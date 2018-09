Ferske rykter peker mot tre nye iPhone-modeller med iPhone X-design

Det er ikke lenge igjen til Apple skal avduke de nye iPhone-modellene sine, og nye rykter bekrefter nå mye av det vi allerede har hørt tidligere – tre nye modeller skal være på vei, og de skal få kraftig forbedret ytelse og bedre bildekvalitet fra hovedkameraet.

Denne informasjonen stammer fra kilder som har snakket med Bloomberg, og det kommer også fram at vi kan vente oss en 6,5 tommer modell og en 5,8 tommer modell med OLD-skjermer, i tillegg til en rimeligere 6,1 tommer modell med LCD-skjerm. Alle de tre telefonene skal videreføre iPhone-X-designet, og de skal alle utstyres med Face ID fremfor Touch ID. De får også oppgradert innmat, men Bloomberg kommer ikke med noen detaljer rundt spesifikasjoner.

Når det kommer til hva telefonene skal hete, så pågår det visstnok fortsatt en diskusjon innad hos Apple. iPhone Xs og iPhone Xs Plus er navn som har blitt nevnt for to av telefonene, ifølge den anonyme kilden.

Mer i vente neste år

Mye tyder på at den rimeligere 6,1-tommer modellen kan være en videreføring av iPhone 5C, og at den vil komme i en rekke ulike farger. Det er også mulig at den vil være laget av aluminium i stedet for rustfritt stål, for å skille den fra de to dyrere OLED-modellene.

Samme kilde sier også at Apple sikter mot å øke prisene for de dyreste modellene sammenlignet med i fjor, så det er godt mulig du må ut med mer enn de drøye 10 000 kronene det kostet for den rimeligste iPhone X-modellen. Det er også ventet at de store innovasjonene vil komme neste år, og at årets modeller blir regnet som S-utgaver av folk innad i Apple.

Bloomberg nevner også at en ny Apple Watch med en større heldekkende skjerm er på vei, og vi kan også vente oss oppdaterte iPad Pro-modeller med 12,9 og 11 tommer store skjermer. Alt tyder dermed på at Apples kommende lanseringer blir verdt å følge med på.