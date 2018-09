Lenovos nye 2-i-1-flaggskip har lekket i forkant av IFA

Det kan se ut som Lenovo planlegger å lansere et helt nytt 2-i-1-flaggskip under IFA-messen i Berlin senere i august, og den skal hete Yoga C930.

Det tyske teknologinettstedet WinFuture har kommet over navnet og tilnærmet komplette spesifikasjoner for etterfølgeren til Yoga 920 (se bildet over), i forkant av den offisielle avdukingen. C-en i navnet skal visstnok stå for «Consumer» eller forbruker, og det skal være begynnelsen på en ny navnekonvensjon for Lenovo.

Samtidig viser spesifikasjonene som er avdekket at lite er forandret fra Yoga 920. Den blir blant annet utstyrt med en Intel Core i5-8250U eller en Intel Core i7-8550U, og begge disse er Kaby Lake-prosessorer som allerede finnes i Yoga 920.

Hvor er den oppgraderte maskinvaren?

Av de lekkede spesifikasjonene kommer det også frem at den skal være utstyrt med 8 eller 16 GB RAM og 256 eller 512 GB lagring bak den 14,9 tommer store berøringsskjermen med 4K-oppløsning (3840 x 2160). Som forventet kan også skjermen brettes 360 grader takket være Lenovos unike «klokkereim»-hengsle, og den støtter Lenovos pekepenn som kalles Active Pen.

Du får også de samme fysiske og trådløse tilkoblingsmulighetene som før – to Thunderbolt 3-porter, USB 3.1-port, hodetelefonutgang, 802.11ac WiFi og Bluetooth 4.1. Det samme 720p-kameraet er også på plass, og det er også fingeravtrykkleseren.

Det eneste som ser ut til å være forandret er batteristørrelsen som kan bli noe mindre, så du kan forvente noe kortere batteritid.

Det må sies at det er mulig at informasjonen WinFuture har kommet over ikke er oppdatert med nye maskinvarespesifikasjoner. Et annet alternativ er at C930 først og fremst er en «rebranding» av Lenovos eksisterende flaggskip.

Samtidig avslører ikke informasjonen til WinFuture noe om hva Lenovo eventuelt har gjort med designet til 2-i-1-flaggskipet sitt, og det godt mulig at det er der vi vil finne de store nyhetene.

Vi skal holde deg oppdatert på alt som måtte dukke opp av informasjon om Lenovo Yoga C930 frem til den offisielle avdukingen under IFA 2018.

