Google planlægger at lancere censureret kinesisk søgemaskine

Google lancerer en ny version af sin søgemaskine, der er designet til at overholde Kinas censurregler.

Ifølge The Intercept arbejder webgiganten på et projekt, der for første gang i otte år vil tilbyde Google-søgetjenester i Kina.

Google har ikke været operativ i Kina siden 2010, da aktiviteterne blev skåret fra på grund af komplikationer og kritik i forbindelse med den begrænsede Google-udgave, som man brugte dengang. Alle på det kinesiske fastland, der ville bruge selskabets tjenester, har siden brugt VPN.

Google i Kina

Googles nye søgemaskine, eftersigende ved navn Dragonfly, blokerer ord og udtryk relateret til religion og menneskerettigheder, begge kontroversielle temaer i Kina.

Platformen vil "blackliste sensitive forespørgsler" ifølge rapporten og forhindre adgang til websteder, der for øjeblikket er blokeret af den såkaldte Great Firewall.

Søger man på "ulovlige" emner, får man besked om, at "nogle af resultaterne kan være blevet fjernet på grund af lovmæssige bestemmelser" - man får tilsvarende besked af Google, hvis man søger efter materiale, der er blevet fjernet på grund af datalagring eller af ophavsretlige årsager.

Tjenesten har været under udvikling i mere end et år, og projektet omfatter to Android-apps (Maotai og Longfei), som kan lanceres inden for få måneder, hvis der bliver givet tilladelse.

En talsmand for Google siger, at selskabet ikke vil spekulere i fremtidige planer, men at man allerede har en "anseelige tilstedeværelse" i Kina.

"Vi tilbyder en række mobilapps i Kina, som Google Translate og Files Go, hjælper kinesiske udviklere og foretager betydelige investeringer i kinesiske virksomheder som JD.

Via The Intercept