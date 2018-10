Læk af iPad Pro afslører muligt design og detaljer om Face ID

iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR blev lanceret her for nylig, men det ser alligevel ud til, at Apple har endnu en større nyhed lurende i horisonten; nemlig en ny iPad Pro 2018, som formentlig snart kommer. Og forud for afsløringen er der nu kommet en ny læk, der indeholder en række detaljer om iPad'ens features.

Ifølge "kilder, der er bekendte med udviklingen" af den nye iPad Pro 2018, og som har talt med 9to5Mac, kommer den i fire forskellige udgaver med mobildata: iPad 8,3, iPad 8,4, iPad 8,7 og iPad 8,8, og udgaven med Wi-Fi kommer ligeledes i fire udgaver: iPad 8,1, iPad 8,2, iPad 8,5 og iPad 8,6.

Det betyder højst sandsynligt, at der vil være to Wi-Fi udgaver henholdsvis i størrelsen 10,5 tommer og 12,9 tommer, og det samme vil gøre sig gældende for versionerne med mobildata. Forskellen på de to modeller er endnu uvis, men der er givetvis tale om forskel i diskstørrelserne.

Kilderne tilføjer, at iPad Pro 2018 tilsyneladende har en kant-til-kant skærm, ingen Home-knap og ingen notch. Dette passer med de lækkede renderinger, vi hidtil har set.

Face ID, 4K og tilbehør

Selv om den kommer uden en notch, vil der stadigvæk være Face ID, og det forlyder, at den vil bruge samme billedprocessor som iPhone XS-serien. Angiveligt vil Face ID virke i både portræt- og landskabs-mode, men ikke, hvis man vender den på hovedet.

Andre nye features skulle ifølge kilderne være mulighed for output af 4K HDR-video til en ekstern skærm via en USB-C port. Hertil kommer en ny version af Magnetic Connector til at forbinde forskelligt tilbehør, såsom en ny udgave af Apples Smart Keyboard.

Og nu hvor vi taler om tilbehør, så kommer der tilsyneladende også en ny Apple Pencil sammen med iPad Pro 3. Den nye Apple Pencil får forbindelse til den nye tablet, når den er i nærheden, lige som Apple Airpods, men det er uvist, om den nuværende version af Apple Pencil vil virke med den nye iPad.

Som altid skal disse rygter tages med et gran salt, men vi får sikkert vished inden længe, da Apple planlægger en begivenhed senere i oktober, hvor de vil afsløre den nye tablet.