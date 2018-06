Har du hvad der skal til for at vinde Sony World Photography Awards? Det er nu, du skal tilmelde dig

Verdens største fotokonkurrence med deltagelse af over 320.000 personer fra 200 forskellige lande er klar til din tilmelding.

World Photography Awards kører på 12. sæson, og det er stadig Sony, der er sponsor. Formålet med konkurrencen er at finde og belønne de bedste billeder, der er blevet taget i løbet af de sidste 12 måneder.

Betydningen af at blive udnævnt til vinder af Sony World Photography Awards er enorm.

Sidste års vinder, Alys Tomlinson, udtaler:

"Det har betydet utroligt meget for mig at blive udnævnt til Årets Fotograf. Det er fantastisk at få anerkendelse for noget, man er så passioneret omkring.”

Alys Tomlinson vandt med sin fotoserie "Ex-Voto", der er billeder af ofringer fra pilgrimsrejser. Hun havde arbejdet på fotoserien i fem år.

2019-udgaven af Sony World Photography Awards har fået tilføjet to nye kategorier i den professionelle afdeling: Bunden opgave og Dokumentar.

I kategorien med den bundne opgave skal deltagerne komponere en række billeder ud fra temaet "Identitet". I kategorien Dokumentar skal deltagerne skildre fakta om et givet emne og give indsigt i moderne spørgsmål og nyheder

Sony World Photography Awards består af fire forskellige konkurrencer:

Professionel: 10 forskellige kategorier bestående af 5 til 10 billeder.

Åben: Bedste billede inden for 10 forskellige kategorier.

Ungdom: Fotografer i alderen 12 til 19 år konkurrerer om bedste billede ud fra en specifik opgave.

Studerende: Kun for fotostuderende.

Sony Grant støtter foto-projekter

Siden 2016 har Sony - under navnet Sony Grant - støttet tidligere vindere og givet dem yderligere muligheder for at efterfølge deres fotografiske drømme efter eget valg - og derudover givet dem mulighed for at etablere en langtidsholdbar relation til Sony.

Modtagerne af midlerne fra Sony Grant bliver valgt blandt vinderne samt udvalgte deltagere i kategorierne Professionel og Student.

Årets professionelle modtagere af midler fra Sony Grant er netop udpeget: Alys Tomlinson (Storbritannien), Luca Locatelli (Italien), Tom Oldham (Storbritannien) og Balazs Gardi (Ungarn).

De udvalgte fotografer modtager hver 45.000 kroner til et projekt efter eget ønske, og resultaterne bliver udstillet på næste års Sony World Photography Awards Exhibition i Somerset House, London.

I 2018-kategorien Student er modtagerne: Morgan Mulholland (Sydafrika), Anshul Mehrotra (Indien) og Cao Hongmei (Kina).

Hver student modtager 22.500 kroner, som skal bruges på et fælles projekt, der er valgt af World Photography Organisation. Dette projekt bliver også udstillet i London.

Priser

Og hvad kan man så vinde? Alle kategori-vindere modtager en række digitale produkter fra Sony. Hertil kommer, at Årets Fotograf modtager 160.000 kroner, mens vinderen af den åbne konkurrence får 32.000 kroner.

Endelig bliver vinderne - samt en række specielt udvalgte deltagere - udstillet på den årlige Sony World Photography Awards Exhibition in London. En udstilling, der efterfølgende tager på international turné.

Hele kategori-oversigten samt information om, hvordan man tilmelder sig kan findes på hjemmesiden Sony World Photography Awards