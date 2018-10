Huawei har annonsert Mate 20 X og Porsche Design Mate 20 RS

I tillegg til Huawei Mate 20 og Huawei Mate 20 Pro, så har Huawei også avduket den massive Huawei Mate 20 X og den rådyre Porsche Design Huawei Mate 20 RS.

Mate 20 X er gaming-telefonen som kommer med en 7,2 tommer skjerm, et batteri på 5000 mAh og et «superkjølesystem» som kombinerer grafenfilm og et dampkammer for å holde telefonen kald selv om du presser CPU og GPU til det ytterste.

Med en stor skjerm som skal la deg leve deg inn i handlingen, et stort batteri for å holde spillene dine i gang og muligheten til å holde telefonen avkjølt samtidig, så blir Mate 20 X et gaming-monster,

Og det mangler ikke på ytelse heller, for Huawei Mate 20 X kommer med samme 7nm Kirin 980-brikke som resten av modellene i serien, samt 6 GM RAM og 128 lagring.

Når det kommer til designet er det lite som avviker fra de opprinnelige Mate 20-modellene, og til og med skjermhakket er identisk. De norske prisene er ikke klare enda, men om dette er spesifikasjoner som appellerer til deg så kan du få klørne i en for 899 Euro eller ca 8.500 kr. Telefonen skal være klar for salg fra 26. oktober.

Baksiden av Porsche Design Huawei Mate 20 RS har en spesiell stripe

Fra stor skjerm til stor prislapp

Så har vi Porsche Design Huawei Mate 20 RS, som sklir direkte inn på toppen av prishaugen godt hjulpet av en absurd prislapp på 1695 Euro, ca 16.000 kr for den minste modellen med 8GB RAM og 128GB lagring. Den største av de to Porsche-modellene vil kost deg hele 19.100 kr, eller 2095 euro. Da med 8 GB Ram og 512 GB lagring.

Rent bortsett fra at de nye modellene har mer RAM og lagring enn Huawei Mate 20 Pro, så har Porsche Design Huawei Mate 20 RS også en bakside dekket i skinn og selvfølgelig Porsche Design-branding.

Ellers er spesifikasjonene identiske med Huawei Mate 20, komplett med en Kirin 980-brikke, trippel-linse-kamera, et batteri på 4200 mAh og en fingeravtrykkleser i skjermen. Telefonen slippes for salg 16. november.

Med andre ord har du fortsett muligheten til spare opp litt mer penger.