Hold deg fast: «Super Smash Bros. Ultimate» kommer ut 7. desember

«Super Smash Bros. Ultimate» kommer ut 7. desember var beskjeden vi fikk fra Nintendo via Nintendo Direct-livestrømmen som ble sendt under E3 2018.

Det er bare seks måneder til. Det betyr at du kommer til å spille «Super Smash Bros. Ultimate» på Nintendo Switch før året er omme, og det kommer til å bli det største «Super Smash Bros.»-spillet på flere måter enn én.

Spillet inneholder hver eneste karakter fra hele serien, inkludert karakterer som tidligere kun var tilgjengelig via nedlastbart materiale (DLC) på Wii U, samt karakterer utenfor Nintendo-sfæren, som eksempelvis Sonic, Pac-Man og Snake (fra «Metal Gear Solid»).

I tillegg returnerer muligheten til å bruke GameCube-kontrollere, slik at man kan finslipe alle de kaotiske knepene «Super Smash Bros. Ultimate» inneholder. Dette er et must for mange fans av den tradisjonsrike serien, men det er også slik at man er nødt til å kjøpe USB-tilbehøret som originalt ble laget for Wii U.



Nye karakterer klare til å bli med i valsen inkluderer Splatoon Inkling og Ridley fra Metroid. Flere av heltene har fått nye habitter, Mario har for eksempel fått på seg Cappy, mens Link har tatt på seg klær fra «Breath of the Wild».

Du kan starte nedtellingen til 7. desember med «Super Smash Bros. Ultimate»-traileren nedenfor. Det er altså en fredag, så det er bare å begynne å planlegge langhelgen.