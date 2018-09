Læk af official Samsung Galaxy Note 9-video viser mulighed for en enorm lagerplads på 1 TB

Vi ved nu næsten alt, hvad der er at vide om Samsung Galaxy Note 9, men en ny lækket video direkte fra Samsung har formentlig lige afsløret den sidste hemmelighed – lagerpladsen.

Nyheden er, at den kommer i en 512 GB-version med mulighed for et micro SD-kort på yderligere 512 GB. Det vil gøre den til en af de første telefoner, du kan købe, der kan prale af 1 TB lagerplads.

Oplysningerne fremgår af en lækket video fra Samsungs New Zealand-konto, som ved et uheld kom til at udgive en officiel forudbestillings-reklame for den kommende telefon. Videoen er siden blevet trukket tilbage.

Meget af det, vi allerede har set om telefonen, er med på billederne, der viser den gule S Pen sammen med den blå version af mobilen. Pennen kommer i en ny gul farve, og Samsung kalder den en "helt ny kraftfuld S Pen".

Den gule S Pen optræder igen

I videoen hævdes det også, at batteriet varer hele dagen, men vi kender ikke den officielle størrelse på batteriet - og det er i øvrigt noget, Samsung ofte siger om deres enheder.

Det ved vi nu

Det her er første gang, at vi har hørt om en 512 GB-version af telefonen, og af reklamen fremgår det klart, at du vil kunne indsætte et micro SD-kort og dermed få lagerplads på op til 1 TB.

Dette bliver ikke den eneste version af telefonen – i reklamen står der "til 512 GB-modeller" med småt, hvilket tyder på, at der også kommer andre modeller med mindre lagerplads. Vi er i øjeblikket ikke sikre på, om der er tale om modeller med 64 GB eller 256 GB.

Hvor meget lagerplads? Okay, det er meget lagerplads

Reklamen viser ikke meget andet, bortset fra telefonens design, som du kan se ovenfor. Hos SamMobile kan du også se videoen.

Lanceringen af Samsung Galaxy Note 9 er sat til den 9. august, hvor sløret bliver løftet ved en event i New York.

Forhåbentlig vil den officielle lancering byde på en overraskelse eller to fra Samsung - men taget i betragtning, at vi nu har set lækkede officielle reklamer, der viser telefonens nøglefunktioner, lover det ikke godt.

