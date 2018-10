Huawei Mate 20 og Mate 20 Pro er lansert – her er alt du må vite

Huawei holder koken i kampen mot Apple og Samsung, og nå har de endelig vist frem sine nye flaggskip-telefoner under et direktesendt pressearrangement i London.

Det er ingen tvil om at Huawei mener alvor når det kommer til å utfordre erkekonkurrentenes rett til smarttelefontronen, og de har virkelig gått inn for å stappe telefonene sine full av den nyeste teknologien som er å få tak i.

Noe av det første du vil legge merke til når du ser de to telefonene ved siden av hverandre, er at Mate 20 Pro har et større skjermhakk enn Mate 20. Grunnen er at den huser et 3D-dybdekamera som brukes til ansiktsopplåsing. Har går de altså rett i strupen på Apple, og de demonstrerte også hvordan 3D-kameraet kan brukes til å skanne objekter og lage 3D-modeller som kan brukes i AR-bilder.

Huawei bekrefter også ryktet om at Mate 20 og 20 Pro kan lade andre enheter trådløst. Det gjorde de faktisk ved å demonstrere på storskjerm hvordan du kan lade en iPhone XS med en Mate 20. Det må kunne kalles selvsikkert.

Helt nytt med Mate 20 Pro er også en fingeravtrykkleser som er bygget inn i skjermen.

Slik ser forsiden av Mate 20 Pro ut.

Store skjermer

Begge de nye telefonene har store skjermer, og Mate 20 er på 6,53 tommer med et 18,7:9-format og en Full HD-oppløsning på 2244 x 1080.

Mate 20 Pro har på sin side et format på 19,5:9, en oppløsning på 3120 x 1440 og en størrelse på 6,39 tommer. Pro-versjonen er altså litt overraskende mindre enn den vanlige versjonen.

På prosessorsiden er begge de nye modellene utstyrt med Kirin 980, som skal være den første smartelefonprosessoren med 7 mn-teknologi. Huawei påstår at den skal levere 75 prosent høyere ytelse enn forrige generasjon når det kommer til CPU-ytelse, og 46 prosent bedre på gafikksiden. Du får også 6 GB RAM og 128 GB lagring.

Baksiden av Mate 20 Pro.

Satser hardt på kamera

Kameraet i P20 Pro imponerte stort tidligere i år, og Huawei viderefører denne satsingen i Mate 20 og Mate 20 Pro med tre Leica-kameraer på baksiden av hver av dem. De to modellene har imidlertid litt ulike spesifikasjoner på dette punktet.

På Mate 20 har de tre kameraene en oppløsning på henholdsvis 16, 12 og 8 MP, mens Mate 20 Pro er utstyrt med 40, 20 og 8 MP-kameraer.

Ved siden av hovedkameraet får du på begge modeller et ultrawide-kamera som både kan ta bilder av store landskap og macro-bilder på inntil 2,5 cm avstand, og et telefotokamera med 2x zoom å Mate 20 og 3x zoom på Mate 20 Pro. Huawei skryter også av fargeeffekter som drives av AI, og mulighet til å justere bokeh-effekten med ulike former.

Mate 20 med det mindre skjermhakket.

Batteriet i Mate 20 Pro er på 4200 mAh mens Mate 20 sitt er på litt mindre men likevel respektable 4000 mAh, og det gjenstår å se hvor lenge hver av dem varer i praksis.

Det høres i hvert fall lovende ut at laderen som følger med leverer 40 W, og kan lade telefonen til 70 prosent på 30 minutter.

De nye telefonene skal komme i fargevalgene Twilight, Emerald Green, Midnight Blue og Classical Black. Verken priser eller lanseringsdato er kunngjort ennå, og vi oppdaterer denne saken så fort vi vet mer.