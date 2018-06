Fortnite på Switch får indbygget stemmechat i denne uge

Gode nyheder for Nintendo Switch-ejere, som følger med i Fortnite-hypen: fra og med torsdag får Switch-versionen i det populære Battle Royale-spil en indbygget stemmechat-funktion.

I øjeblikket er det meget svært at kommunikere med andre (og kun venner) i Splatoon 2 (Switch populære onlinespil indtil videre), så spillere skal downloade Nintendo Switch Online-app til deres iOS eller Android-enhed, tilslutte sit headset og kun kommunikere herigennem.

Hvad angår Switch-versionen af Fortnite, så får det heldigvis sin helt egen chat via konsollens hovedtelefonstik fra på torsdag. Det blev bekræftet af udviklerne fra Epic Games på Nintendos E3 2018 Treehouse livestream tidligere på ugen.

Fortnite on Switch supports party chat through the headphone jack. Not through the Nintendo mobile app. Currently turned off but will turn on Thursday pic.twitter.com/TdfVkDZ8qjJune 12, 2018

Da Fortnite Battle Royale jo er et multi-platformspil, som betyder, at spillere på Switch, Xbox One, PC og iOS kan spille mod hinanden (desværre blokerer Sony muligheden for at spille med andre platforme på Nintendo Switch), er partychat meget vigtig for samarbejdet.

Vi er glade for, at der kommer en indbygget stemmechat, men vi undrer os over: Hvorfor er processen stadig så kompliceret for spillere, der gerne vil kommunikere på andre platforme, når det åbenbart er så nemt at indføre i Fortnite?

Vi håber, at Nintendo vil have en mere åben tilgang til partychats for online gaming i fremtiden, når man tænker på, at det er muligt rent teknisk.