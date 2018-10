Nå kan ikke hvem som helst fikse Macen din – ikke engang du

Om noe går galt med din helt nye MacBook Pro, så bør du tenke deg om to ganger før du leverer den inn til PC-sjappa på hjørnet eller tar saken i egne hender.

Motherboard skriver nemlig om et internt dokument fra Apple hvor det kommer frem at de siste Macbook Pro-modellene har en programvarelås som vil forhindre uautoriserte tredjeparter fra å reparere en av deres bærbare.

Dokumentet som Motherboard skriver om er en oppdatering av vilkårene til Apples autoriserte forhandlere, såkalte «Authorized Service Provider». Og om deler byttes i de nye MacBook Pro-modellene, vil de bli ubrukelige om ikke et spesielt program for systemkonfigurasjon kjøres i etterkant. De nye vilkårene gjelder angivelig også den nye iMac Pro. Med andre ord så ser det så langt ut til at dette er begrenset til maskiner med T2-brikken.

Om den lokale PC-sjappa ikke er en del av Apples «Authorized Service Provider»-program – noe de selvfølgelig må betale for – så har de ikke tilgang til det helt essensielle verktøyet som heter «Apple Service Toolkit 2».

Denne programvaren er laget for å bekrefte at alle komponenter i maskinen fungerer slik som de skal, men fungerer kun om maskinen er koblet til Apples servere med en pålogging som sendes direkte fra Apple via Global Service Exchange (GSX).

Det interne dokumentet beskriver også hvilke utskiftninger som vil kreve at endringen godkjennes via «Apple Service Toolkit 2». På MacBook Pro vil bytte av skjerm, hovedkort, tastatur, styreflate og Touch-ID kreve godkjenning, og på iMac Pro vil bytte av hovedkort eller harddisker gjøre det samme.

Om du trenger en reperasjon bør du gå til Apple

Dette betyr rett og slett at uavhengige reparatører ikke vil kunne reparere din Macbook Pro eller iMac Pro, om noen av de nevnte delene må byttes eller noe annet går galt. Men du vil heller ikke kunne fikse disse maskinene selv, uansett hva slags kompetanse du måtte ha.

Med andre ord: skulle du være villig til å kaste garantien på sjøen og ønske å oppgradere eller fikse maskinen din, så vil du rett og slett ikke kunne det på grunn av den nye programvarelåsen.

Dette er et steg midt i mot den nye «retten til å reparere»-bevegelsen som vokser seg større for hvert år. Både i Europa og i USA er forslag til ny lovgivning på trappene for å sikre forbrukere og bedrifter sine rettigheter til å reparere det de har kjøpt. Men det er ikke helt overraskende at Apple nå forsøker seg. I følge dokumenter som Motherboard har funnet frem til, så har Apple aktivt jobbet mot denne typen lovgivning i USA.

Apple har også historisk sett gjort det vanskelig å oppgradere eller reparere maskinene sine ved å blant annet lodde fast minnebrikker og utstyre NVMe-SSD-ene med tilpassede kontrollere. Apple har fortsatt ikke gitt en offisiell uttalelse om funnene til Motherboard.

Kryss fingrene for at ingenting galt skjer med din Macbook Pro eller iMac Pro, om det ikke finnes noen autoriserte Apple-reparatører i nærheten av deg.

Kilde: Neowin