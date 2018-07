Facebook får millionbøde i Storbritannien

Facebooks involvering i Cambridge Analytica-skandalen udløser nu formentlig en bøde på cirka 4,2 millioner kroner fra UK’s Information Commissioner’s Office (ICO).

ICO har netop meddelt, at man kraftigt overvejer at give bøden, fordi Facebook har overtrådt Storbritanniens lov om databeskyttelse.

Nærmere beskrevet står Facebook til at få bøden på grund af to overtrædelser af den engelske datalov. Dels for "ikke at beskytte brugernes private informationer" og dels "for ikke at oplyse på en tydelig måde, hvordan brugernes informationer kan "høstes" af andre parter".

Den endelige beslutning om bøden vil blive truffet, når Facebook har givet sit svar på ICO's udtalelse.

En dråbe i havet

Bøden på 500.000 pund (4,2 millioner kroner) er det maksimale beløb, ICO har ret til at give i bøde. Grunden til det forholdsvis lave beløb er, at overtrædelserne fandt sted før vedtagelsen af den nye fælleseuropæiske persondataforordning (GDPR). Var overtrædelserne sket efter vedtagelsen af denne lov, kunne bødens størrelse lyde på op til 143 millioner kroner - og endda muligvis helt op til fire procent af firmaets omsætning.

I betragtning af, at Facebook i første kvartal af 2018 tjente cirka 76 milliarder kroner, er de 4,2 millioner kroner i givet fald temmeligt billigt sluppet. Det tager ikke den sociale gigant mange minutter at tjene de penge ind igen.

Yderligere aktioner

Overtrædelsen og bøden er kun en lille del af ICO's rapport, som blev iværksat for at finde ud af, om der var sket overtrædelse af datalovgivningen i forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU (Brexit).

ICO's undersøgelse er resulteret i en lang række lovgivningsmæssige tiltag og anbefalinger, hvilket blandt andet inkluderer 11 breve med advarsler til engelske politiske partier om, at de skal være opmærksomme på at overholde gældende datalovgivning.

Rapporten har også medført sagsanlæg mod firmaet SCL Elections Ltd, der er ejer af Cambridge Analytic, for ikke at håndhæve ICO's regler.

Genopretning af tilliden

ICO's Information Commissioner, Elizabeth Denham, har også udsendt en meddelelse, hvoraf det fremgår, at "Storbritannien står ved en skillevej, når det handler om data og privatliv. Tilliden til integriteten af vores demokratiske processer er i fare, fordi borgerne ikke har noget begreb om, hvad der sker bag scenen".

I meddelelsen står der yderligere: "Nye teknologier kan bruge persondata til at målrette politiske kampagner, men det må aldrig ske på bekostning af fairness, gennemsigtighed i processerne og overholdelse af loven".

"Bøder og søgsmål kan ramme de, som overtræder loven, men mit vigtigste mål er at få genoprettet tilliden til vores demokratiske system".