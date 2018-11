Julegavetips 2018: Her er de harde pakkene alle ønsker seg i år

Forbrukerelektronikk er kun slått av klær og sko når det kommer til hva nordmenn ønsker seg til jul, skal vi tro en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Elektronikkbransjen i forkant av årets julesalg.

Blant de ulike produktkategoriene innen forbrukerelektronikk er det nå smartklokker og aktivitetsarmbånd som troner øverst, og de har dermed forbigått mobiltelefonen som var fjorårets nr. 1. Det sammenfaller også godt med at elektronikkbransjen tidligere i november kåret Samsung Galaxy Watch til årets julegave.

Nordmenns topp 10-liste 1. Smartklokke/-armbånd (11%) 2. Nettbrett (10%) 3. Mobil (10%) 4. Hodetelefoner (9%) 5. Kjøkkenprodukter (8%) 6. Bærbar PC (8%) 7. TV (6%) 8. Musikkanlegg (5%) 9. Smarthjem-utstyr (5%) 10. Personlig pleie (5%)

Vi i TechRadar følger selvfølgelig med på alt som slippes av nye produkter, og vi gjør grundige tester av alt som finnes av spennende mobiler, nettbrett, smartklokker, aktivitetsarmbånd og mye annet.

Dermed har vi et godt grunnlag for å kunne gi deg noen virkelig gode julegavetips, som vil falle i smak på julaften.

I denne artikkelen trekker vi frem drømmegavene som er våre førstevalg hvis pris ikke er et tema.

Hvis du vet at du er ute etter det beste nettbrettet til barna i familien eller det beste aktivitetsarmbåndet som passer for den spreke onkelen din, så kan du også ta en titt på våre alltid oppdaterte kjøpeguider:

Smartklokke

Samsung Galaxy Watch

Samsungs sporty smartklokke har blitt stiligere

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 eller 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: 1 ,15 GHz, 2 kjerner | Reimstørrelser: 22 mm eller 20 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: 4 dager med 46 mm / mindre med 42 mm | Lademetode: trådløs | IP-sertifisering: 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerende batteritid

Nyttig roterende skjermkant

Irriterende lader

Bixby er ikke bra

Den beste smartklokka du kan kjøpe akkurat nå er fra Samsung, og den heter Galaxy Watch i stedet for S4 som vi hadde ventet. Den følger etter Gear S3 og Gear Sport fra 2017, og den bringer med seg et stort antall forbedringer.

Vi har testet 46 mm-versjonen grundig, og den byr på en fenomenal firedagers batteritid selv ved tung bruk. Det er spesielt imponerende, tatt i betraktning at mange av de andre klokkene på denne listen kun holder det gående i en dag eller to.

Den roterende skjermkanten er fortsatt et høydepunkt når det kommer til navigering rundt i Tizen OS, og den har et av de meste intuitive brukergrensesnittene vi har vært borti i en smartklokke.

Utvalget av apper er mer begrenset enn hva du får med Wear OS eller watchOS 4 – de to rivaliserende smartklokke-operativsystemene – men et stort utvalg funksjoner er likevel på plass, og Samsung har laget en klokke som både har et flott design, og som gir deg gode treningsfunksjoner.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch

Mobiltelefon

Samsung Galaxy S9

En knallgod telefon for mindre hender.

Lanseringsdato: mars 2018 | Vekt: 163 g | Størrelse: 147,7 x 68,7 x 8,5mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,8 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB/128 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Høy byggekvalitet

Glimrende skjerm

Batteritiden er ikke den beste

Enkelt kamera på baksiden

Samsung Galaxy S9 når ikke helt opp til Galaxy S9+. Blant annet har den bare ett enkelt kamera på baksiden, men til gjengjeld er det en telefon som er lettere å håndtere og som samtidig er utstyrt med den samme ytelsen og skjermkvaliteten som storebroren.

Skjerm: QHD-skjermen på 5,8 tommer tar opp det meste av fronten på telefonen, og vi liker designet fra S8 godt fortsatt. Super AMOLED-teknologien viser seg igjen fra sin beste side, og den er lyssterk, fargerik og skikket til å bringe frem det beste fra filmer.

Batteritid: Batteritiden skuffer litt tatt i betraktning at dette er en toppmodell, og hvis du er en tung bruker må du regne med å måtte lade i løpet av dagen. Heldigvis er støtte for hurtigladig og trådløs lading på plass.

Kamera: Det sitter bare et enkelt kamera på baksiden av Galaxy S9, og den er dermed ikke like godt utstyrt som S9+. Det betyr derimot ikke at den tar dårlige bilder – det blir nemlig glimrende, og i svakt lys gjør den en fantastisk jobb med veldig lite støy.

Minikonklusjon: Galaxy S9 er en smarttelefon som har alle de avanserte funksjonene du kan tenke deg og mer til. Den er ikke helt på samme nivå som S9+ og den må også se seg slått av iPhone X på noen punkter, men den er definitivt telefonen for de som vil ha noe som er litt lettere å håndtere.

Les hele vår test av Samsung Galaxy S9

Trådløse hodetelefoner

Sony WH-1000XM2

Effektiv støydemping som slår Bose.

Akustisk design: lukket | Vekt: 275 g | Kabellengde: 1,5 m | Frekvensrespons: 4 - 40 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Sensitivitet: 103 dB | Impedans: 46 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Glimrende støydemping

Svært god lyd

30 timers batteritid

Hengslene er skjøre

Berøringskontroller

Sony WH-1000XM2 er en svært vellykket oppdatering av et allerede godt produkt – de låter bra, de leverer knallgod støydemping, og de koster det samme som Bose QC35. De har riktignok litt kortere batteritid en Bose sine flaggskip-klokker, men WH-1000XM2 utklasser QC35 når det kommer til ytelse og funksjoner.

Du bør velge Sonys toppmodell fremfor Bose, ikke bare fordi de er best på støydemping, men også fordi de har tre andre stilige finesser Bose ikke byr på. Den første er en modus som kun slipper inn midt- og høyfrekvent lyd som for eksempel annonseringer over høyttaleranlegg, mens den andre er en egen Quick Attention- modus som lar deg midlertidig slippe gjennom all lyd uten å ta av hodetelefonene. Dette passer perfekt når du skal bestille noe fra betjeningen eller snakke kort med en kollega, før du fordyper deg i arbeidet igjen. Den siste finessen til Sony er LDAC-kodeken, som i likhet med den svært utbredte AptX-kodeken gjør det mulig å lytte til høyoppløst lyd.

Med WH-1000XM2 får du glimrende lyd og et stort utvalg funksjoner til samme pris som konkurrenten, og det gjør disse klokkene fra Sony til vårt førstevalg blant støydempende hodetelefoner.

Les hele vår anmeldelse av Sony WH-1000XM2

Nettbrett

iPad (2018)

Det beste nettbrettet for den gjennomsnittlige brukeren

Vekt: 469 g | Mål: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 12 | Skjermstørrelse: 9,7 tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: A10 Bionic | RAM: 2 GB | Lagring: 32/128 GB | microSD-port: Nei | Batteri: Opptil 10 timer | Bakkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Overkommelig pris

Fungerer med Apple Pencil

Mindre nyttig til læring enn Apple påstår

Fungerer ikke med Smart Keyboard Cover

Dette er det beste nettbrettet for folk flest og for skoleelever, selv om det ikke er det sprekeste på markedet. Du får rett og slett mye for pengene.

Den nye 2018-modellen erstattet fjorårsmodellen som var veldig lik, og den plasserer seg som et rimeligere alternativ til iPad Pro.

Samtidig fungerer den med Apple Pencil, og det gjør den til det rimeligste alternativet hvis du har lyst til på muligheten til å tegne på en 9,7 tommer skjerm. Dessverre fungerer ikke Smart Keyboard med denne modellen.

Du får ellers det samme luksuriøse metallchassiset som finnes i resten av iPad-serien, men det er verdt å merke seg at den er litt tykkere enn iPad Air 2 og iPad Pro.

Du får også Touch ID, iOS 12 under panseret og opptil 10 timer batteritid mens du surfer på nettet og ser på video, og alt dette gjør at den passer perfekt for alle som trenger et godt nettbrett og ikke skal bruke det til tunge oppgaver.

Les hele vår test av iPad (2018)

Bærbar PC

Image 1 of 6 Image 2 of 6 Image 3 of 6 Image 4 of 6 Image 5 of 6 Image 6 of 6

Dell XPS 13

Den beste laptopen har blitt enda bedre

CPU: Åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Sentrert IR webcam

Utmerket nytt design

Nydelig (valgfri) 4K-skjerm

Høyere startpris

Hvit versjon er dyrere

I tre år på rad har Dell XPS 13 figurert i toppsjiktet på våre lister over de beste bærbare pc-ene. 2018-utgaven av Dells flaggskip fortsetter trenden. Denne versjonen er en tynnere og kraftigere variant av verdens beste laptop. Nå har den også fått en glimrende ny 4K-skjerm, samt en ny farge: Rose Gold on Alpine White. Årets utgave er dyrere enn forgjengeren, men 2018-versjonen har til gjengjeld kraftige åttendegenerasjons Intel-prosessorer, fra i5 til i7. I tillegg har den en nærmest kantfri «Infinity Edge»-skjerm, og får dermed presset de 13.3 tommene inn i en ramme laget for 11-tommers-skjermer. Med dette skiller Dell XPS 13 seg kraftig ut fra konkurrentene. I tillegg imponerer utvalget tilkoplinger. Sammenlignet med Apple, som holder seg utelukkende til USB-C, imponerer flaggskipet til Dell med både USB 3.0 og SD-kortleser — i tillegg til USB-C. Det er ikke rart at Dell XPS 13 fortsatt er den mest populære Windows-laptopen i verden. Ikke nok med det: Du har også muligheten til å velge mellom enten høyoppløselig eller multi-touch-skjerm, samt en lang rekke valgmuligheter innen lagring og minne. Eller, du kan velge å spare penger, og gå for mer konservative konfigurasjoner.

Les hele vår test av Dell XPS 13

Action-kamera

GoPro Hero7 Black

Den nye kongen av action-kameraer

Vekt: 118 g | Vanntett: 10 m | 4K video: opptil 60 fps | 1080: opptil 240 fps | 720: opptil 240 fps | Stillbilde: 12 MP | Batteritid: 1-3 timer

Flott 4K-video

HyperSmooth imponerer stort

Sliter med stemmekommandoer

Upålitelig skjerm

På papiret er Hero7 Black utstyrt med omtrent de samme spesifikasjonene som Hero7 Black, men det byr likevel å en rekke forbedringer. Den viktigste av disse er GoPros nye bildestabiliseringsteknologi HyperSmooth. Den imponerer stort, og gjør at du nærmest får den samme stabiliteten som en slingrebøyle ville gitt. TimeWarp er en annen ny funksjon, som kombinerer timelapse (som du fortsatt kan gjøre separat) med HyperSmooth, og resultatet blir hyperlapse som blir stabil selv når du er i bevegelse. Brukergrensesnittet har også fått en overhaling, og alt dette til sammen gjør at Hero7 Black er det beste action-kameraet du kan kjøpe akkurat nå.

Nintendo Switch

Den allsidige nykommeren

Mål: 10 x 24 x 14 cm (B x L x H) med Joy-Cons | Grafikkort: 768 MHz (docket)/307.2MHz (udocket) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Max oppløsning: docket 720p, udocket 1080p | Optisk stasjon: Ingen | Bærbart batteriliv: Omtrent 3 timer

Bærbar hjemmekonsoll

Flotte eksklusive førstepartsspill

Ikke like kraftig som andre hjemmekonsoller

Mindre omfattende tredjepartsutvalg

Ennå ingen fullverdig online-tjeneste

Nintendo Switch er den nye gutten i gata, tross mer enn et år på markedet, og den viser seg ennå å være veldig populær.

Dette er det mest unike alternativet på markedet for øyeblikket, ettersom du kan bruke den både som en håndholdt enhet og som hjemmekonsoll.

På Switch finner du et økende utvalg av spill med den største spennvidden fra Nintendo på mange år. Nintendo Switch gir deg alt av opplevelser, fra spennende, eksklusive spill som Super Mario Odyssey til ettertraktede indiespill som Stardew Valley.

Den er ikke i nærheten av å inneha den samme kraften som standardutgaven av PlayStation 4 og Xbox-konsollene, og den kjører helt klart ikke spill i 4K eller støtter HDR (faktisk er skjermen en ganske lavoppløselig sak på 720p), så hvis du er på jakt etter en konsoll som kan vinne spesifikasjonskrigen, er det ikke denne du ser etter.

Her finner du nok heller ikke de beste tredjepartsspillene. Selv om du nå får spill som Doom, Skyrim og LA Noire, har mange av disse spillene vært tilgjengelige på andre plattformer i flere måneder, hvis ikke år. Vi ser langsomme endringer, men de nyeste og beste spillene kommer kanskje ikke denne veien, rett og slett på grunn av den manglende kraften.

Og naturligvis, der PlayStation gir deg VR, har Nintendo en helt egen spesialitet på lager, i form av Nintendo Labo. Dette papptilbehøret er noe av det mest innovative vi har sett på årevis, og det har potensial til å bli noe virkelig stort.

Det er også viktig å være oppmerksom på at du trolig må kjøpe et separat microSD-kort til denne konsollen på ett eller annet punkt, ettersom den interne lagringsplassen er begrenset.

Les hele vår test av Nintendo Switch