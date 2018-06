Nu köper svenskarna ny och större tv inför fotbolls-VM

Trenden att köpa större tv verkar hålla i sig och särskilt nu under månaden innan fotbolls-VM. Försäljningstalen från maj månad visade att svenskar fortsätter att välja större tv-skärmar. Den största kategorin tv, över 65 tum, sticker ut med kraftigt ökad försäljning.

”Svenskarna köper i allt större utsträckning de största TV-skärmarna. Kan det vara att de förbereder sig för fotbolls-VM?” säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

Under maj var försäljningen av de största TV-skärmarna 60 procent större än under samma månad förra året. Även gruppen under, TV 45-65 tum, hade en ökad försäljning med fyra procent jämfört med maj i fjol. Ackumulerat under 2018 är försäljningen minus två respektive plus 22 procent för dessa kategorier, jämfört med samma period 2017. Detta rapporterar Elektronikbranschen i ett pressmeddelande.

Det ackumulerade totala försäljningsvärdet för branschen ligger efter maj på minus en procent. Audio och mobiltelefoner har ökat två procent vardera medan laptops ligger 16 procent under försäljningsnivån från samma period i fjol.