Intels Core i7-8086K er perfekt til overclocking. Den har allerede ramt hele 7.24GHz

Intel afslørede den nye Core i7-8086K for kort tid siden på Computex 2018, og jubilæums-CPUen har allerede vist sin overclocking-værdi ved at ramme en hastighed på 7.24GHz på alle seks kerner.

Resultatet blev opnået af Der8auer (han er et stort navn i overclocking-verdenen) allerede under Computex. Han brugte den sædvanlige kølemetode med flydende nitrogen (herved køles processoren til minus 185 grader), hvilket forhindrer CPU'en i at bliver for varm og smelte sammen til en uidentificerbar klump silikone.

Der8auer gennemgik hele processen i en YouTube video (se nedenunder), hvor han forklarede, at han mere eller mindre brugte den samme teknik som ved tidligere overclocking af Intel’s 8700K. Han tilføjede, at den nye 8086K jubilæums CPU i bund og grund er en "god pretest 8700K".

Ifølge Windows Latest hævder Der8auer, at han inden længe vil slå den tidligere overclocking-rekord, som er lavet med en 7.3GHz overclocking på 8700K-CPU'en. Det lyder ikke usandsynligt, idet 7.24GHz allerede er temmelig tæt på rekorden, og han nåede denne hastighed i første forsøg.

Silikone-lotteriet

En del af grundlaget for at kunne sætte ny rekord er at finde en processor med absolut topydelse. Alle processorer afviger en smule i ydelsen - det gælder både dyre og billigere processorer - og det betyder, at der er forskel på CPUens tolerance overfor overclocking - i fagkredse også kaldt silikone-lotteriet. Da Der8auer satte rekorden med 8700K CPU'en, havde han et langt større udvalg af processorer at vælge imellem, så mon ikke, at den rekord ryger inden længe?

En del af attraktionen ved den nye Core i7-8086K er, at den kan ramme en hastighed på 5GHz med det samme (via turbo) uden overclocking. Og uanset om man nu bruger almindelig luftkøling eller flydende nitrogen, så er CPU'en aldeles imponerende.