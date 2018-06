Fortnite firar VM med en fotbollsarena och nya föremål

En av de stora fördelarna med att spela onlinespel som uppdateras konstant, är att de alltid erbjuder nytt och fräscht innehåll. Just nu är VM den enda snackisen som är större än Fortnite, så det är inte överraskande att Epic Games valt att kombinera de två.

För att fira världsmästerskapet, har Epic Games lagt till en rad nya föremål till spelet. När du glider ned mot en ny Fortnite-match, kommer du se en helt ny fotbollsarena på kartan. Du kan dessutom tävla i utmaningar där du ska göra flest mål, på mindre fotbollsplaner som ligger utspridda över hela kartan.

Det finns såklart även nya snygga accessoar du kan köpa. Om du inte nöjer dig med att bära ditt lags färger i verkligheten, kan du representera dem i Fortnite också. Det finns sex nya manliga och kvinnliga kit för 1 200 V-bucks styck.

Dessa kit kommer i en rad olika mönster och du kan själv välja vilka färgkombinationer du vill ha, samt vilket nummer du vill ha på ryggen. Förutom nya outfits, finns det dessutom en ny glider med fotbollstema och nya emotes som visar upp ett rött kort och gör fotbollstricks.

Show off your skills and juggle like the pros with the new Kick Ups Emote.Available now! pic.twitter.com/hkS5xTQhZHJune 16, 2018