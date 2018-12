«Fortnite»-skaperne utfordrer Steam med ny digital spillbutikk

Epic Games gjør det bra om dagen, mye takket være megasuksessen «Fortnite», men selskapet ligger ikke på latsiden av den grunn og de har store planer for 2019. Nå har de nemlig annonsert at de skal lansere en ny digital spillbutikk som skal konkurrere med Steam og GOG.

Epic Games skal ikke bare selge spill som er laget med deres egen spillmotor Unreal Engine heller – de signaliserer nemlig at spill som kjører på konkurrerende spillmotorer som Unity også vil gjøres tilgjengelig for salg.

Til GamesIndustry.biz sier Epic Games-sjef Tim Sweeney at spillselskapene vil få 88 prosent av inntektene fra salget av sine spill. Den tilsvarende fordelingen for salg på Steam er på sin side på 70 prosent til utviklerne og 30 prosent til butikken.

Riktignok skal det nevnes at Steam nylig annonserte at deres del av kaka skal senkes til 25 prosent for spill som selger for mer enn 10 millioner dollar, og 20 prosent når de passerer 50 millioner dollar, men dette er likevel mye mer enn hva Epic Games planlegger å ta.

– Våre analyser viser at butikker som tar 30 prosent av inntektene skruer opp kosten med 300 til 400 prosent, mens vår modell der utviklerne får 88 prosent mens vi får 12 gjør at vi fortsatt kan tjene penger, forklarer Sweeney.

Grafikk publisert av Epic Games illustrerer forskjellene i fordeling av inntekter mellom deres kommende butikk og Steam.

I et forsøk på å gjøre deres nettbutikk mer attraktiv for utviklere og innholdsskapere, vil Epic tilby et såkalt «Support-A-Creator»-program som kan bringe influensere og markedsføringsfolk sammen.

– Tidligere har ikke de fleste videoinnholdsskapere blitt kompensert av spillutviklere for arbeidet sitt, og de har i stedet vært avhengig av donasjoner, forklarer Sweeney.

– Men ved å knytte sammen videoinnholdsskapere og utviklere, kan Epics spillbutikk gjøre det lettere for spillere å oppdage spill, og samtidig belønne innholdskapere for arbeidet sitt.

Sweeney utdypet også dette med en kommentar til MCV:

– Vi har tro på at de som skapere ting, altså både spillutviklere og videoinnholdsskapere, er ansvarlige for den enorme veksten og vitaliteten i spillindustrien, og at de også burde tjene brorparten av pengene industrien får inn.

Epic Games-sjefen sier også at Epic Games Store skal tilby et nytt gratis spill annenhver uke gjennom hele 2019, og at det er selskapet selv som skal finansiere disse gratisperiodene.

Ingen tid til prat

I motsetning til Steam skal ikke Epic Games Store utstyres med noen form for brukerforum, og de planlegger i stedet å kommunisere med kundene gjennom en nyhetsstrøm. De har imidlertid planer om å legge til muligheten for å legge igjen brukeranmeldelser i fremtiden.

– Vi har planer om å legge inn verktøy som gjør det mulig for spillere å kommunisere med utviklere privat i form av et innmeldingssystem for feilrapporteringer og spørsmål. På den måten kan vi unngå den giftige stemningen som kan oppstå når brukeranmeldelser er den eneste kanalen brukere har til å gi negative tilbakemeldinger, sier Sweeney til GamesIndustry.biz.

– Brukere bruker i stor grad Reddit, Discord, Twitter, Facebook-grupper og andre sosiale medier, og utviklere står fritt til å drive sine egne brukerforum og sosiale mediekanaler og linke dem opp til Epics Games Store sine sider.

Alt tyder på at lanseringen av Epic Games Store er nært forestående, og det er ventet at alle detaljer skal avsløres i forbindelse med torsdagens Game Awards.