Ny rapport: Apples AirPower opladningsplade er måske "dømt til at mislykkes"

Da AirPower blev annonceret sidste år sammen med iPhone X, var løftet, at Apples opladningsplade til trådløs opladning ville kunne oplade flere Apple-produkter simultant, når den eventuelt blev lanceret.

Først blev den Qi-baserede enhed forsinket og udskudt til marts, derefter blev den skubbet til september (et helt år efter den oprindelige annoncering) - og nu er toget tilsyneladende igen kørt for AirPower-opladeren, der undervejs er forsvundet fra Apples hjemmeside.

Nu har vi kun ét AirPower-relateret spørgsmål til Cupertino-selskabet: Hvad sker der?

Takket være en ny rapport fra den velanskrevne lækker Sonny Dickson, har vi nu muligvis fået nogle detaljer om de påståede problemer, der forhindrer lanceringen af AirPower-opladeren.

Talrige problemer

Ifølge Dickson, der nævner flere inside-kilder, er "den almindelige opfattelse blandt mange, der arbejder på projektet hos Apple, at enheden kan være dømt til at mislykkes, og den muligvis ikke kan blive en realitet medmindre, at man kan opnå betydelige fremskridt."

Rapporten oplister en række centrale problemer, som Apple angiveligt står over for med AirPower-opladeren. Et problem med håndtering af varmeudvikling anses for at være den største forhindring at komme henover for virksomheden.

"I øjeblikket producerer enheden for megen varme, hvilket forårsager nedsat ydeevne og kan påvirke enhedernes evne til at oplade, hvis de bliver for varme i processen," siger Dickson.

Der rapporteres også om problemer med bugs i inter-device kommunikationen, problemer med aktivering af opladning og opladningshastigheden samt andre tekniske vanskeligheder.

Bliver AirPower nogensinde lanceret?

På baggrund af de mange påståede tekniske forhindringer er der en bekymring for, at Apple måske ender med at lægge AirPower-opladningspladen på hylden på ubestemt tid.

Når det er sagt, så fremsætter Dickson dog den mulighed, at opladningspladen kan ende med at "blive sendt tilbage til tegnebrættet og få et helt nyt design, der kan se anderledes ud end det, som Apple viste os ved 2017 iPhone X-arrangementet."

Han fortsætter: "Selv om det stadig er muligt for AirPower (eller en lignende enhed, som offentligheden endnu ikke har set) at debutere inden årets udgang, er der bred enighed blandt ingeniører om, at det er meget usandsynligt."

Hvis et helt nyt produkt, der bærer AirPower-varemærket, skulle hænde at blive en realitet, hævder Dicksons kilder, at en offentlig præsentation af den (helt hypotetiske) enhed "ikke kan forventes at finde sted før til foråret."