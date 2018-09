Hero7 Black er det mest avanserte GoPro-kameraet hittil

Det er akkurat ett år siden GoPro slapp Hero6 Black, og i år har markedslederen virkelig gitt konkurrentene noe å strekke seg setter med Hero7 Black.

Selv om GoPro har holdt seg til sin vinnende formel også i år, så beskriver de den nye modellen som «Hero6 Black på steroider». En av grunnen til dette, er den nye stabilisator-teknologien som GoPro selv har utviklet. Den er ifølge selskapet ikke bare den beste GoPro noensinne har hatt i sine kameraer – de påstår også det er den beste som er å finne i noe kamera, uavhengig av kameratype.

Funksjonen, som GoPro kaller «HyperSmooth», er utviklet av GoPro selv, og sies å gi kameraene en slingrebøyle (gimbal) bygget inn i kameraet. Og om «HyperSmooth» er så bra som GoPro hevder, så kan det kanskje bety at tiden for separate slingrebøyler er forbi.

«HyperSmooth» gjøres mulig gjennom en kombinasjon av maskinvare og programvare, og kan brukes for å stabilisere video i for eksempel 4K og 60 FPS uten å bruke noe ekstra batteri.

Denne stabiliseringen kan også brukes i en ny funksjon kalt «TimeWarp», som lar deg lage såkalte timelapse-videoer i bevegelse. Resultatet er en hyperlapse-video du kan lage med et håndholdt kamera. Eller som å fly på et magisk teppe, som GoPro kaller det.

Spesifikasjonene på videoopptak er stort sett uendret fra forgjengeren, men det introduseres også en ny funksjon som har fått navnet «Short Clips». Denne funksjonen tvinger brukere til å være disiplinerte og presise i opptakene som varer enten 15 eller 30 sekunder.

Bedre stillbilder

En annen ny funksjon er «SuperPhoto», som skal gjøre det mye enklere å ta gode bilder uten å måtte fikle med innstillinger. «SuperPhoto» vil benytte de innstillinger som den mener er mest passende til enhver tid, og HDR vil for eksempel bli benyttet når kameraet mener at et bildet må balanseres mer.

På samme måte vil kameraet bruke støyreduksjon med flere bilder hvis det er behov for å gjøre det, det bidrar til å levere bilder med mindre støy uten at brukeren må gripe inn.

Maskinvaren på bildesiden er uendret. Vi får den samme 12 MP CMOS-sensoren fra «Hero6 Black» og en linse som gir en synsvinkel som tilsvarer en 16mm-linse når den brukes i 16:9. Alt dette drives av den kjente GP1-prosessoren, som først ble brukt i «Hero6 Black».

Kamerahuset er like robust som før, og er vanntett ned til 10 meter uten ekstra vanntett hus. Lydopptaket sies å være forbedret gjennom en forbedret mikrofonmembran, som er utformet for å stoppe vibrasjoner og oppdage mer nyanserte lyder.

På baksiden er det en 2-tommers LCD-berøringsskjerm, og GoPro har oppdatert brukergrensesnittet for å gjøre brukeropplevelsen mer smarttelefonaktig. Du kan sveipe på skjermen for å bytte mellom forskjellige moduser, og brukergrensesnittet justeres nå automatisk når du tar bilder i portrett, slik at det er enklere å bruke enheten på denne måten.

Send direkte...og bli rik!

«Hero7 Black» har fått æren av å være den første GoPro Hero-modellen som kan brukes til direktestrømming. Dette er i første omgang begrenset til 720p og strømming via Facebook ved lansering. Men det er planlagt støtte for YouTube, Twitch og Vimeo i løpet av kort tid.

Alle bilder og opptak - også direktestrømmede opptak - lagres til et microSDHC / SDXC-kort, men Wi-Fi og Bluetooth lar deg også sende alt trådløst til telefonen eller nettbrettet. Kameraet beholder kompatibilitet med Quik og GoPro-appene, som tidligere modeller.

For å ytterligere oppfordre brukerne til å oppgradere til den nye modellen, lanserer GoPro også en «Hero7 Black Million Dollar Challenge». Konkurransen oppfordrer brukerne til å filme en produktvideo for den nye enheten, og de som har videoer som blir utvalgt, vil dele en førstepremie på 1.000.000 dollar (8,1 millioner kroner) seg imellom.

GoPro Hero7 Silver og White

Den nye modellen vil lanseres sammen med «Hero7 Silver» og «White», disse kommer også med flere forbedringer over tidligere modeller, men til mer overkommelige priser enn flaggskipet «Black».

«Hero7 Silver» har en 10 MP-sensor og 4K/30p-video, sammen med Full HD-opptak i 60p og 2x slow-motion-opptak. Den er like vanntett som Black, og vil også ha stemmestyring og touch-funksjonalitet og Short Clips-funksjonen, den vil ikke få de nye «HyperSmooth»- og «SuperPhoto»-funksjonene, og «burst»-modus er begrenset til 15 fps.

«White» vil komme med de samme funksjonene som «Silver», men med videoopptak begrenset til 1080p.

Priser og lanseringsdato

De nye modellene kan forhåndsbestilles nå, og vil være tilgjengelig fra 27. september, som også er startdatoen for de som vil delta i «Million Dollar Challenge».

«Hero7 Black» vil lanseres til samme pris som Hero6, og selges for 4399 kr. Silver vil koste 3295 kr, og White koster 2199 kr.