisimme Bullets Wireless -kuulokkeet.”

”Kaksi vuotta sitten langattomien kuulokkeiden käyttäjiä oli paljon vähemmän, joten tuolloin [kuulokeliitännän poistaminen] olisi aiheuttanut huomattavasti enemmän närää käyttäjiemme keskuudessa.”

"Emme tehneet sitä vain tekemisen ilosta tai siksi, kun muutkin tekevät niin." Carl Pei, OnePlussan toinen perustaja

Pei uskoo langattomien kuulokkeiden käyttäjiä olevan nykyään jo enemmän kuin alkuvuonna mitattu 59 % – etenkin kiitosta niittäneen Bullets Wirelessin myötä – mutta viimeisen neljän kuukauden aikana myös käyttäjien ajatusmaailma on muuttunut. Ihmiset ovat hyväksyväisempiä kuulokeliitännättömään maailmaan.

Päätöstä ei kuitenkaan tehty harkitsematta, Pei painottaa.

”Kuulokeliitännän poistaminen oli hyvin kiistelty päätös. Emme tehneet sitä vain tekemisen ilosta tai siksi, kun muutkin tekevät niin. Uskomme nyt olleen oikea aika päätökselle, sillä siitä hyötyvät suurin osa käyttäjistämme. Sen haittapuolet jäävät nyt myös vähäisemmiksi.”

”Tiesimme vaihtoehdon olevan mahdollinen jo aikapäiviä sitten, mutta halusimme odottaa oikeaa hetkeä toteuttaa se.”

Hyödyt

Pei paljastaa kuulokeliitännän poistamisesta olevan myös käytännön hyötyjä käyttäjille, mikä tuonee pienen lohdutuksen niille OnePlus-faneille, jotka jäävät toimintoa kaipaamaan.

”Poistamalla liitännän vapautamme samalla tilaa, johon voimme tuoda lisää uutta teknologiaa”, Pei paljastaa. ”Kuten käyttäjiemme kauan kaipaaman paremman akkukeston.”

Pei ei kuitenkaan kertonut meille sen tarkemmin, mitä tämä ”uusi teknologia” mahtaa lopulta pitää sisällään. Tiedämme tosin jo entuudestaan, että OnePlus 6T:ssä on näytönsisäinen sormenjälkitunnistin, joka vie osan poistetun kuulokeliitännän vapauttamasta tilasta.

Emme myöskään saaneet selville, kuinka OnePlus 6T:n akkukestoa aiotaan parantaa. Aiempien huhujen perusteella laitteeseen on tarkoitus mahduttaa entistä tehokkaampi akku. Pei paljasti kuitenkin, että ero entiseen on huomattava.

OnePlus tiedostaa myös sen, että osalle käyttäjistä kuulokeliitännän poisto saattaa aiheuttaa hankaluuksia. Pei haluaakin painottaa, että yhtiö on huomioinut asian muutamin eri tavoin.

”Lisäämme myyntipakettiin adapterin, jonka avulla 3,5 mm -kuulokkeita voi käyttää normaalisti”, hän paljastaa. ”Teemme lisäksi uuden version Bullets V2 -langallisista kuulokkeista, joissa on USB-C-liitäntä.”

Toistaiseksi on epävarmaa, aikooko OnePlus sisällyttää myyntipakettiin minkäänlaisia kuulokkeita. Yhtiö ei ole tosin aiemminkaan julkaissut kuulokkeita osana puhelintensa myyntipaketteja, joten emme jää pidättelemään sen suhteen hengitystämme.

Takaisku?

OnePlussan perustelut poistoon käyvät järkeen, mutta se ei luonnollisesti tyydytä kaikkia käyttäjiä ja kuulokeliitännän ystäviä, jotka saattavat tuntea itsensä petetyksi.

Osa jää tietenkin kaipaamaan liitännän tuomaa kätevyyttä sekä ylipäätään mahdollisuutta ladata kännykkää samanaikaisesti kuin kuuntelee kuulokkeilla musiikkia – toiminto, jota ei ole enää mahdollista tehdä yhden liittimen välityksellä. Mutta taustalla voi nähdä myös jotain muutakin.

Kuulokeliitäntä on ollut OnePlussan merkittävä markkinointivaltti aina OnePlus 3:n julkaisusta lähtien, kun kilpailija Apple päätti kolme kuukautta myöhemmin jättää kuulokeliitännän kokonaan pois iPhone 7:stä. Tosin huhuja Applen päätöksestä oli jo liikkeellä ennen sitä.

OnePlussan kannalta olikin järkevää lyöttäytyä huhuun kielteisesti reagoineiden käyttäjien puolelle ja mainostaa uusimman älypuhelimensa sisältävän – vielä tuolloin – elintärkeän kuulokeliitännän.

You have headphones. The #OnePlus3 has a headphone jack. It’s not rocket science ;) pic.twitter.com/jdfZWlfMMiSeptember 7, 2016

Markkinointistrategia ei jäänyt ainoastaan OnePlus 3:n valtiksi, vaan kuulokeliitäntää hehkutettiin vielä vuoden 2016 jälkeen, kuten alla olevassa marraskuisesta 2017 twiitistä voi nähdä.

Tuolloin OnePlus kysyi yhteisöltään, mihin he käyttävät kuulokeliitäntää juuri julkistetun OnePlus 5T:n yhteydessä.

Excited to see what headphones you plug into the #OnePlus5T's headphone jack!November 16, 2017

Myöhemmin OnePlus 6:n julkaisun lähestyessä Pei itse twiittasi aiheesta ja paljasti vuotuisen kuulokeliitäntäkyselyn osoittavan edelleen vahvaa kannatusta liitännän puolesta.

Siksi emme ihmettelekään, jos osa OnePlus-faneista luuli saavansa kuulokeliitännän myös seuraavan puhelinpäivityksen yhteydessä ja tuntee nyt joutuneensa petetyksi, vaikka asiasta onkin viimeaikoina huhuiltu.

Headphone jack demand stable YoY as per my Twitter followers. You'd expect it to decrease, no? pic.twitter.com/Qe9Q3cGznPMarch 15, 2018

Tulevaisuus

Kysyimme Peiltä yhtiön lähestymistavasta mainostaa aiempien puhelinmalliensa kuulokeliitäntää sekä käyttäjien mahdollisesta hämmennyksen tunteesta tuoreimman päätöksen myötä.

”Aiemmin ei ollut oikea aika. Nyt meillä on dataa tukenamme voidaksemme sanoa ajan koittaneen”, kuului hänen ytimekäs vastauksensa.

"Lisäämme uutta teknologiaa, parannamme akkukestoa ja pyrimme vähentämään poiston aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia." Carl Pei, OnePlussan toinen perustaja

Myös OnePlussan uskollinen yhteisö odottaa yhtiön vievän teknologiaa ja suunnitteluaan jatkuvasti eteenpäin, joten ilmassa on vielä toivoa, että tämäkin ratkaisu nähdään ennen pitkään osana vääjäämätöntä kehitystä.

Pei uskookin päätöksestä seuranneiden hyötyjen nousevan haittoja suuremmaksi. Hän myös muistuttaa, että poiston seurauksena uuteen malliin pystytään lisäämään uutta teknologiaa ja parantamaan akkukestoa, minkä lisäksi kuulokeliitäntä on edelleen vaihtoehto mukana tulevan adapterin avulla.

Mutta riittääkö tämä tyydyttämään uskolliset fanit ja houkuttelemaan lisää asiakkaita, jää lopulta nähtäväksi. Uskomme kuitenkin siihen, että vaikka kuulokeliitäntäkohu saakin aikaan hyvää pöhinää näin ennen julkaisua, sen ympärillä käyty keskustelu kuolee lopulta melko nopeasti.

On esimerkiksi hyvä muistaa, minkälaisen hälinän käyttäjien ja lehdistön keskuudessa älypuhelinten näyttölovet aiheuttivat loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018. Alkuun ne herättivät hyvin sekalaisia mielipiteitä, mutta muutamaa kuukautta myöhemmin käyttäjät ovat hyväksyneet asian uutena normina.

Joten kenties nyt on tosiaan oikea aika hyväksyä menetyksemme ja suunnata katseet eteenpäin.